Close Menu

Otac Rokasa Pukštasa otkrio nevjerojatnu priču: "Imao je kartu za povratak u Oklahomu, a onda se sve promijenilo"

Pukštas je trebao napustiti Split već idućeg dana: Jedna utakmica promijenila mu je život

Otac Rokasa Pukštasa, Mindaugas Pukštas, na Facebooku je podijelio zanimljivu i dosad manje poznatu priču o samim počecima njegova sina u Hajduku. Otkrio je koliko je malo nedostajalo da se Rokas 2020. godine, nakon probe u Splitu, vrati u Oklahomu te kako mu je jedna dodatna prilika potpuno promijenila nogometni put.

“Morate pročitati objavu ispod. Želim dodati jednu priču koju u Splitu ne zna mnogo ljudi.

Rokas je 2020. godine došao na probu. Nakon tjedan ili dva rečeno mu je da može trenirati s momčadi, ali da mu ne mogu osigurati smještaj. To je bilo sasvim pošteno. Došao je iz nepoznatog sustava i kulture, a nije govorio ni jezik. Ta će momčad nekoliko godina kasnije igrati finale UEFA Youth League.

Imao je avionsku kartu za povratak u Oklahomu već sljedećeg dana.

Ali trener kadeta, U-17 momčadi, čijeg se imena sada ne mogu sjetiti, vidio je nešto u njemu i uvjerio ljude u klubu da mu daju još jednu priliku.

Još jednu pripremnu utakmicu, i to na poziciji lijevog beka. Rokas nikada prije nije igrao lijevog beka.

Te je noći satima gledao snimke najboljih lijevih bekova na svijetu i proučavao tu poziciju. Bio sam uvjeren da će sve zeznuti.

Ali nije…

Sljedećeg dana rekli su mi da je bio najbolji igrač na terenu, a već na poluvremenu dobili smo ponudu.

Volio bih da imam snimku te prijateljske utakmice.

Mjesec dana poslije nosio je broj 10 protiv Dinama Zagreba.

Ostalo je povijest.”

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
37
Haha
0
Nice
4
What?
0
Laž
0
Sad
1
Mad
0