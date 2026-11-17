Internet nikada nije bio važniji za svakodnevni život, ali istodobno nikada nismo bili toliko izloženi opasnostima koje se skrivaju iza računalnih ekrana. Ukradeni osobni podaci, hakerski napadi, trgovina digitalnim identitetima i organizirane kriminalne skupine koje posluju na dark webu postali su dio stvarnosti koja više ne zaobilazi ni Hrvatsku. Posebnu zabrinutost izaziva razvoj umjetne inteligencije, koja otvara potpuno nove mogućnosti kibernetičkim kriminalcima.

U nastavku istraživačkog serijala Dalmacije Danas "Mračne stranice interneta – koje tajne krije dark web?", u kojem smo već razgovarali sa stručnjacima o skrivenim dijelovima interneta i opasnostima digitalnog podzemlja, donosimo razgovor s Leonom Juranićem, hrvatskim stručnjakom za računalnu i kibernetičku sigurnost, iza kojeg stoji 26 godina iskustva u ovom području, od čega 23 godine profesionalnog rada. Riječ je o stručnjaku koji je još 2009. godine otkrio 12 sigurnosnih propusta u NASA-inu softveru CDF, razvijenom za potrebe svemirskih misija. O svojim je otkrićima obavijestio NASA-u, koja je propuste otklonila i javno mu zahvalila. Njegov istraživački rad tu nije stao. Tijekom 2025. godine otkrio je dodatne ranjivosti u NASA-inim softverskim rješenjima, a 2026. godine i dva kritična sigurnosna propusta povezana s podatkovnim formatom HDF5, koji koriste neke od najvećih svjetskih tehnoloških i znanstvenih organizacija. Kroz rad tvrtke ThreatLeap bavi se praćenjem kibernetičkih prijetnji, aktivnosti međunarodnih hakerskih skupina te ilegalnih internetskih tržišta na kojima završavaju ukradeni podaci građana, tvrtki i institucija.

U velikom intervjuu za Dalmaciju Danas Leon Juranić otkriva kako funkcionira kriminalno podzemlje dark weba, koliko vrijede ukradeni osobni i bankovni podaci, zašto su hrvatske institucije i građani zanimljivi hakerima te koliko je ozbiljna prijetnja umjetne inteligencije. Govori i o napadima na hrvatske računalne sustave, vlastitim otkrićima sigurnosnih propusta u NASA-inu softveru te objašnjava zašto, prema njegovu iskustvu, potpuno siguran računalni sustav zapravo ne postoji. U nastavku donosimo razgovor koji otvara niz pitanja o sigurnosti digitalnog svijeta, ali i konkretne savjete kako građani mogu zaštititi svoje osobne podatke i privatnost.

Tijekom karijere istraživali ste složene računalne sustave i djelovanje kibernetičkih kriminalaca. Koliko se stvarnost dark weba razlikuje od onoga što prosječni građanin zamišlja? Što se ondje zapravo događa i koliko je razvijena trgovina nezakonitim uslugama i ukradenim informacijama?

- Dark web je u najvećoj mjeri upravo poligon za ilegalne radnje i trgovinu. Na dark webu možete pronaći sve, od oglasa za prodaju droga, unajmljivanje plaćenih ubojica, dječje pornografije, trgovine ljudima, kupovine oružja i lažiranja osobnih isprava pa do svega drugog ilegalnog što možete zamisliti. Između ostalog, financijski motivirani hakeri koriste dark web kako bi preprodavali ukradene podatke ljudi, tvrtki, institucija, organizacija i država. Dark web forumi i ilegalna tržišta u osnovi su jedan vrlo razrađen, razvijen i uglavnom iznimno anoniman ekosustav za ilegalnu trgovinu fizičkim i digitalnim dobrima, kao i uslugama. U biti, dark web možete gledati kao ilegalni Amazon ili eBay, dobro uigrani ekosustav u kojem kriminalci pružaju čak i korisničku podršku kupcima za svoje proizvode i usluge te omogućuju ocjenjivanje i rangiranje prodavača.

Jedna od središnjih tema mog istraživanja jest trgovina osobnim podacima. Što je danas najtraženija roba na ilegalnim internetskim tržištima? Koliko vrijede ukradene lozinke, bankovni podaci, osobni dokumenti ili digitalni identitet običnog građanina?

