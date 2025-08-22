Close Menu

Otežan promet na GP Vinjani Gornji zbog tehničkog kvara

Nadležne službe već rade na otklanjanju tehničkih poteškoća

Na graničnom prijelazu Vinjani Gornji trenutno je otežan promet zbog tehničkog kvara, što uzrokuje zastoje i usporeno odvijanje prometa. Kako bi se izbjegla dulja čekanja, građanima se savjetuje da koriste najbliži granični prijelaz Vinjani Donji, kao i ostale okolne prijelaze koji uredno funkcioniraju, poručili su iz PU splitsko-dalmatinske.

Nadležne službe već rade na otklanjanju tehničkih poteškoća, a očekuje se da će promet na GP Vinjani Gornji uskoro biti normaliziran.

"Građanima zahvaljujemo na razumijevanju i strpljenju", poručuju iz policije.

