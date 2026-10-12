Otkrili smo destinaciju koja je kao stvorena za jesenski bijeg: Od hotela u kojima su boravili carevi do luksuznog wellnessa i pogleda koji oduzima dah

Jesen je pred vratima. Dani postaju kraći, jutra svježija, a nakon užurbanog ljeta polako ponovno ulazimo u ritam obaveza, rokova i svakodnevnog stresa. Upravo zato rujan i listopad idealno su vrijeme za kratki bijeg-onaj za koji vam ne treba tjedan dana godišnjeg odmora, nego tek slobodan vikend. Tražite li takvo mjesto, destinaciju na kojoj možete odmoriti tijelo, napuniti baterije, dobro jesti, prošetati, uživati u wellnessu i pritom otkriti zanimljivu povijest, postoji destinacija koja već stoljećima zna kako se to radi. U odnosu na Zagreb- Rogaška Slatina nalazi se dovoljno blizu za vikend bijeg za kojeg vam ne treba slovenska vinjeta.

Priča o Rogaškoj Slatini ima povijest dugu više od četiri stoljeća, puno prije modernih wellness hotela i vikend aranžmana. Prema legendi, grčki bog Apolon poslao je Pegaza da kopitom udari o zemlju upravo na ovom području, uz poruku da ondje leži izvor zdravlja i božanske snage. Legenda je lijepa, ali Rogaška Slatina ima i vrlo konkretnu povijest. Godine 1665. hrvatski ban Petar Zrinski, s velikim problemima jetre, prema predaji je potražio pomoć upravo na izvoru kod crkve sv. Križa. Nakon oporavka priča o neobičnoj vodi proširila se sve do habsburškog dvora, a nekoliko desetljeća poslije, 1685. godine, bečki carski liječnik Paul Sorbait objavio je detaljnu studiju o njezinoj medicinskoj vrijednosti. Drugim riječima, wellness ovdje nije pomodni trend- zdravlje se ovdje njeguje stoljećima.

U vremenu stresa najvrjednije postaje ono što dolazi iz dubine zemlje!

Danas živimo potpuno drugačije nego gosti Rogaške Slatine prije nekoliko stoljeća. Imamo pametne telefone, sastanke, rokove, promet i stalni osjećaj da nešto moramo stići. Upravo zato mjesta poput Rogaške Slatine dobivaju novu vrijednost. U središtu priče nalazi se Donat Mg, prirodna mineralna voda po kojoj je Rogaška poznata daleko izvan Slovenije. Riječ je o vodi iznimno bogatoj magnezijem, s više od 1000 mg magnezija po litri u prirodnom obliku. Upravo je magnezij jedan od razloga zbog kojih je Donat Mg desetljećima dio priče o zdravlju, probavi i ravnoteži organizma. Od kuda dolazi ta silna voda zbog koje dolaze ljudi iz cijelog svijeta na ovo mjesto? Početkom 20. stoljeća, 1908. godine, otkriveno je duboko vrelo iznimno bogate mineralne vode koje je dobilo ime Donat prema obližnjoj crkvi sv. Donata. Voda se nekada izvozila na europske dvorove, od Beča i Budimpešte do Sankt Peterburga. Danas je dostupna puno jednostavnije, ali njezina je posebnost ostala ista. Možda je upravo to jedan od razloga zbog kojih Rogaška Slatina danas nije samo mjesto za liječenje, nego i za prevenciju, regeneraciju i bijeg od svakodnevnog stresa.

Anin dvor – mjesto gdje Rogaška čuva svoje priče

- Sve što Rogašku Slatinu čini toliko posebnom su samo tri riječi- voda, voda i opet voda- rekao je na samom ulazu u muzej Anin dvor, Nani Poljanec, strastveni kolekcionar i stručni suradnik u ovom muzeju. Kao veliki ljubitelj povijesti, ali i destinacije u kojoj je rođen, godinama je skupljao predmete vezane uz povijest i život ovoga kraja. Među tisućama eksponata nalaze se stare fotografije, dokumenti, predmeti iz svakodnevice, ali i zanimljivi tragovi slavnih gostiju koji su kroz desetljeća dolazili u Rogašku. Posebnu pažnju privlači zbirka potpisa poznatih osoba iz cijeloga svijeta, kao i kraljevska zbirka posvećena dinastiji Karađorđević čiji su članovi i sami posjećivali Rogašku Slatinu.

Lječilišni park u kojem svaki hotel ima svoju priču

U središtu Rogaške Slatine nalazi se elegantni Lječilišni park, koji nalikuje parkovima najposebnijih europskih destinacija. Zelen je tijekom cijele godine zahvaljujući sistemima s mineraliziranim vodama, posebno stiliziran u svakoj sezoni s hotelima koji svaki na svoj način pričaju dio povijesti destinacije.

