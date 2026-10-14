Otkrivamo zbog čega je Mads Mikkelsen došao u Makarsku: Nije riječ samo o odmoru, evo gdje je provodio najviše vremena

Kada se u Hrvatskoj pojavi holivudsko ime poput Madsa Mikkelsena, vijest se brzo proširi. Njegove fotografije iz Makarske već su objavljene, no manje je poznato što ga je zapravo dovelo na ovu stranu Jadrana. Nije riječ samo o odmoru, nego i o tenisu, sportu kojem je Mikkelsen, čini se, jednako predan kao i filmskoj karijeri.

Poznati danski glumac u Makarsku je stigao sa svojim teniskim klubom, a od 7. do 13. listopada većinu je vremena provodio upravo na teniskim terenima Teniskog centra Makarska by Lukas Sport. Ondje je svakodnevno igrao tenis, a u igri mu se pridružila i supruga. Daleko od filmskih setova, crvenih tepiha i holivudskog glamura, Mikkelsen je tako pokazao svoju sportsku stranu.

Nije teško razumjeti zašto je odabrao upravo ovaj sportski kompleks. Smješten uz more, Teniski centar Makarska domaćin je WTA Makarska Opena hosted by Valamar, međunarodnog turnira koji je grad pod Biokovom pozicionirao na tenisku kartu svijeta. Štoviše, prema izboru samih tenisačica, proglašen je drugim najbolje organiziranim turnirom iz serije WTA 125 na svijetu. Mikkelsenu je privatnost bila iznimno važna pa je tim Lukas Sporta na društvenim mrežama tek posljednjeg dana njegovog boravka objavio fotografiju s glumcem.

„Jedno od najprepoznatljivijih holivudskih lica - na našim teniskim terenima! Imali smo zadovoljstvo ugostiti Madsa Mikkelsena u Teniskom centru Makarska by Lukas Sport. Bila nam je čast ugostiti ga u Makarskoj“, napisali su uz fotografiju. Dolazak Mikkelsena u listopadu potvrda je da Makarska ne nudi samo sunce i more, nego je postala atraktivna destinacija sportskog turizma.