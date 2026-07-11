OTKRIVENE NOVE TAJNE Tisuće dokumenata s Pavlekova laptopa pod povećalom, istraga bi se mogla proširiti

Prema neslužbenim informacijama , istražitelji su tijekom posljednjih mjeseci analizirali tisuće dokumenata pronađenih na prijenosnom računalu Vedrana Pavleka, bivšeg direktora hrvatskih alpskih skijaških reprezentacija. navodi novinar 24sata Ivan Pandžić.

Pavlek se trenutačno nalazi u Kazahstanu, gdje čeka izručenje Hrvatskoj.

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Moguće proširenje istrage

U dosadašnjoj istrazi bilo je obuhvaćeno šestero okrivljenih, no prema informacijama 24sata broj osumnjičenih mogao bi uskoro porasti.

Uskok je, navodno, već razgovarao s više svjedoka čija su se imena nalazila u dokumentaciji povezanoj s Pavlekom, a dio njih mogao bi u nastavku postupka dobiti status osumnjičenika, prenosi tportal.

Među njima se, prema tvrdnjama lista, spominju Siniša Krajač i Damir Šegota.

Milijunski iznosi tijekom deset godina

24sata navode da se istražuje sumnja da je iz Skijaškog saveza tijekom posljednjih deset godina svakog mjeseca izvlačeno između 90.000 i 160.000 eura.

Istražitelje navodno zanima na koji je način novac isplaćivan, tko je odobravao pojedine transakcije te jesu li sredstva završavala kod osoba ili tvrtki koje nisu obavile ugovorene poslove.

Posebno pitanje odnosi se na nadzor financijskog poslovanja Saveza. Prema pisanju 24sata, istražitelji provjeravaju kako je moguće da revizori tijekom godina nisu upozorili na sporne transakcije i obrasce isplata.