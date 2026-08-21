Otkriven identitet žene koja je stradala u stravičnom požaru kod Omiša

Nakon obdukcije i provedene DNK analize službeno je utvrđen identitet osobe koja je smrtno stradala u velikom požaru koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje. Riječ je o državljanki Bosne i Hercegovine rođenoj 1992. godine, čije je tijelo pronađeno u Maloj Luci na području Stanića. Kako javlja HRT, mediji su ranije objavili da je riječ o Dragani Antešević iz Kotor Varoši, koja je u Hrvatsku stigla na sezonski rad.

Tijekom požara bila u automobilu

Prema dosad objavljenim informacijama, žena se u trenutku izbijanja požara nalazila u automobilu s još dvije osobe. Dok su pokušavali pobjeći pred vatrenom stihijom, u jednom trenutku udaljila se od vozila, nakon čega joj se izgubio svaki trag. Jedna od osoba koja se nalazila u automobilu teško je ozlijeđena.

U požaru ozlijeđeno 38 osoba

Požar koji je 13. kolovoza pogodio omiško područje ostavio je iza sebe velike posljedice. Ukupno je ozlijeđeno 38 osoba, a deset ih je zbog teško ugroženog zdravstvenog stanja bilo smješteno u bolnicama. Vatra je zahvatila i veći broj kuća i drugih objekata, a izgorjela su i brojna osobna vozila.