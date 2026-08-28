Otišli planinariti na paklenoj vrućini, obojica umrla: Tijela pronađena kilometrima od automobila

Tragičan planinarski izlet u Ujedinjenim Arapskim Emiratima završio je smrću dvojice britanskih državljana, Arana Martinsona (33) i Cassiusa Newtona (34).

Obojica su živjela i radila u UAE-u, a 18. srpnja krenula su na pješačenje kroz Wadi Naqab, planinsko-pustinjsko područje u emiratu Ras Al Khaimah, sjeverno od Dubaija. Na izlet su krenuli oko 7 sati ujutro, kada su temperature još bile niže, no tijekom dana živa se penjala iznad 40 stupnjeva. BBC-jev izvještaj navodi da je temperatura mogla dosegnuti i oko 50 °C.

Supruga prijavila nestanak

Newtonova supruga nalazila se u Velikoj Britaniji. Kada joj se nakon početka ture više nije javio, zabrinula se i prijavila njegov nestanak.

Pokrenuta je potraga, a spasilačke ekipe ubrzo su pronašle obojicu muškaraca.

Newton je pronađen između tri i četiri kilometra od njihova vozila, dok je Martinson pronađen oko 350 metara dalje. Prema iskazu mrtvozornice Michelle Brown na sudu u Chelmsfordu, muškarci su pronađeni među velikim stijenama u izrazito planinskom području.

Obojica su prevezena u bolnicu u Ras Al Khaimahu, gdje je istoga dana potvrđena njihova smrt.

Nije bila riječ o ekstremnoj penjačkoj ruti

Posebno je zanimljivo da dvojica muškaraca, prema dosad poznatim podacima, nisu krenula na zahtjevan alpinistički pothvat.

Mrtvozornica je navela da se radilo o rekreativnoj pješačkoj ruti za koju nije bila potrebna penjačka oprema. Upravo zato ovaj slučaj još snažnije upozorava koliko obična pješačka tura može postati opasna kada se odvija u uvjetima ekstremne vrućine.

Preliminarni medicinski uzrok smrti kod obojice uključuje srčani i respiratorni zastoj, uz ozbiljan porast tjelesne temperature, zatajenje organa i toplinski stres zbog izlaganja ekstremnoj vrućini.

Jedan bio otac troje djece, drugi nogometaš

Martinson je bio otac troje djece i tek se nedavno zbog posla preselio u UAE. Njegova supruga opisala ga je kao izrazito ambicioznog, marljivog i motiviranog čovjeka koji je bio uzbuđen zbog novog poglavlja u karijeri.

Newton je bio amaterski nogometaš iz Poolea. Igrao je za više engleskih klubova, među kojima i Eastleigh, koji se nakon njegove smrti javno oprostio od njega.

Prema nekim britanskim izvještajima, Newton je bio i sin bivšeg nogometaša Chelseaja Eddieja Newtona, koji je nakon igračke karijere radio i kao pomoćni trener londonskog kluba.

Istraga još nije završena

Istrage o smrti dvojice Britanaca otvorene su odvojeno pred mrtvozorničkim sudom u Chelmsfordu. Zasad su objavljeni samo preliminarni medicinski nalazi, dok će detaljnija istraga biti održana naknadno.

Slučaj je izazvao veliku pozornost u britanskim medijima upravo zbog kombinacije naizgled obične pješačke rute i ekstremnih vremenskih uvjeta. Kada temperatura zraka prijeđe 40 stupnjeva, osobito na kamenitom i nezaštićenom terenu, ljudski organizam vrlo brzo može izgubiti sposobnost učinkovitog hlađenja.

U ovom slučaju dvojica prijatelja od automobila su uspjela prijeći tek nekoliko kilometara.

Na kraju ih od sigurnosti nije dijelila golema udaljenost – nego paklena vrućina.