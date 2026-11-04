Otišli su na kavu, a kad su se vratili kući, u kupaonici ih je dočekao nevjerojatan prizor: Gost je bio opsjednut ogledalom

Običan večernji izlazak na kavu pretvorio se u nesvakidašnju zgodu za bračni par iz australskog Brisbanea. Geoff i Delwyn Ballantyne vratili su se u svoj dom u četvrti Alexandra Hills i zatekli potpuno neočekivanog gosta. U njihovoj kupaonici stajao je odrasli paun, toliko zaokupljen vlastitim odrazom u ogledalu da se gotovo nije obazirao na ljude oko sebe.

Neobičnu priču objavio je The Guardian 3. studenoga, a fotografije ptice koja pozorno promatra svoj odraz privukle su pozornost čitatelja. Ispostavilo se da paun ima ime, vlasnika i vrlo neobičnu naviku koja bi mu na kraju mogla pomoći da se vrati kući.

Supruga je prva ušla u kupaonicu i počela vrištati

Geoff Ballantyne ispričao je da ni danas nije sasvim siguran kako je velika ptica ušla u njihov dom. Pretpostavlja da se paun nalazio u prednjem dvorištu te da je iskoristio trenutak kada su otvorili garažna vrata.

Kada su se supružnici vratili s kave, Delwyn je prva primijetila nepozvanog gosta. Uslijedila je poprilična uzbuna jer je u prvi trenutak pomislila da im je netko provalio u kuću.

Geoff je priznao kako je teško mogao povjerovati supruzi kada mu je rekla što se nalazi u kupaonici. Međutim, prizor je bio stvaran. Pred ogledalom je mirno stajao paun, očito potpuno fasciniran onime što vidi.

Nudili su mu vodu i krekere, ali ništa nije pomagalo

Supružnici su najprije pokušali sami riješiti problem. Ptici su ponudili vodu i krekere, nadajući se da će je uspjeti namamiti iz kupaonice. Međutim, paun je uporno ostajao pred ogledalom, kao da ga ništa drugo ne zanima.

Na kraju su pozvali službu za spašavanje divljih životinja. Djelatnici su uspjeli uhvatiti pauna pomoću ručnika i potom ga pustili u obližnje šumovito područje.

Činilo se da je neobična epizoda završila, no ptica nije jednostavno nestala. Ubrzo se počela pojavljivati u dvorištu druge stanovnice četvrti Alexandra Hills, Suzie Tafolo, koja je gotovo svakodnevno primjećivala neobičnog posjetitelja.

Upravo je ona pomogla otkriti o kojoj se ptici zapravo radi.

Paun se zove Hex i pripada lokalnom majstoru tetovaža

Suzie je posumnjala da bi paun mogao pripadati Elliotu Rossu, lokalnom umjetniku tetovaža koji je tragao za svojim nestalim ljubimcem. Ross je nakon pregleda fotografija potvrdio da je riječ o njegovu paunu Hexu, kojeg posjeduje već približno dvije godine.

Prepoznao ga je po karakterističnom perju, a objasnio je da Hex prije ovog događaja nikada nije odlutao tako daleko od doma. Ranije bi tek povremeno posjetio susjedno imanje.

Kod kuće je ostala i njegova ženka. Vlasnik pretpostavlja da je Hex možda odlutao u potrazi za drugom partnericom, ali pravi razlog njegove pustolovine nije poznat.

U međuvremenu je Suzie odlučila istražiti kako uhvatiti pauna. Na internetu je pronašla savjete koji su joj dali zanimljivu ideju. Budući da je ptica već pokazala neobičnu fascinaciju ogledalom, odlučila je pokušati upravo s njim.

Ogledalom ga pokušavaju namamiti kući

Suzie je iz kuće donijela veliko ogledalo i postavila ga u pomoćni objekt u dvorištu, ondje gdje se Hex redovito pojavljuje. Nada se da će njegov odraz privući pticu dovoljno blizu da je uspiju sigurno uhvatiti i vratiti vlasniku, piše The Guardian.

Prema njezinim riječima, Hex je već pokazao zanimanje za novo ogledalo. Ipak, do objave Guardianove reportaže, 3. studenoga, još nije bio vraćen kući.

Zanimljivo objašnjenje ponašanja dao je Darryl Jones, profesor emeritus sa Sveučilišta Griffith i stručnjak za urbanu ekologiju. Objasnio je da ptice često vlastiti odraz doživljavaju kao drugu jedinku, a katkad čak i kao suparnika ili prijetnju.

U Hexovu slučaju nije isključeno da je riječ o usamljenosti ili jednostavnoj znatiželji. Jones, međutim, naglašava da nije moguće sa sigurnošću tvrditi što je ptica doživljavala promatrajući ogledalo.

Tako je jedan sasvim običan večernji izlazak na kavu postao neobična potraga za odbjeglim paunom. A ogledalo koje je bilo središte cijele zgode možda će se pokazati i ključem za njegov povratak kući.