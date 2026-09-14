Otkriveni propusti hrvatske policije! Žena je prije ubojstva tražila pomoć, Božinović otkrio što sada čeka policajce

Nalaz i zaključke izvanrednog nadzora u policijskoj postaji Slatina u vezi s ubojstvom žene i propustima u postupanju službenika komentirao je jutros ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, javlja HRT.

- Zaključci su u formi naloga predani Policijskoj upravi virovitičko-podravskoj. Tamo će se odvijati postupci. To u praksi znači disciplinski postupak koji se odvija po svim pravilima sudskih postupaka. To uključuje branitelje i stranu koja tuži. Za to vrijeme policijski službenici će biti udaljeni sa svojih svakodnevnih zadaća i posvetit će se vlastitoj obrani, rekao je ministar.

Podsjetimo, stravičan slučaj dogodio se u Slatini, gdje je muškarac nožem usmrtio svoju suprugu. Posebno je potresna činjenica da je žena neposredno prije ubojstva zatražila pomoć policije.

Upravo zbog okolnosti koje su prethodile ubojstvu pokrenut je izvanredni nadzor postupanja policijskih službenika kako bi se utvrdilo jesu li poduzeli sve što su bili dužni napraviti nakon njezina obraćanja policiji.

Nadzor je pokazao da je bilo propusta, a slučaj će sada dobiti nastavak kroz disciplinske postupke.

Božinović je naglasio da će se oni provoditi prema pravilima propisanim za takve postupke, dok će policijski službenici obuhvaćeni postupkom za to vrijeme biti udaljeni sa svojih svakodnevnih dužnosti.