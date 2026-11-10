Otkriveni potresni detalji masakra u Poljskoj: Među ubijenima slikarica i majka četvero djece, napadač usmrtio i vlastitu obitelj

Poljska se oprašta od žrtava masovne pucnjave koja se u subotu, 7. studenoga, dogodila na glavnom trgu u Krakovu. U napadu je ubijeno šestero ljudi, a još 15 ih je ozlijeđeno. Među poginulima je i 53-godišnja slikarica Izabela Woźna, majka četvero djece.

Izabela je samo večer prije tragedije otvorila izložbu svojih radova u Krakovu. Bila je aktivna u kulturnom životu svoje zajednice, a njezina smrt duboko je potresla obitelj, prijatelje i kolege.

Gradonačelnik Chodzieża Jacek Gursz izrazio je sućut njezinim najbližima, istaknuvši kako je riječ o osobi koja je svojim optimizmom i dobrotom ostavila trag u lokalnoj zajednici.

U obiteljskoj kući pronađena još tri tijela

Prema dosadašnjim informacijama, 24-godišnji napadač otvorio je vatru na prolaznike u središtu Krakova, gdje se u tom trenutku nalazio velik broj građana i turista.

Policija ga je tijekom intervencije teško ranila, a naknadno je preminuo u bolnici.

Istraga je otkrila i dodatne potresne okolnosti. U obiteljskoj kući napadača pronađena su tijela njegove majke, oca i sestre, na kojima su bile vidljive prostrijelne rane.

Istražitelji sumnjaju da je 24-godišnjak usmrtio članove obitelji prije odlaska u Krakov. Njegova sestra Magdalena, također umjetnica, bila je studentica Akademije likovnih umjetnosti u Krakovu.

Policija je pronašla više komada vatrenog oružja i streljivo, a motiv napada još se istražuje.

Tisuće ljudi oprostile se od žrtava

U ponedjeljak navečer tisuće građana okupile su se u tihoj povorci kroz Krakov kako bi odale počast ubijenima.

Na mjestima stradavanja položeni su cvijeće i svijeće, a u povorci su sudjelovali i poljski predsjednik Karol Nawrocki te premijer Donald Tusk.

Posebno priznanje upućeno je policajcima koji su intervenirali tijekom pucnjave. Dvojica su teško ozlijeđena, a poljske vlasti istaknule su da je njihovom brzom reakcijom vjerojatno spriječen još veći broj žrtava.

Napad je jedan od najtežih slučajeva masovnog oružanog nasilja u Poljskoj posljednjih desetljeća. Istraga se nastavlja kako bi se utvrdili motiv i sve okolnosti tragedije.