- Osobni i povjerljivi podaci jedna su od vrlo čestih vrsta robe koje se nude i kupuju na dark webu. Vrijednost samih podataka na dark webu ovisi o ponudi i potražnji. Vrlo važan čimbenik također je koliko su podaci i informacije osjetljivi i povjerljivi te, naravno, koliko je atraktivna žrtva od koje su podaci ukradeni. Što je žrtva atraktivnija, to je i cijena podataka veća. Nema nekog službenog cjenika na dark webu za osobne podatke. Hakeri uglavnom sami procijene koliko bi nekome mogle vrijediti određene informacije i podaci te sukladno tome definiraju cijenu. Čisto usporedbe radi, informacije o brojevima i podacima kreditnih kartica moguće je kupiti za svega nekoliko dolara, dok, recimo, podaci za pristup lokalnoj računalnoj mreži neke tvrtke ili organizacije mogu vrijediti i nekoliko tisuća ili desetaka tisuća dolara. Ukradene informacije i podaci na dark webu vrlo se često preprodaju iz druge ili treće ruke, pa je tako moguće nekoliko puta naići na isti skup podataka kod različitih ponuđača. Jednom kada podaci procure na dark web, praktički ih je nemoguće maknuti iz opticaja.

Kroz rad tvrtke ThreatLeap pratite kibernetičke prijetnje i aktivnosti hakerskih skupina. Možete li, bez otkrivanja povjerljivih informacija, izdvojiti neki posebno zanimljiv ili zabrinjavajući primjer iz prakse koji pokazuje koliko daleko seže suvremeni kibernetički kriminal?

- ThreatLeap za svoje klijente, kao dio cybersecurity monitoring i threat intelligence rješenja, između ostalog prati aktivnosti poznatih i manje poznatih hakerskih grupa na svjetskoj razini, kao i događanja na dark web forumima i ilegalnim tržištima. ThreatLeap omogućava nadzor, odnosno monitoring dark weba, radi otkrivanja mogućih priprema hakerskih napada na naše klijente, kao i nadzor nad time jesu li neki podaci naših klijenata objavljeni na dark webu, kako bi naši klijenti mogli što prije reagirati i tako spriječiti veću poslovnu i reputacijsku štetu. Možda su nama najbliža nedavna događanja, koja su bila i prilično medijski popraćena, ona povezana sa srpskom hakerskom skupinom INFGRUPA, koja je tijekom posljednjih osam mjeseci, prije nego što su njezini članovi navodno uhićeni, provaljivala u računalne sustave hrvatskih organizacija, tvrtki i državnih institucija. Ukradene osobne podatke građana zatim su nudili na dark webu, vrlo često i besplatno. Još se i danas na dark webu mogu pronaći novi oglasi raznih pojedinaca i hakerskih grupa koji preprodaju te podatke.

Koliko su hrvatski građani, poduzeća i državne institucije zanimljivi međunarodnim hakerskim skupinama? Možemo li Hrvatsku smatrati relativno sigurnim digitalnim prostorom ili postoje ozbiljne slabosti kojih možda nismo ni svjesni?

- Hrvatski građani, tvrtke i državne institucije izloženi su hakerskim napadima baš kao i ostatak svijeta. Možda je loša strana priče to što kod nas još nije dovoljno razvijena svijest o važnosti računalne sigurnosti u digitalnom prostoru i svemu što to podrazumijeva, pa smo možda i ranjiviji od nekih razvijenijih država. U posljednjih nekoliko godina vidjeli smo kod nas razne hakerske napade na bolnice, državne institucije te državne i privatne tvrtke. Hakeri uglavnom ciljaju bilo koga za koga misle da bi od njega mogli imati neku financijsku korist. Nisu selektivni i iskorištavaju svaki sigurnosni propust koji mogu pronaći. Jedna od najčešćih i najvećih pogrešaka koje tvrtke rade jest to što misle: "Ja sam nebitan i tko bi mene hakirao i zašto?" Hakeri ne biraju žrtve po veličini, već po onome što mogu ukrasti i koliko je to njima ili nekome drugome vrijedno ili bitno, odnosno koliko to mogu monetizirati.

Pozornost javnosti privukli ste otkrivanjem sigurnosnih ranjivosti u NASA-inu softveru, a istraživali ste i ranjivosti sustava HDF5. Ako i tako važni i tehnološki napredni sustavi mogu sadržavati ozbiljne propuste, što nam to govori o sigurnosti digitalne infrastrukture kojoj svakodnevno povjeravamo svoje podatke? Postoji li uopće potpuno siguran sustav?

