Otkad ga nismo vidjeli! Mandžukić danas ima 41 godinu, evo kako izgleda

Mario Mandžukić bio je među brojnim poznatim nogometnim imenima koja su se okupila na humanitarnoj utakmici Srce Livna 2026., koju organizira Zlatko Dalić. Iako su na teren istrčale brojne bivše zvijezde hrvatskog nogometa, upravo je 40-godišnji Mandžukić privukao veliku pozornost publike.

Pet godina nakon što je završio profesionalnu karijeru, nekadašnji napadač Vatrenih pokazao je da je i dalje u odličnoj fizičkoj formi. Mandžukić je i tijekom igračke karijere bio poznat po iznimnoj fizičkoj spremi i radnoj etici, a očito je da trening nije zapostavio ni nakon odlaska u nogometnu mirovinu.

Njegova forma nije prošla nezapaženo ni među gledateljima i obožavateljima, koji su posebno komentirali kako Mandžukić izgleda i nekoliko godina nakon posljednje profesionalne utakmice.

Na humanitarnoj utakmici uz njega su zaigrala i brojna druga poznata imena hrvatskog nogometa, među kojima su Niko Kranjčar, Ivica Olić, Danijel Subašić, Vedran Ćorluka, Jerko Leko, Ognjen Vukojević, Krunoslav Jurčić, Mario Tokić, Ivica Vrdoljak, Tihomir Bulat, Ivan Strinić, Darko Jozinović i Krunoslav Rendulić.