Otkrili smo novi biser za vikend-odmor blizu Hrvatske: Ovdje vas čekaju vrhunska hrana, wellness i doživljaji zbog kojih ćete poželjeti ostati dulje

Na pola puta između Ptuja i Ormoža, u mirnom mjestu Moškanjci, otvorio se The Point - novi boutique hotel koji bi mogao postati jedna od zanimljivijih adresa za odmor u slovenskoj Štajerskoj. Riječ je o pažljivo osmišljenom turističkom projektu koji na jednom mjestu spaja suvremenu arhitekturu, udobne sobe, dvije gastronomske priče, wellness i sadržaje za ljubitelje aktivnog odmora. The Point nije zamišljen samo kao mjesto za noćenje. Njegova je ideja biti polazišna točka za istraživanje Gorišnice i okolice, područja tik uz hrvatsku granicu koje nudi mnogo više nego što se na prvi pogled čini. Otvaranje hotela ujedno je važan korak u razvoju lokalne turističke ponude, koja se sve više okreće gostima željnima dobre hrane, vina, prirode, biciklizma i sadržajnog vikend-odmora.

The Point: novi razlog za posjet Gorišnici

Iza hotela The Point stoji obiteljska tvrtka Žiher, s više od četiri desetljeća iskustva u poduzetništvu, a najnoviji projekt je objekt koji donosi suvremen pristup boutique smještaju, ali pritom ne zaboravlja lokalni kontekst. Već na prvi pogled pažnju privlače arhitektura, promišljeni detalji i kombinacija materijala koja prostoru daje toplinu, a istodobno zadržava moderan karakter. The Point raspolaže sa 17 individualno uređenih soba, osmišljenih tako da gostima pruže udobnost i mir nakon dana provedenog u istraživanju okolice. Interijer je suvremen, ali ne djeluje hladno: prirodni materijali, drvo, svjetlost i pažljivo odabrani detalji stvaraju ugodnu atmosferu. Gotovo svakog putnika oduševljava ideja da svaka soba nosi dio lokalnog identiteta - neke su inspirirane Ptujem, a druge Ormožem, gradovima koji su od hotela udaljeni približno jednako-10tak minuta vožnje automobila. Udobnosti pridonose i kreveti, odnosno madraci i jastuci hrvatskog proizvođača Bernarda. Sve sobe su prozračne i udobne, a pažnja je posvećena i gostima s posebnim potrebama: dvije sobe prilagođene su osobama s invaliditetom. Obitelji s djecom razveselit će i dječja igraonica.

Posebna pažnja posvećena je održivosti. U gradnji je značajnu ulogu imalo slovensko drvo, dok energetska rješenja uključuju solarne panele, dizalicu topline i sustave koji pridonose učinkovitijem korištenju energije i resursa. The Point tako ispunjava sve uvjete za certifikat ekološkog hotela Slovenije s četiri zvjezdice što i kao službena potvrda, nadamo se, stiže u bližnjoj budućnosti - rekla je Jožica Polajnko, direktorica hotela.

Dvije gastronomske priče, bogata vinska karta i kokteli

Gastronomija je jedan od važnih aduta The Pointa. Gostima su na raspolaganju dva različita restoranska koncepta, svaki sa svojim karakterom i publikom. Taste Point zamišljen je kao suvremenija gastronomska priča, s naglaskom na kvalitetne namirnice, promišljenu pripremu i suradnju s lokalnim proizvođačima. Lokalni sastojci ovdje se susreću s modernim kulinarskim pristupom, a jela su osmišljena tako da okusi regije dobiju novo ruho. Gastronomski koncept potpisuje chef Kristjan Anderlič. U restoranu hotela, otvorenom i vanjskim gostima, posebnu pažnju privlače i deserti. Za njih je zaslužna Urša Pikec, pobjednica slovenskog Masterchefa, koja je osmislila personalizirane slastice prilagođene identitetu hotela. Važan dio gastronomske ponude čini i bogata vinska karta, čiji je koncept osmislio Robert Gorjak iz vinske škole Belvin. S obzirom na položaj hotela i blizinu poznatih vinorodnih područja, izbor vina ovdje ima posebno važnu ulogu. A dan u The Pointu ne završava posljednjim zalogajem. Svakoga poslijepodneva pripremaju se i unikatni kokteli, pa je hotelski bar često mjesto susreta.

Drugi restoran, Žiher Point, nastavlja obiteljsku ugostiteljsku tradiciju u opuštenijem izdanju. To je mjesto za druženje, pizzu iz posebne talijanske peći i atmosferu poznate gostionice, ali u obnovljenom i suvremeno uređenom prostoru. Ovdje se može uživati i u slovenskoj „malici” ručku koji njeguje jednostavniju, domaću kuhinju koju ljubitelji piva mogu završiti lokalnim pivom Skolibeer koji je ujedno i jedina pivovara ove vinske regije. A što se nalazi na jelovniku? Sve ono što se pamti iz tradicionalnih gostionica: variva, špek fileki, domaći bolonjez, pohanci i drugi poznati okusi. Dva restorana u jednoj cjelini, nude tako različite gastronomske doživljaje, ali dijele istu ideju: kvalitetnu hranu, dobru atmosferu i razlog više da se gost zadrži na ovoj adresi.

