Otkazan sutrašnji koncert Adija Šoše u Splitu

Koncert Adija Šoše, koji se trebao održati u nedjelju, 4. siječnja, na splitskim Prokurativama, odgođen je zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, izvijestili su organizatori.

Kako navode, vremenska se situacija pomno pratila uoči koncerta, no prognozirana količina kiše onemogućila je sigurno održavanje događaja na otvorenom, zbog čega je donesena odluka o odgodi.

Novi termin koncerta bit će objavljen naknadno, putem službenih kanala i medija.

Adi Šoše i organizacijski tim zahvalili su publici na razumijevanju te poručili kako će Split uskoro ipak imati priliku uživati u koncertu u punom sjaju.