Otkriveni novi detalji potonuća broda kod Splita! Na dno otišao putnički brod dug 26 metara, poduzete mjere zaštite mora

Putnički brod „Plomin”, dug 26 metara, potonuo je jutros dok se nalazio na vezu u splitskoj Sjevernoj luci. U nesreći, srećom, nije bilo ozlijeđenih, a nadležne službe utvrđuju uzrok potonuća i poduzimaju mjere zaštite mora.

Kako je Dalmacija Danas prva izvijestila, jutros je došlo do potonuća broda na području Vranjica, odnosno splitske Sjeverne luke. Sada su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture potvrdili detalje pomorske nesreće.

Prema službenim informacijama, riječ je o putničkom brodu „Plomin”, dugom 26 metara, u vlasništvu domaće pravne osobe, koji je potonuo tijekom boravka na vezu.

Lučka kapetanija zaprimila dojavu u 8.06 sati

Dojava o potonuću zaprimljena je u Lučkoj kapetaniji Split 12. kolovoza u 8.06 sati, posredstvom Lučke uprave Split.

Odmah nakon dojave na mjesto nesreće stigli su službenici splitske Lučke kapetanije, zajedno s drugim žurnim službama.

Iz Ministarstva su potvrdili da u pomorskoj nesreći nije bilo stradalih ni ozlijeđenih osoba.

Poduzete mjere za sprječavanje onečišćenja mora

Službenici Lučke kapetanije Split provode očevid kako bi utvrdili sve okolnosti i uzroke potonuća broda.

Istodobno je Lučka uprava Split poduzela preventivne mjere radi sprječavanja širenja mogućeg onečišćenja mora i morskog okoliša.

Za sada nije službeno objavljeno zbog čega je brod potonuo. Više informacija očekuje se nakon završetka očevida.

Podsjetimo, Dalmacija Danas prva je izvijestila o jutrošnjem incidentu. Našu prvu vijest možete pročitati u nastavku: