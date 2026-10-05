Otkriven krivac za veliki požar kod Segeta! Digli dva kanadera, zatvorili cestu: 30-godišnjaku slijedi prijava

Veliki požar koji je u subotu podigao na noge vatrogasce na trogirskom području, zbog kojeg su angažirana dva kanadera i zatvorena državna cesta D58, prema rezultatima policijskog istraživanja izazvale su iskre iz električne brusilice.

Riječ je o požaru koji je buknuo na brdu Vlaška kod Segeta, a koji je tijekom poslijepodneva zahvatio oko 25 hektara borove šume i niskog raslinja. U njegovu gašenju sudjelovalo je 47 vatrogasaca, a pomoć su pružala i dva kanadera. Požar je lokaliziran u 19 sati.

Policijski službenici Policijske postaje Trogir sada su dovršili kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine.

Prema policijskim sumnjama, 30-godišnjak je u subotu, 3. listopada, oko 14.35 sati na otvorenom prostoru u Segetu Gornjem električnom brusilicom rezao armaturno željezo. Brusilica je pritom nekontrolirano odbacivala zapaljive iskre koje su, kako sumnja policija, izazvale požar.

Na mjestu događaja policijski službenici zajedno s inspektorom zaštite od požara obavili su očevid.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je osnovana sumnja da je 30-godišnjak iz nehaja počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Protiv njega će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava.