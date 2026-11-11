Otkrivena bista hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate. Boban: "Neka njegova žrtva nikada ne bude zaboravljena"

U spomen na hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vatu danas je svečano otkrivena njegova bista, a šetnica koja nosi njegovo ime ostaje trajni podsjetnik na njegovu žrtvu i doprinos slobodi Hrvatske. Svečanosti je nazočio i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, koji je tom prigodom istaknuo važnost očuvanja sjećanja na hrvatske branitelje, posebno među mlađim generacijama.

Boban se nakon svečanosti oglasio na društvenim mrežama, poručivši kako je imao čast sudjelovati u odavanju počasti čovjeku koji je svoj život položio za domovinu.

„Danas sam imao čast sudjelovati na otvaranju biste hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate, čovjeka koji je, poput mnogih hrvatskih branitelja, položio svoj život za slobodu koju danas živimo”, napisao je župan.

"Važno je da djeca znaju tko je bio čovjek čija bista stoji pred njima"

Posebno je naglasio kako otkrivanje biste ima značenje koje nadilazi samu svečanost, jer je riječ o čuvanju uspomene na Domovinski rat i prenošenju povijesnog sjećanja budućim generacijama.

„Ovaj trenutak nije važan samo zbog nas koji smo poznavali Vatu i njegove suborce, već ponajprije zbog generacija koje dolaze. Važno je da djeca, prolazeći ovom šetnicom, zastanu i upitaju tko je bio čovjek čija bista stoji pred njima. Važno je da znaju kako je sloboda naše domovine ostvarena zahvaljujući hrabrosti hrvatskih branitelja, krvi naših junaka i suzama njihovih majki”, poručio je Boban.

Trajni podsjetnik na žrtvu hrvatskih branitelja

Prema njegovim riječima, bista i šetnica posvećena Vladimiru Vukoviću Vati trebaju ostati trajno mjesto sjećanja, ali i podsjetnik na odgovornost današnjih generacija.

„Ova bista i imenovana šetnica trajni su podsjetnik na žrtvu, ideale i snove za koje se Vladimir Vuković Vate borio. Neka nas uvijek podsjećaju na odgovornost da svojim radom i djelovanjem čuvamo vrijednosti za koje je dao život”, istaknuo je.

Svoju objavu zaključio je porukom:

„Neka njegova žrtva nikada ne bude zaboravljena i neka budućim generacijama bude podsjetnik na cijenu slobode.”