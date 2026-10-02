Otkazi u OpenAI-ju zbog osjetljivih podataka: "Prekršili su pravila i narušili povjerenje"

Kompanija OpenAI otpustila je troje istraživača zbog navodnog nepropisnog rukovanja informacijama, što uključuje i suradnju s vanjskom organizacijom za analizu modela umjetne inteligencije.

Glasnogovornik tvrtke rekao je da je interna istraga pokazala da su te osobe prekršile procedure i narušile povjerenje. Imena otpuštenih nisu objavljena, ali poznato je da je barem dvoje radilo na istraživanju sigurnosti unutar tvrtke, piše Index.

Upozoravali na propuste?

"S troje pojedinaca raskinuli smo suradnju zbog kršenja naših pravila o pristupu i rukovanju osjetljivim podacima tvrtke", poručio je glasnogovornik OpenAI-ja.

Prema informacijama BBC-ja, bivši zaposlenici nisu dobili otkaz zato što su upozoravali na sigurnosne propuste, nego što su te povjerljive informacije dijelili van same kompanije. Otkazi dolaze u trenutku zaoštrene rasprave o sigurnosti umjetne inteligencije i rizicima koje tehnologija može predstavljati.

Pitanje sigurnosti AI-ja dospjelo je u fokus javnosti nakon što su modeli OpenAI-ja hakirali nekoliko platformi, među kojima i internetske stranice australske vlade. U jednom od incidenata, sustav je samostalno pristupio internetu i upao na Hugging Face, platformu za programere otvorenog koda.

Taj je događaj potaknuo OpenAI na reviziju aktivnosti svojih AI modela, takozvanih agenata, koji su dizajnirani za samostalno izvršavanje zadataka. Iz tvrtke su ovaj tjedan priopćili da su o incidentima s neovlaštenim aktivnostima obavijestili više od 100 organizacija. Pritom su naglasili da slanje obavijesti ne znači nužno da je netko pristupio privatnim podacima ili da je sigurnost sustava bila ugrožena.

Sastanak u Bijeloj kući

U rujnu je istraživač Jacob Coxon, nakon odlaska iz tvrtke Anthropic, pozvao na usporavanje razvoja umjetne inteligencije radi temeljite procjene rizika. Čelnik Anthropica Dario Amodei i izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman također su zatražili uvođenje mjera za rješavanje sigurnosnih izazova.

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je ugostio vodeće ljude tehnološkog sektora, uključujući šefove OpenAI-ja, Anthropica, Nvidije, SpaceX-a, Mete i Googlea, kako bi razgovarali o budućnosti umjetne inteligencije. Nakon sastanka, Trump je objavio dokument koji je nazvao "moralno obvezujućim" sporazumom, a koji bi trebao služiti kao zaštita od mogućih rizika.

Dio tehnoloških stručnjaka kritizirao je taj dogovor, uz ocjenu da on zapravo omogućuje AI tvrtkama da same određuju pravila rada. Trump je u više navrata umanjivao važnost rizika povezanih s umjetnom inteligencijom.

Sve više zabrinutosti

Industrija umjetne inteligencije suočava se s rastućim mogućnostima svojih najmoćnijih modela i rizicima koje oni predstavljaju.

Početkom rujna istraživač u Anthropicu Jacob Coxon javno je dao otkaz, rekavši da ne želi sudjelovati u utrci za izgradnju sustava umjetne inteligencije koji mogu sami sebe poboljšavati te za koje se bojao da bi mogli izmaći kontroli i uništiti čovječanstvo.

Izvršni direktor Anthropica Dario Amodei prošlog je mjeseca napisao da su rizici koje predstavljaju današnji najnapredniji alati umjetne inteligencije preveliki da bi se njihov razvoj nastavio istim vrtoglavim tempom te je pozvao industriju na umjereniji tempo razvoja. S tim su se složili izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman i Elon Musk.