Grand hotel Sava - luksuz koji ima vlastiti termomineralni bazen

Grand hotel Sava namijenjen je gostima koji žele spojiti klasičnu lječilišnu tradiciju s modernim luksuzom. Posebnost hotela je bazen s termomineralnom vodom, jedinstven u svojoj kategoriji na ovoj destinaciji. Upravo on boravak u Rogaškoj Slatini dodatno povezuje s onim po čemu je destinacija najpoznatija-njezinim prirodnim izvorima. Ovdje se odmor ne svodi samo na lijepu sobu i dobar restoran. Ideja je da se gost za nekoliko dana odmakne od svakodnevice i posveti vlastitom tijelu i miru kroz brojne programe u svijetu sauna, unutrašnjem i vanjskom bazenu, tretmanima njege lica i tijela namijenjenih i muškarcima i ženama.

Grand hotel Donat Superior: hotel s posebnom pričom

Uz prekrasni lječilišni park, smjestio se Grand Hotel Donat Superior, mjesto za goste koji od odmora očekuju više. Njegova posebnost sakrivena je u luksuznim apartmanima Aleksandar i Katarina (koji se mogu međusobno i spajati) osmišljenima za potpuno drugačiji doživljaj boravka. Aleksandar donosi elegantan interijer, veliku terasu i profinjene detalje poput umivaonika od 24-karatnog zlata, dok Katarina osvaja prostranom terasom, jacuzzijem i pogledom na Rogašku Slatinu. Ovdje luksuz nije samo stvar izgleda- riječ je o privatnosti, miru i osjećaju da je svaki detalj osmišljen za uživanje. Idealno mjesto za romantičan bijeg ili nekoliko dana potpunog opuštanja.

Grand Hotel Rogaška: ovdje je svirao Liszt, dolazili carevi, a danas se najbolje pleše

Ako postoji mjesto koje izgleda kao da je sišlo s razglednice, onda je to Grand Hotel Rogaška. Njegova priča počinje 1813. godine, kada je prema nacrtima tršćanskog arhitekta Mattheusa Pertscha podignut prvi zdraviliški dom. No pravi sjaj Rogaška doživljava tijekom 19. i početkom 20. stoljeća. U hotelu i njegovim salonima boravili su članovi aristokracije i europski uglednici, a 25. srpnja 1846. godine ovdje je koncert održao jedan od najvećih glazbenika svog vremena-Franz Liszt. Prema priči koja se i danas prepričava, Liszt je svirao toliko strastveno da su tijekom koncerta pukle žice na klaviru. Nije stao-nastavio je svirati, a publika ga je nagradila ovacijama. Godine 1910. hotel je bio domaćin i proslave rođendana cara Franje Josipa I., dok je 1912. obnovljeni kompleks dobio svoju slavnu Kristalnu dvoranu, s raskošnim lusterima, štukaturama i mramornim stupovima. No Grand danas nije samo povijest- ako se u Rogaškoj Slatini želite dobro zabaviti, zapamtite jednu stvar u Grandu se najbolje pleše. Hotel je domaćin brojnih plesnih festivala i okuplja plesače iz cijelog svijeta, ovdje se održava i Anin ples, ali i osjeća ljepota društvenog i kulturnog života Rogaške Slatine.

Atlantida: najmodernije lice Rogaške Slatine stvoreno za dvoje

A onda, nekoliko koraka dalje, dolazimo do potpuno drugačije lice Rogaške. Atlantida Boutique Hotel najmoderniji je luksuzni hotel destinacije i mjesto posebno privlačno parovima. Otvoren je 2016. godine, a njegova arhitektura i interijer osmišljeni su za goste koji žele privatnost, mir i visoku razinu udobnosti. Blizina središnjeg parka, Medical centra i prirode omogućuje da se dan započne wellnessom, nastavi šetnjom, a završi večerom i čašom vina. Atlantida posebno igra na kartu doživljaja za dvoje- od masaža i kupki do individualnih tretmana i romantičnih večera s pogledom na zalazak sunca.

Medical Center Rogaška – kada odmor dobije i zdravstvenu dimenziju

Koji god hotel odaberete za svoj odmor na ovoj destinaciji znajte jedno- u Rogaškoj Slatini se o zdravlju govori gotovo jednako često kao o odmoru. U Medical Centru Rogaška ta je tradicija dobila suvremeni oblik, pa gosti tijekom boravka mogu napraviti zdravstvene preglede, dobiti stručnu procjenu i savjet kako se dalje brinuti o svom zdravlju. Među liječnicima centra je dr. Tadej Durič, dr. med., specijalist, s kojim se pacijenti mogu savjetovati o svom zdravstvenom stanju i potrebama. Upravo je mogućnost da nekoliko dana odmora iskoristite i za brigu o zdravlju jedan od razloga zbog kojih Rogaška privlači goste i izvan klasične sezone. Nakon pregleda možete se vratiti šetnji parkom, čaši Donata ili wellnessu – bez osjećaja da ste vrijeme proveli u čekaonici.

