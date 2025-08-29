Otkazuje se večerašnji program "Dioklecijanove Gala večere na Peristilu"

Turistička zajednica grada Splita najavila je početak kulturne manifestacije "Štorije Dioklecijana 2025.", koja će se održavati od 29. kolovoza do 1. rujna 2025. godine. Manifestacija, posvećena bogatoj povijesti i kulturnoj baštini Dioklecijanove palače, donosi raznovrstan program događanja za sve uzraste.

Otvorenje manifestacije, planirano za 29. kolovoza Dioklecijanovom Gala večerom na Peristilu s početkom u 20:30 sati, je otkazano zbog popodnevne kiše i mogućeg nevremena. Turistička zajednica grada Splita najavila je da će uskoro objaviti novi datum održavanja događaja. Posjetitelji se pozivaju da prate službene stranice i društvene mreže za najnovije informacije.

Program manifestacije podložan mogućim promjenama

Zatvaranje manifestacije predviđeno je za 1. rujna, kada će se na Peristilu održati revija "Toge i tetrarsi" s početkom u 20:00 sati. Ovaj događaj pružit će posjetiteljima jedinstvenu priliku da dožive atmosferu antičkog Splita kroz autentične kostime i performanse.

Organizatori ističu kako je program manifestacije podložan mogućim promjenama zbog vremenskih neprilika te pozivaju građane i posjetitelje da redovito prate službenu stranicu Turističke zajednice grada Splita – visitsplit.com – za najnovije informacije o događanjima.