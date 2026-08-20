Otkriven uzrok zaraze salmonelom u dalmatinskom gradu: Više od 30 slučajeva

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije potvrdio je da je uzrok zaraze salmonelom, od koje je oboljelo tridesetak osoba s izraženim crijevnim simptomima, konzumacija pečene svinjetine s jednog prodajnog mjesta u Šibeniku. Veći broj građana zatražio je liječničku pomoć zbog bolova u trbuhu, povraćanja, proljeva i visoke temperature u nedjelju i početkom ovog tjedna, piše Dnevnik.hr.

Povezanost simptoma i hrane

Prvi slučajevi zabilježeni su 3. kolovoza, kada su oboljela tri člana dviju povezanih obitelji. Novi slučajevi evidentirani su 9. kolovoza, dok je nagli porast zabilježen 16., 17. i 18. kolovoza. Iz Zavoda su službeno potvrdili da je bolest izazvala pečena svinjetina kupljena na istom prodajnom mjestu. Simptomi su se kod pacijenata javili najčešće unutar 24 do 48 sati nakon konzumacije, pa su stručnjaci zaključili da postoji jasna vremenska povezanost.

Ipak, mr. sc. Ljubica Kronja iz Odjela epidemiologije šibensko-kninskog Zavoda za javno zdravstvo istaknula je da uzročno-posljedična veza između konzumacije hrane i oboljenja još nije laboratorijski potvrđena i da je obrada u tijeku.

Preporuke građanima

O svemu je obaviještena i sanitarna inspekcija, koja je uključena u daljnju obradu slučaja. Epidemiološko istraživanje se nastavlja kako bi se utvrdile sve moguće oboljele osobe i mogući izvor infekcije.

Iz Zavoda su preporučili građanima koji su u navedenom razdoblju konzumirali pečenu svinjetinu s tog prodajnog mjesta i razvili slične simptome da se jave svojem liječniku, osobito ako su simptomi izraženi ili dugotrajni.

Također, savjetuje im se da do završetka službene istrage ne konzumiraju ostatke hrane iz sumnjive serije proizvoda. Ako ih još posjeduju, trebaju ih sačuvati i kontaktirati nadležnu zdravstvenu ili inspekcijsku službu. U šibenskoj bolnici hospitalizirano je troje pacijenata zbog zaraze salmonelom. Dvoje od troje hospitaliziranih su djeca.