Otkrivamo koji objekt niče na padinama Mosora! Kamioni su donosili iskope s drugih lokacija, čeka se odobrenje ministarstva...

- Plan postoji, imamo nacrte i svu dokumentaciju, trenutno je sve u Ministarstvu zaštite okoliša, a kada oni odobre projekt u što ne sumnjam, onda nam ostaje vrlo malo koraka do samog izvođenja i dovršetka… - potvrdio nam je Anđelko Janković, suvlasnik građevinske tvrtke Dom Commerce, planove za gradnju na obroncima Mosora, na terenu uz sam rub Sitnog Gornjeg prema Omišu, ali kao i sva okolna mjesta koje je orijentirano Splitu. A prema papirima nije u pitanju gradnja nikakve vile niti industrijskog pogona, nego – kako su mještani naslućivali, makar naš sugovornik kaže da nije bilo nikakve tajne, da je praktički svatko znao što namjerava na svom zemljištu – rekreacijske zone s nekoliko terena za padel, nogomet, balote!

No, vratimo se korak unatrag. Moramo spomenuti kako je parcela od oko tristo tisuća kvadrata prvi put ‘upala u oko’ mještanima jer je na području oko kojeg nema nekih kuća ili objekata, prije dvije godine krenulo nasipanje iz kamiona. Pa se uzbunila javnost, uzbunili mediji, a onda i državne službe. Potvrđuje suvlasnik Dom Commerca cijelu priču, uz nekoliko opaski koje dokumentira…

- Mi smo istovarivali na našem zemljištu isključivo zemlju iz iskopa s drugih gradilišta, to je bila čista zemlja, bez betona ili željeza. Stvarno nisam osobno mogao kontrolirati svaki kamion, ali nikad nije u tom teretu bilo šute, nekakvog opasnog građevinskog otpada. To su uostalom potvrdili nalazi i Državnog inspektorata i Kemijsko-tehnološkog fakulteta! Dakle ponavljam, dovozila se isključivo zemlja, koju smo ionako negdje morali istovarivati. Kako smo planirali raditi ovaj rekreacijski centar, a ovaj teren je neravan, tako smo dovozili zemlju kako bi unaprijed pripremili parcelu za ovaj projekt, umjesto da je vozimo 50 ili sto kilometara dalje, uz veći trošak i veće zagađenje. - kazuje nam Anđelko Janković, te pokazuje nalaz KTF-a prema kojem u nekoliko točaka koje su dubinski uzorkovane nema traga štetnim tvarima već je riječ o ‘čistoj zemlji’.

Slične nalaze su potvrdili na naše upite i iz DIRH-a prije desetak dana. Inspekcija zaštite okoliša je obavila nadzor te utvrdila kako je s ‘lokacije uklonjen veliki dio građevinskog otpada iz iskopa te je nasuta plodna zemlja za sadnju voćaka i maslina, a inspekcijsko postupanje je u tijeku’.

- Imali smo dodatnog troška za odvoženje 50 tisuća tona već nasute čiste zemlje i kamena, ali nema veze, ne želim ponavljati priču. Moram ponoviti samo da na našoj parceli nikakvih štetnih tvari nije bilo u tom ‘građevinskom otpadu’, nikakvo se zagađenje s naše strane nije dogodilo, a državni inspektorat je sondirao teren, kopali su rupe u zemlji. A istovremeno, par stotina metara dalje od našeg terena, puno bliže kuća i naselja, odbacuje se svakakvo smeće, tone i tone otpada svake vrste. I to u mjestu Dubrava, odmah poviše izvora pitke vode sv. Arnir – Smovo! Možda bi predsjednik tamošnjeg Mjesnog odbora Ivan Čotić mogao više pažnje obratiti na svoj prag, na konkretna zagađenja doslovno ispred vlastite kuće, nego na istovarivanje kamenja i zemlje na privatnoj čestici, s planom da se napravi nešto dobro za zajednicu. Također smatram da bi bilo pošteno da se mjerodavne institucije istom ažurnošću pozabave takvim ilegalnim odlagalištima smeća, da provjere što i tko zapravo zagađuje okoliš bacanjem tona otpada. - na stanovite dvostruke kriterije onih koji brinu o okolišu upućuje naš sugovornik i vraća se na budući izgled ovog komadića naše obale.

- Poanta je da bi valjda većini, ako već ne svima, trebalo biti drago da se nešto pokrene u smislu ovakve sportsko-rekreacijske zone. Ako i dalje smatraju da se nešto radi potajice, onda evo ovako, javno prezentiramo naš projekt sa svim nacrtima, na čestici koja je po Prostornim planovima SDŽ označena ‘R’ kao rekreacijska zona. Znači planirana su dva nogometna terena s umjetnom travom, tri košarkaška te osam terena za padel, uz boćalište i dječji parkić s ljuljačkama, toboganima, pješčanikom... Svi tereni su povezani pješačkim stazama, a šetnice okružene maslinama. Ucrtana je i površina za veliki parking. Najveći dio projektiranih sadržaja nalazi se na površini koja je nasuta proteklih godinu ili nešto više dana te potom poravnana. U nekoj budućnosti, ako bude interesa za ovakav sportsko-rekreacijski centar, planiramo zatražiti i dozvolu za pomoćni objekt za svlačionice. - opisuje nam Anđelko Janković iz Dom Commerca plan s terenom na padinama Mosora.