- Iza mene je 26 godina iskustva u računalnoj sigurnosti, od toga 23 godine profesionalnog iskustva. Otkrio sam ranjivosti u NASA-inu softveru naziva CDF još 2009. godine. Točnije, pronašao sam 12 sigurnosnih propusta u softveru koji je NASA razvila za potrebe svemirskih misija, ali koji je tada koristilo i još nekoliko stotina vladinih agencija. Prijavio sam sigurnosne propuste NASA-i, a oni su ih zakrpali i zahvalili mi na pomoći na svojim službenim internetskim stranicama. U principu, otkrio sam da je uz pomoć jedne naizgled bezazlene datoteke moguće potpuno kompromitirati NASA-in softver. Prije godinu dana, 2025., ponovno sam otkrio još nekoliko desetaka sigurnosnih propusta u raznim softverima koje je NASA razvila te sam im to također prijavio. Ranije ove godine otkrio sam dva kritična sigurnosna propusta u tzv. HDF5 podatkovnom formatu koji u znanstvene svrhe koriste Google, Meta, NASA, CERN, Boeing itd. Ponovno je bila dovoljna jedna naizgled bezazlena datoteka koja može potpuno kompromitirati sigurnost sustava. Mogu vam reći jednu stvar: iako se u začecima interneta tehnologija tek razvijala te je bila nestabilna i nesigurna jer se baš i nije vodilo računa o sigurnosti, danas je situacija u osnovi, po pitanju računalne sigurnosti, još daleko gora. Internet nikada nije bio bitniji i nikada nije bio nesigurniji. Tehnologija sazrijeva, ali kako tehnologija napreduje u pogledu sigurnosti, tako hakeri pronalaze sve kreativnije i inovativnije metode i tehnike za zaobilaženje njezinih sigurnosnih mehanizama. Danas, u svakom pogledu, i poslovno i privatno, svi iznimno ovisimo o internetu i tehnologiji, a ona nikada nije bila na slabijim temeljima i osloncima. Vrijeme je pokazalo da siguran računalni sustav ne postoji. Ne znam ni za jednu tehnologiju u kojoj nisu otkriveni sigurnosni propusti. Pitanje je samo jesu li te informacije javno dostupne ili su u rukama pojedinaca, interesnih skupina, vladinih agencija i privatnih tvrtki.

Koliko se posljednjih godina promijenio profil kibernetičkog kriminalca? Je li danas za ozbiljan napad potrebno vrhunsko programersko znanje ili su gotovi alati i kriminalne usluge dostupne na internetu omogućili da opasne napade provode i osobe s vrlo ograničenim tehničkim znanjem?

- U počecima ozbiljnijeg razvoja računalne sigurnosti, tamo početkom 2000-ih, bilo je puno teže doći do informacija i samog znanja, dok su danas informacije široko dostupne i nikada nije bilo lakše doći do znanja i informacija o računalnoj sigurnosti. Većina hakera koji su počinjali u to doba, krajem devedesetih, uključujući i mene, radili su to iz entuzijazma ili želje za intelektualnim izazovima te intelektualnim dokazivanjem i kretali su od nule. Danas bih rekao da je 90 posto hakera financijski motivirano. Taj postotak je, naravno, moja slobodna procjena, a ne neka službena statistika. Količina gotovih alata koji su dostupni na internetu za provaljivanje u računalne sustave ogromna je, dok ste prije 20 do 30 godina sve morali učiti, raditi i razvijati sami. Tako da bih rekao da nikada nije bilo lakše hakirati nego danas, uz jednu važnu opasku: ukoliko želite ući tehnički duboko u područje računalne sigurnosti, ljestvica je napretkom tehnologije ipak podignuta znatno više nego što je to bilo prije nekoliko desetljeća. Sustavi su sve sigurniji, sa sve više sigurnosnih mehanizama, pa netko tko tek ulazi u područje računalne sigurnosti treba svladati puno više prepreka kako bi došao do cilja i ostvario se u karijeri u području kibernetičke sigurnosti. Paradoksalno, internet unatoč tome nikada nije bio nesigurniji.

Umjetna inteligencija ubrzano mijenja digitalni svijet. Koliko već danas pomaže kibernetičkim kriminalcima u pronalaženju ranjivosti, krađi identiteta i provođenju prijevara? Strahujete li da bismo u sljedećih nekoliko godina mogli svjedočiti potpuno novoj generaciji digitalnog kriminala?

