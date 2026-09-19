Otisak koji je promijenio kriminalistiku: nova kovanica posvećena Hvaraninu Ivanu Vučetiću

Ivan Vučetić jedan je od pionira daktiloskopije, a njegov rad na klasifikaciji otisaka prstiju obilježio je razvoj moderne kriminalistike. Novo numizmatičko izdanje iz serije „Hrvatski inovatori“ njegovu priču prenosi kroz motiv koji danas svi prepoznajemo - jedinstveni otisak prsta.

Na vrhovima prstiju nosimo nešto što nas razlikuje od svih drugih ljudi. Danas otisak prsta koristimo za otključavanje mobitela, potvrdu identiteta i kriminalističke istrage, no prije nešto više od stoljeća trebalo je osmisliti način kako te sitne linije sustavno bilježiti, uspoređivati i povezati s konkretnom osobom.

Jedan od ljudi koji su u tome ostavili važan trag bio je Ivan Vučetić, rođen 1858. godine u Hvaru.

Njegov životni put vodio ga je od dalmatinskog otoka do Argentine, gdje je ostvario profesionalnu karijeru i posvetio se metodama identifikacije osoba. Razvio je praktično primjenjiv sustav klasifikacije otisaka prstiju te uveo desetoprstno daktiloskopiranje. Upravo je mogućnost sustavne evidencije i usporedbe otisaka pomogla da daktiloskopija postane važan alat kriminalističke identifikacije.

Njegovoj inovaciji sada je posvećeno novo numizmatičko izdanje „Inovacije Ivana Vučetića“, koje Hrvatska narodna banka predstavlja u suradnji s Hrvatskom kovnicom novca u sklopu serije „Hrvatski inovatori“.

Identitet bez portreta

Posebno zanimljiv dio izdanja upravo je njegov dizajn. Autorica idejnog rješenja Miriam Mazzali odlučila je izbjeći očekivani portret inovatora i Vučetićevu priču ispričati njegovim najprepoznatljivijim motivom.

Na licu kovanice prikazana je ruka koja ostavlja uvećani i udubljeni otisak palca na izdignutoj površini. U kompoziciju su uklopljeni ime Ivan Vučetić i godina izdanja.

Naličje nastavlja istu ideju, ali iz druge perspektive. Među nizom anonimnih ljudskih silueta nalazi se jedna čiji se identitet otkriva kroz otisak prsta. Bez prikaza lica, upravo papilarne linije postaju ono po čemu pojedinac izlazi iz anonimnosti.

To je ujedno i jednostavna vizualna interpretacija Vučetićeva životnog rada: među mnoštvom ljudi pronaći jednog, prema tragu koji pripada samo njemu.

Dva zlatnika i srebrnjak

Novo izdanje dolazi u tri varijante .

Najveći je zlatnik od jedne unce , nominalne vrijednosti 100 eura, mase 31,103 grama. Izrađen je od zlata čistoće 999/1000, otkovan u kvaliteti visoki kovnički sjaj i izdaje se u svega 50 primjeraka.

Drugi zlatnik, nominalne vrijednosti 20 eura, težak je 1/8 unce , odnosno 3,888 grama. Također je izrađen od zlata čistoće 999/1000, a njegova je naklada ograničena na 150 primjeraka.

Oba zlatnika pripadaju kategoriji investicijskog zlata.

Srebrno izdanje ima nominalnu vrijednost 4 eura i masu jedne unce, odnosno 31,103 grama. Izrađeno je od srebra čistoće 999/1000, u nakladi od 1.000 primjeraka.

Zlatnik od 100 eura , zlatnik od 20 eura i srebrnjak od 4 eura otkovani su u kvaliteti otkova visoki kovnički sjaj.

Izdanje dolazi u novim elegantnim kutijama s pripadajućom knjižicom i omotom, čime je priča o Vučetiću zaokružena i kroz suvremeno oblikovanu prezentaciju.

Numizmatičko izdanje „Inovacije Ivana Vučetića“ predstavljeno je 18. rujna 2026. u Moneterri - Muzeju novca Hrvatske narodne banke, a u prodaji putem web trgovine Hrvatske kovnice novca bit će dostupno od 24. rujna 2026. u 9 sati.