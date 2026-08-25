Otkriven uzrok smrti poznatog NBA košarkaša

Brandon Clarke preminuo je u svibnju ove godine u svom domu. Američki košarkaš cijelu je sedmogodišnju NBA karijeru proveo u Memphis Grizzliesima, koji su ga odabrali kao 21. pick na draftu 2019. Uz Jaa Moranta bio je igrač s najdužim stažem u momčadi.

Nakon završetka istrage, California Post i TMZ objavili su uzrok smrti. Clarke je umro od posljedica uzimanja heroina i kokaina u kombinaciji s lijekovima dostupnim na recept. Smrt je klasificirana kao nesretan slučaj.

Mjesec dana prije smrti, u travnju je uhićen u Arkansasu zbog posjedovanja i trgovanja nedozvoljenim supstancama, bijega vozilom uz prekoračenje brzine i nepropisno pretjecanje.

Istodobno, godinu ranije pokrenuo je Zakladu Brandon Clarke s ciljem pomoći obiteljima u Memphisu, donirao je sredstva organizaciji koja pomaže djeci s pismenošću i organizirao blagdanska slavlja za lokalne obitelji, piše gol.hr.