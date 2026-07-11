Otkrivena nepoznata priča o legendarnom hajdukovcu: "To ga je jako pogodilo"

U Kući slave splitskog sporta otvorena je dokumentarna izložba "Bernard Vukas – Gospodar baluna", u organizaciji vrijednih entuzijasta iz ove hvalevrijedne skupine, koja godinama njeguje inicijativu za osnivanje Muzeja sporta u Splitu, te Bajdina sina dr. Zdeslava Vukasa.

Govori u čast Bernardu Vukasu

Nakon uvodnog obraćanja predsjednika Udruge za osnivanje Muzeja sporta Split Marina Mrduljaša, nazočnima se obratio gradonačelnik Splita Tomislav Šuta:

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"Bernard Vukas bio je ne samo veliki nogometaš, bio je i veliki čovjek. Dao je nešto posebno i našem gradu i zato čestitam na ovoj izložbi gospodinu Zdeslavu Vukasu i vama iz Udruge za osnivanje Muzeja sporta Split. Nadam se da ćemo ispuniti sve one ideje koje smo zacrtali."

Dr. Davorin Rudolf posebno se prisjetio dana kada je kao prvi radijski reporter Radio Splita pratio Hajduka na Starome placu.

"Vukas i ja bili smo prijatelji, godinama smo se družili. Puno je dao gradu Splitu i hrvatskom nogometu."

Posebno emotivan bio je novinarski bard Edo Pezzi:

"Dječak sam bio kad sam dolazio na Stari plac. Vukas je bio moj idol. To je bio neponovljiv dribling, ali i borbenost. Možda, a to sam već govorio, Luka Modrić danas podsjeća na Vukasa. Kasnije sam kao radijski reporter pratio Hajduk. Poseban je doživljaj i čast bila biti s Vukasom u Hajdukovu autobusu, kada je bio prvi Hajdukov sportski direktor."

Ekskluzive o Vukasovoj godini

Dr. Zdeslav Vukas zahvalio je svima, a potom je u razgovoru s novinarima otkrio i nekoliko ekskluzivnih detalja o Vukasovoj godini, kojom će se obilježiti 100. obljetnica rođenja ovog velikana. Govorio je o planiranoj svečanoj akademiji, utakmici u Bajdinu čast, promenadi Vespi i još nizu događanja koja su u pripremi.

"Evo vam i jedna ekskluziva. Moj otac bio je i veliki hajdukovac. Vladimir Beara, kao svjetska golmanska klasa, i Bernard Vukas, kao igračka veličina, bili su i nerazdvojni prijatelji. Tatu je strašno pogodilo kada je Beara otišao u Crvenu zvezdu. Mi smo Zvezdu do tada redovito pobjeđivali. Onda su oni počeli pobjeđivati nas, i to uvijek s 1:0. Beari smo teško davali golove, gotovo pa nikako. Otac je prestao razgovarati s Bearom, s kojim je do tada bio veliki prijatelj. Kasnije su se pomirili. Ali do kraja života nosio je u novčaniku Bearinu sliku. To sam tek kasnije saznao."

Večer ispunjena uspomenama

I tako je nastavljena večer u prebiranju uspomena i hajdučkih sjećanja, pa je sve nekako odisalo vukasovski, u jednoj posebnoj nogometnoj gospoštini koju je pokojni Bajdo davno podario Splitu. Obratio se i Ante Marović iz Društva prijatelja Hajduka iz Zagreba.

Kuću slave splitskog sporta pohodili su brojni uzvanici, među kojima su bili Jerko Rošin, Marin i Dragica Lemešić, Damir Polić, Stanko Mrduljaš, sportski i kulturni entuzijast Branko Bosanac, koji je podsjetio kakav je Bajdo bio i kao klapski pjevač, zatim Zdravko Reić, Slaven Alfirević, Dražen Mužinić, Nikica Cukrov, Boro Primorac, Drago Čelić, Ante Ivković Zonzi, Frane Bučan, Ante Šećer, Nevenka Bezić Filipović, autorica hajdučkih knjiga, Ante Perišić, Slaven Luštica, Majda Hlevnjak i brojni drugi.