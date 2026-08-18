Otkazan humanitarni koncert Damira Urbana u Omišu: "Ovo je izuzetno kritičan trenutak"

Humanitarni koncert Damira Urbana, koji se trebao održati u sklopu Omiškog kulturnog ljeta kako bi se prikupila pomoć za stanovnike stradale u katastrofalnom požaru, ipak se neće održati.

Organizatori su objavili da je koncert otkazan zbog teškog zdravstvenog stanja ozlijeđenih sugrađana koji se nalaze u bolnici i bore s posljedicama nesreće.

Kako su poručili iz Omiškog kulturnog ljeta, odluka nije bila jednostavna, no smatraju da održavanje glazbenog događaja u trenutku kada se obitelji ozlijeđenih suočavaju s iznimno teškom situacijom ne bi bilo primjereno.

"Ova teška odluka donesena je zbog zdravstvenog stanja naših sugrađana koji se u bolnici bore s posljedicama ove nesreće. Smatramo da u ovom izuzetno kritičnom i emotivnom trenutku za njihove obitelji i cijelu našu zajednicu održavanje glazbenog događaja nije primjereno", poručili su organizatori.

Dodali su kako su njihove misli trenutačno usmjerene prema ozlijeđenima i njihovom oporavku.

"Sve naše misli, snaga i molitve trenutačno su usmjerene prema ozlijeđenima i njihovom oporavku", naveli su.

Zahvalili su i Damiru Urbanu te njegovu timu na podršci i razumijevanju, kao i svima koji su kupnjom ulaznica željeli pomoći stanovnicima pogođenima požarom.

"Posebno zahvaljujemo dragom Damiru Urbanu i njegovom timu na golemoj podršci i razumijevanju, kao i svima vama koji ste kupnjom ulaznice pokazali veliko srce", stoji u objavi.

Objavljene informacije o povratu novca

Za ulaznice kupljene putem interneta povrat sredstava bit će izvršen automatski na karticu kojom je obavljeno plaćanje.

Oni koji su ulaznice kupili na fizičkim prodajnim mjestima povrat novca mogu zatražiti na istom mjestu uz predočenje ulaznice.

Organizatori navode kako će novac biti vraćen u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 14 dana.