Otišao je velikan Hajduka: Životna priča Ivana Gudelja nikoga nije ostavljala ravnodušnim

Preminuo je Ivan Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa, čovjek čija je životna priča odavno nadilazila nogometne terene.

Gudelj je bio jedan od najvećih talenata svoje generacije. Iz rodnih Zmijavaca stigao je u Hajduk, vrlo brzo došao do prve momčadi i postao jedan od ključnih igrača splitskog kluba. Za „bijele“ je odigrao stotine utakmica i ostavio dubok trag, a nosio je i dres reprezentacije Jugoslavije.

Vrhunac njegove karijere stigao je početkom osamdesetih. Bio je proglašen najboljim nogometašem Jugoslavije, nastupio je na Svjetskom prvenstvu 1982. u Španjolskoj, a francuski L'Équipe uvrstio ga je među najboljih jedanaest igrača prvenstva.

Pred njim je bila velika međunarodna karijera. Stizale su ponude najvećih europskih klubova, no sve je prekinula teška bolest. Sa samo 26 godina Gudelj je morao završiti profesionalnu nogometnu karijeru.

No, nije se povukao iz nogometa. Posvetio se trenerskom i pedagoškom radu te je desetljećima prenosio iskustvo novim generacijama nogometaša.

Njegova priča bila je priča o velikom talentu, naglom prekidu snova, borbi i nevjerojatnoj životnoj snazi. Upravo zato Ivan Gudelj nije ostao zapamćen samo kao jedan od velikih Hajdukovih igrača, već i kao čovjek koji je, unatoč najtežim životnim udarcima, uvijek ostao uz nogomet i svoj Hajduk.

Počivao u miru, legendo.

U nastavku donosimo jedan od posljednjih razgovora Ivana Gudelja za Dalmaciju Danas – veliki intervju iz 2022. godine uoči Svjetskog prvenstva u Kataru, u kojem je govorio o hrvatskoj reprezentaciji i njezinim mogućnostima.

- Možemo pobijediti bilo koga na svijetu - govorio je tada Gudelj, legenda Hajduka i hrvatskog nogometa.