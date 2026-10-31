Otkriveni posljednji sati Miše Kovača: Pozlilo mu je, završio je u bolnici, a onda se vratio kući

Legendarni hrvatski pjevač Mate Mišo Kovač preminuo je u subotu, 31. listopada, u 86. godini života. Njegov dugogodišnji prijatelj i glazbeni menadžer Ivica Bubalo za 24sata otkrio je što se događalo tijekom posljednjih sati pjevačeva života. Prema njegovim riječima, Miši je tijekom dana pozlilo te je završio u bolnici, no nakon povratka kući ubrzo je preminuo.

Vijest o smrti jednog od najvećih hrvatskih glazbenika potresla je njegove prijatelje, suradnike i brojne obožavatelje. Među onima koji su se od njega oprostili je i poznati splitski glazbeni menadžer Ivica Bubalo, čovjek koji je s Mišom surađivao gotovo pola stoljeća.

Bubalo je za 24sata ispričao kako je doznao za njegovu smrt te otkrio pojedinosti posljednjeg dana pjevačeva života.

Pozlilo mu je tijekom dana

Prema Bubalovim riječima, Miši je u subotu pozlilo, zbog čega je završio u bolnici. Nakon toga vratio se kući, gdje je nedugo zatim preminuo.

Menadžer je vijest primio s velikom tugom, istaknuvši da su zajedno radili čak 49 godina. Tijekom desetljeća suradnje razvili su i blisko prijateljstvo.

Zasad nisu objavljene dodatne medicinske pojedinosti o uzroku smrti.

Odmah kontaktirao splitskog gradonačelnika

Bubalo je otkrio i da je nakon vijesti o Mišinoj smrti odmah stupio u kontakt sa splitskim gradonačelnikom Tomislavom Šutom.

Razlog je bila želja da se u Splitu organizira dostojanstven oproštaj od pjevača koji je, iako rođen u Šibeniku, bio snažno povezan sa Splitom.

Prema informacijama koje je Bubalo iznio za 24sata, Mišo će biti pokopan u Zagrebu, a Split bi se od njega trebao oprostiti na poseban način.

Prisjetio se nezaboravnog Poljuda

Bubalo se prisjetio i jednog od najvažnijih koncerata Mišine karijere, održanog 1993. godine na splitskom Poljudu.

Tada se na stadionu okupilo oko 40 tisuća ljudi, a koncert je bio posvećen Mišinu preminulom sinu Ediju i poginulim hrvatskim braniteljima.

Bila je to jedna od najemotivnijih večeri u pjevačevoj karijeri, koja je ostala duboko urezana u sjećanje splitske publike.

Bubalo je za 24sata otkrio da i danas u svojem domu čuva poseban prostor posvećen uspomeni na taj događaj, uz riječi koje su obilježile koncert:

„To mogu samo Mišo i Split.”

Mate Mišo Kovač iza sebe je ostavio suprugu Lidiju i kćer Ivanu te glazbenu ostavštinu koja je obilježila više od šest desetljeća hrvatske zabavne glazbe.