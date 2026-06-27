Otkriveni novi detalji užasa u Splitu, kolege se od poginulog opraštaju dirljivim riječima

Sve okolnosti radne nesreće u kojoj je u petak ujutro smrtno stradao radnik na gradilištu na Pazdigradu u Splitu, bit će poznate tek nakon što se obave razgovori s odgovornim osobama i svjedocima, te provjeri dokumentacija. Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo oko 10 sati prilikom demontaže dizalice čiji je dio pao na 55-godišnjeg radnika, piše Slobodna Dalmacija.

Radnik je zadobio teške i po život opasne ozljede, a brzo po dolasku u KBC Split od posljedica je i preminuo. Navodno se radilo o teškim nagnječenjima, među kojima i noge, koja su uzrokovala iskrvarenje i smrtni ishod, unatoč hitnoj medicinskoj pomoći.

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Uz policiju, na mjesto događaja je izašla i dežurna zamjenica općinske državne odvjetnice te nadležna inspekcija iz sfere zaštite na radu. Proveden je očevid, ali cjelovita informacija znat će se tek nakon provjere svih relevantnih podataka.

Za izvođenje građevinskih radova postoje stroge mjere zaštite koje izvođač i investitor moraju poštovati. Osim obveznog nadzora gradnje, za koji zakon obvezuje da ga se mora imati prije početka radova, angažiraju se i ovlašteni nadzori iz sfere zaštite na radu.

Slobodna Dalmacija kontaktirala je vlasnika tvrtke u kojoj je tragično stradali radio, ali o nije želio davati izjave za javnost. Radi se o tvrtki sa splitskog područja specijaliziranoj u području građevinskih toranjskih dizalica i autodizalica. Na društvenim mrežama oprostili su se od svog djelatnika. - U dubokoj nevjerici se opraštamo od našeg ****! Hvala ti *** što smo imali čast poznavati te i raditi s tobom, osmijeh i srce kakvo se ne rađa dva puta! Počivao u miru Božjem!, naveli su. U brojnim komentarima ispod objave toplim riječima izraženi su posljednji pozdravi i sjećanja na pokojnika, te sućut obitelji. Slobodna Dalmacija prenijela je dio od više od 30 sućutnih objava. - Počivao u miru Božjem, dragi prijatelju, vidimo se nekom drugom prilikom, ostani mi tako dobar i veseo kakav si uvijek bio, obitelji iskrena sućut. - Počivao u miru Božjem, dobri i pošteni, obitelji iskrena sućut. - Iskrena sućut obitelji i kolegama, počivao u miru Božjem, samo su neki od komentara.