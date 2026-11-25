Miris kuhanog vina, cimeta i fritula, blagdanske lampice koje obasjavaju ulice i drvene kućice ispunjene prigodnom ponudom – sve su to znakovi da nam stiže najljepše doba godine. Advent je pred vratima, a s njim i omiljene adventske kućice koje će i ove godine postati mjesta okupljanja, druženja i uživanja u blagdanskoj atmosferi.

Pripreme za početak Adventa već su u punom jeku, a gradske ulice i trgovi polako dobivaju svoje blagdansko ruho. Ove nedjelje palimo i prvu svjećicu na adventskom vijencu. Povodom početka Adventa krenuli smo istražiti ponudu koja će se nuditi u Kaštelima. Posjetitelje očekuje bogata gastronomska ponuda, mirisi omiljenih zimskih delicija, topli napitci i raznovrsni sadržaji koji će unijeti poseban šarm u prosinačke dane. Adventske kućice i ove će godine biti nezaobilazna postaja za sve koji žele osjetiti čaroliju blagdana, uživati u dobroj atmosferi i stvoriti lijepe uspomene. Već tradicionalno, one će biti postavljene u Novom parku u Kaštel Lukšiću, a što nas očekuje u ovogodišnjoj ''Kaštelanskoj adventskoj bajci'' upitali smo Gradsku upravu. U njihovom priopćenju stoji kako će u Novom parku u Lukšiću biti 6 adventskih kućica.

Šest adventskih kućica u Novom parku: Zakupna cijena porasla s 3.000 na 6.700 eura

''Na temelju javnog natječaja objavljenog 8. listopada 2026. godine, trgovačkom društvu Boulevardier j.d.o.o. 5. studenoga 2026. godine izdano je rješenje o dodjeli na korištenje javne površine u Novom parku u Kaštel Lukšiću (č. zem. 68, k. o. Kaštel Lukšić) za postavljanje šest adventskih kućica.

Početna cijena zakupnine za ukupno 36 m² javne površine iznosila je 3.000,00 eura, a površina je dodijeljena uz zakupninu u iznosu od 6.700,00 eura'', pojašnjavaju iz Grada Kaštela.

U iznos zakupnine je uključen priključak i trošak električne energije, kao i trošak zaštitarske službe koju osigurava Grad Kaštela.

Božićne kućice dijele se na kućice tipa A i kućice tipa B. U adventskim kućicama tipa A prodavat će se slatka hrana kao što su: fritule, palačinke, uštipci i druga jednostavna slatka jela, i u Božićnom gradu bit će jedna kućica takve vrste.

U adventske kućicama tipa B prodavat će se sva vrsta hrane te tradicionalni proizvodi vezani za blagdansko doba. Takvih kućica bit će 5, a svi tipovi kućica mogu prodavati alkoholna i bezalkoholna pića.

Radno vrijeme kaštelanskih adventskih kućica je od nedjelje do četvrtka do 24: 00 sata, a petkom i subotom do 01:00 sat.

Grad Kaštela je na jučerašnjoj pressici za medije iznio ovogodišnji adventski program, a sudeći po izvođačima, posjetitelje ''Kaštelanske adventske bajke'' očekuje dobar provod te više od 12 koncerata. Moramo napomenuti kako su to redom poznata imena hrvatske estrade, a u najluđu noć, Kaštelane će uvesti Siniša Vuco, a evo tko su ostali izvođači.

Advent otvara Stella Rade (5.12.), a onda nas očekuju redom: Magazin (11.12), grupa Cambi (12.12), Marko Kutlić(13.12), Macao band (18.12), Željko Bebek (19.12), Antoniette Čerkez (20.12), Grupa Viva (23.12), Mejaši (26.12), Josip Ivančić ( 27.12), doček nove godine Siniša Vuco (31.12) i zatvaranje Adventa klapa Intrade (02.01).

Za Advent 150 tisuća eura iz gradskog proračuna: Najmlađe očekuju predstave, igraonice i Dječja Nova godina

Naravno, na adventskim kućicama će se odvijati i program prilagođen našim mališanima, pa u sklopu manifestacije ''Fritulica'', nas očekuje dječje predstave, igraonice, dolazak svete Lucije i svetog Nikole te proslava Dječje Nove godine.

Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović je jučer na pressici upitan o programskoj vrijednosti advenstkih događanja, što je on na humorističan način pojasnio.

''Glavno pitanje dana. Pa programska vrijednost kompletnog adventa je kao otkazani koncert u Splitu. Iz Gradskog proračuna izdvojili smo 150 tisuća eura, a taj iznos pokriva kompletno sve, od izvođača, produkcije i dječjeg programa'', pojasnio je Ivanović.

I dok će adventske kućice biti mjesto susreta, druženja i uživanja u blagdanskim okusima, bogat glazbeni i dječji program trebao bi osigurati da se u Novom parku tijekom prosinca pronađe ponešto za sve generacije. Od najmlađih, kojima su namijenjeni programi u sklopu Fritulice, do ljubitelja domaće glazbene scene koji će moći uživati u nastupima poznatih izvođača, ovogodišnja ''Kaštelanska adventska bajka'' donosi sadržaje koji bi i ove zime mogli privući brojne posjetitelje.

Preostaje nam još pričekati otvaranje adventskih kućica i prve blagdanske večeri u Novom parku. A hoće li ovogodišnja ponuda hrane, pića i zabavnog programa opravdati očekivanja, najbolje će pokazati sami posjetitelji.