Od ručno izrađenog stakla do kozmetike koju koriste žene i muškarci diljem Europe

Rogaška Slatina nije zanimljiva samo zbog vode i hotela. Ovdje već gotovo stoljeće živi i jedna od najpoznatijih slovenskih industrijskih priča -Staklarna Rogaška.

Tvornica, koja nije sakrivena iza velikih zidova nego je postala dio identiteta destinacije, 2027. će godine obilježiti 100 godina postojanja. Danas zapošljava oko 500 ljudi, a ručno izrađeno staklo i dalje nastaje pod rukama majstora koji znanje prenose generacijama. U tvorničkoj trgovini nalazi se prekrasan „Hall of Fame“ mjesto koje pokazuje kako se staklarske priče mogu upisati i prepoznatljivi proizvodi poput posebne vaze izrađene za kraljicu, čaša namijenjenih papama te priznanja Porin. U Rogaškoj Slatini nije samo voda postala svjetski poznata. Iz ovog malog slovenskog grada krenula je i priča o Afroditi, kozmetičkoj kući koja danas ima stotine proizvoda i svoje mjesto na europskom tržištu.

Sve je počelo 1970. godine, kada je Danica Zorin Mijošek otvorila kozmetički salon. Prvi proizvod bila je krema s kamilicom, a danas se u Rogaškoj proizvodi oko 700 različitih proizvoda, od preparata za njegu lica i tijela do profesionalne kozmetike. U drugoj polovici ove godine nastala je i nova linija- Afrodita Magnesium Recovery u kojoj se nalazi magnezij-mineral koji je neraskidivo povezan s Rogaškom i njezinim izvorima. U liniji su krema i ulje, pa se priča o mineralu iz dubine zemlje nastavlja i u svakodnevnoj njezi kože.

Stolp Kristal- pogled na najmoderniju Rogašku

Ako je Grand Hotel simbol povijesne Rogaške, a mineralna voda njezin zdravstveni DNK, Stolp Kristal predstavlja ono što destinacija želi biti danas-moderna, atraktivna i spremna za novu generaciju posjetitelja. Upravo zato, kako god posjećujete Rogašku Slatinu popnite se na Stolp Kristal, najvišu zgradu u Sloveniji. Toranj je visok 106 metara, a s njegove platforme Rogaška Slatina se vidi gotovo kao na dlanu. Do vrha Stolpa Kristal ne penje se stepenicama. U panoramskom dizalu za samo nekoliko trenutaka uzdižete se više od sto metara iznad Rogaške Slatine, a pravi doživljaj počinje tek kada izađete na vidikovac. Grad je ispod vas, okružen zelenim brežuljcima i vinogradima, dok se za vedrog dana pogled proteže daleko preko okolice. Na vrhu vas čeka i otvorena terasa za one koji žele pogled bez stakla između sebe i krajolika. A ako vam nedostaje malo adrenalina, tu je staklena površina kroz koju možete pogledati ravno prema tlu. Nakon toga najbolje je jednostavno sjesti, naručiti piće i uživati!

Kod Tilčke i Pomona: Tamo gdje Rogaška postaje domaća

Ipak, nakon svih hotela, wellnessa i modernih sadržaja, najbolji način da se upozna neka destinacija često je vrlo jednostavan- sjesti za stol. Nedaleko strogog centra nalazi se Točilnica pri Lojzu (lokalni naziv Kod Tilčke) gostionica na kojoj se njeguje lokalna tradicija, a gostima se poslužuje kultni bushenshank program, s domaćim narescima i vinom.

A onda dolazi Pomona, imanje Janka Zupanca koje je posebna priča Rogaške Slatine u malom. Ovdje se može vidjeti svojevrsna minijaturna verzija destinacije- replike poznatih znamenitosti, uključujući vidikovac s pogledom prema Stolpu Kristal, aquaponiku, kuću za odmor sa sobama uređenima u duhu tradicije te domaća hrana koja se temelji na lokalnim namirnicama. Na Pomoni vrijedi jedno pravilo: jede se ono što je domaće, lokalno i sezonsko pa sada, u najplodonosnijem dijelu godine, tijekom jeseni ne propustite Jankove obroke bogatih aroma gledajući prirodu koja svakodnevno mijenja svoj izgled.