Wellness za predah nakon aktivnog dana

Nakon izleta, vožnje biciklom ili obilaska okolice, vrijeme je za predah u Wellness & Beauty Pointu. Uređen je kao prostor za opuštanje, s finskom i infracrvenom saunom, masažnim bazenom i prostorom za odmor. Posebnost su velike staklene površine koje povezuju interijer s okolnim krajolikom. Tako i tijekom boravka u wellnessu ostajete povezani s prirodom koja okružuje hotel. Ponuda je osmišljena za goste koji nakon aktivnog dana žele odvojiti vrijeme za odmor i opuštanje.

Gorišnica i okolica: kraj koji je najbolje upoznati biciklom

Jedan od najvećih aduta lokacije svakako je njezina okolica. Gorišnica se nalazi na Ptujskom polju, u krajoliku u kojem se izmjenjuju ravnice, polja, livade i blagi brežuljci. To je područje koje poziva na istraživanje, a posebno je privlačno biciklistima. U blizini prolazi Dravska biciklistička ruta, a iz The Pointa lako se može krenuti prema Ptuju, Ormožu, Halozama ili vinorodnim brežuljcima Slovenskih gorica. Ljubiteljima vina posebno će biti zanimljiva činjenica da je do vinske ceste Jeruzalem potrebno tek dvadesetak minuta vožnje, ali i da se ova općina nalazi u Slovenskoj Štajerskoj, koja je nedavno dobila titulu najbolje vinske regije za 2027. Tako se tijekom istog boravka mogu spojiti biciklistički izlet, posjet vinarijama i upoznavanje jednog od najpoznatijih slovenskih vinskih krajolika. Hotel je ponudu prilagodio aktivnim gostima. Na raspolaganju su električni bicikli i unaprijed pripremljene biciklističke ture, mogućnost punjenja i spremište za bicikle. Tako se svaki dan može odabrati drukčiji smjer i način istraživanja, bez potrebe za dugim vožnjama automobilom.

Iako je Gorišnica mirna i nenametljiva destinacija, ima nekoliko zanimljivih mjesta koja vrijedi uključiti u izlet. Među njima je Dominkova domačija, više od 300 godina stara panonska kuća, ujedno najstarija takva kuća u Sloveniji, koja čuva sliku nekadašnjeg života na ovom području. Ljubitelje povijesti privući će i Grad Muretinci, čija se današnja arhitektonska podoba oblikovala u 17. stoljeću. Dvorac je tijekom duge povijesti imao nekoliko različitih namjena. Neko je vrijeme u njemu djelovala bolnica koju su vodile časne sestre, a kasnije je služio i kao dom za starije osobe. Danas o njemu brine Kulturno-umjetničko društvo Baron (KUD Baron), na čelu s Janezom Golcom. Zahvaljujući njihovu angažmanu, dvorac je spašen od propadanja, a posjetiteljima su dostupne srednjovjekovne radionice, edukativni programi i druga događanja. Jednom godišnje, tijekom ljeta, ovdje se održava i srednjovjekovni festival koji posjetitelje vraća u prošla vremena. Obilazak traje oko sat i pol, ulaznica stoji devet eura, a posjetitelje dočekuje piće dobrodošlice. Na kraju razgledavanja poslužuje se i topli kolač od heljde i sira u prinčevoj dvorani. U samoj Gorišnici nalaze se i Kotni mlin u Forminu te neobična zbirka skulptura križeva. Ako putujete s društvom i želite dio dana provesti u prirodi, možete razmotriti i zakup ribnjaka Tünf. Lokalni karakter regije otkriva se i kroz manje, ali zanimljive izlete. Vrijedi posjetiti sportsko letalište u Moškanjcima, upoznati ponudu lokalnih vinara ili kušati pjenušce obitelji Cvitanič u Zamušanima. Upravo takvi susreti s ljudima, običajima i lokalnim proizvodima često ostanu među najdražim uspomenama s putovanja.

Gorišnica razvija svoju turističku priču

Otvaranje The Pointa nije važno samo za obitelj Žiher i njihove goste, nego i za širu lokalnu zajednicu. Novi hotel donosi dodatne smještajne kapacitete, radna mjesta i sadržaje koji mogu potaknuti posjetitelje da u Gorišnici ostanu dulje, istraže okolna mjesta i upoznaju lokalne proizvođače. U razvoju općine važnu ulogu ima lokalno vodstvo. Župan Gorišnice je Borut Kolar koji je u svom djelovanju stavio naglasak na ulaganja u turističku infrastrukturu i povezivanje lokalnih sadržaja pokazujući smjer u kojem se općina želi razvijati – kao destinacija koja posjetiteljima nudi više razloga za dolazak, ali i za dulji boravak. The Point, moderan eko hotel, u tu se priču uklapa kao nova polazna točka za istraživanje kraja koji je možda još uvijek manje poznat hrvatskim gostima, ali ima mnogo razloga za posjet. Blizina hrvatske granice dodatna je prednost, osobito za one koji traže ideju za vikend-putovanje blizu doma u kojem žive.