- U posljednjih nekoliko godina, pojavom umjetne inteligencije, dogodilo se to da je umjetna inteligencija postala toliko napredna da je počela masovno otkrivati kritične sigurnosne propuste u tehnologijama na kojima počiva sam internet i za koje se mislilo da su zrele i sigurne tehnologije. Umjetna inteligencija danas može odigrati ulogu cijelog tima elitnih hakera i drastično skratiti vrijeme potrebno za otkrivanje i iskorištavanje sigurnosnih propusta u najkompliciranijim sustavima i tehnologijama za koje se donedavno mislilo da su neprobojne. Ono što je prije bio posao pojedinaca, tehnoloških genijalaca, odnosno hakera, danas u velikoj mjeri može odraditi umjetna inteligencija, što je zastrašujuće. Posebno je zastrašujuće jer omogućava nekom znatiželjnom klincu iz podruma, bez prevelikog znanja, da uz pomoć umjetne inteligencije napravi ono za što je donedavno trebao tim od nekoliko elitnih hakera. To je donedavno bilo apsolutno nezamislivo. Meni je to zastrašujuće. Tu više ne pričamo o hakiranju profila na društvenim mrežama ili e-mail računa. Pričamo o sigurnosti sustava na kojima počiva moderan svijet i naša civilizacija. Možda jedan interesantan podatak: od pojave umjetne inteligencije broj sigurnosnih ranjivosti koje su otkrivene i objavljene na godišnjoj razini udvostručio se u odnosu na vrijeme prije pojave umjetne inteligencije. Hakeri su se brzo prilagodili, tako da u svojim hakerskim kampanjama već danas masovno koriste umjetnu inteligenciju u otkrivanju ranjivosti i napadima.

Kada naši osobni podaci jednom završe na ilegalnom tržištu, možemo li ikada potpuno povratiti kontrolu nad njima? Koliko dugo takve informacije mogu kružiti internetom, kako građanin može prepoznati da su njegovi podaci kompromitirani i što bi tada trebao poduzeti?

- Ukratko, kada vaši podaci jednom procure na dark web i ilegalno tržište, možete računati da će oni tamo ostati zauvijek, sve dok netko ima koristi od njih. Građani rijetko kada zapravo saznaju da su njihovi podaci procurili na dark web, osim kada to završi u medijima, a onda je već ionako kasno. Građani ne mogu puno učiniti kada se incident već dogodi, ali uz pomoć nekih javnih servisa, kao što je "Have I Been Pwned", mogu besplatno provjeriti nalaze li se njihovi osjetljivi podaci u nekom skupu podataka koji je procurio na dark web. Ukoliko se otkrije da je neka lozinka procurila na dark web, svakako se savjetuje promjena lozinke na tom korisničkom računu i svim ostalim povezanim korisničkim računima. Također, poželjno je pratiti bankovne transakcije ako, recimo, kupujete na internetu, kako biste vidjeli postoji li nešto neobično ili nešto što odskače među vašim bankovnim transakcijama.

Za kraj, nakon dugogodišnjeg iskustva u kibernetičkoj sigurnosti, što Vas osobno najviše zabrinjava kada razmišljate o budućnosti interneta? Postoji li prijetnja koju javnost, ali i državne institucije, danas ozbiljno podcjenjuju? I koja biste tri najvažnija savjeta dali hrvatskim građanima za zaštitu njihove digitalne privatnosti?

- Najviše me brinu i plaše umjetna inteligencija i njezine sposobnosti te činjenica da se daljnji razvoj umjetne inteligencije sve više udaljava od potrebe za ljudskim nadzorom, a umjetna inteligencija unaprjeđuje samu sebe. U današnjem obliku umjetna inteligencija o kojoj se danas priča prisutna je tek otprilike četiri godine, a već postiže donedavno nezamislive stvari. Kamo će nas to odvesti u narednih godinu, dvije, pet... uopće je teško pretpostaviti. Neki nobelovci, od kojih su pojedini postavili temelje umjetne inteligencije kakvu danas poznajemo, predviđaju vjerojatnost od 10 do 20 posto da će upravo umjetna inteligencija rezultirati krajem civilizacije kakvu danas poznajemo. Prva stvar koja je bitna jest da, kao i u stvarnom svijetu, i na internetu vrijedi pravilo: ako nešto zvuči predobro da bi bilo istinito, vjerojatno je prijevara. Druga stvar koju bih savjetovao jest da građani redovito ažuriraju svoje uređaje i aplikacije koje koriste jer novije verzije obično saniraju poznate sigurnosne ranjivosti. Treća stvar koju bih preporučio građanima jest da, kada god mogu, uključe 2FA, odnosno dvofaktorsku autentifikaciju, za sve servise koje koriste i koji to omogućavaju.

Članak je objavljen uz financijsku potporu Agencije za medije iz Programa poticanja novinarske izvrsnosti