Otac Rokasa Pukštasa otkrio nevjerojatnu priču: "Imao je kartu za povratak u Oklahomu, a onda se sve promijenilo"

Otac Rokasa Pukštasa, Mindaugas Pukštas, na Facebooku je podijelio zanimljivu i dosad manje poznatu priču o samim počecima njegova sina u Hajduku. Otkrio je koliko je malo nedostajalo da se Rokas 2020. godine, nakon probe u Splitu, vrati u Oklahomu te kako mu je jedna dodatna prilika potpuno promijenila nogometni put.

“Morate pročitati objavu ispod. Želim dodati jednu priču koju u Splitu ne zna mnogo ljudi.

Rokas je 2020. godine došao na probu. Nakon tjedan ili dva rečeno mu je da može trenirati s momčadi, ali da mu ne mogu osigurati smještaj. To je bilo sasvim pošteno. Došao je iz nepoznatog sustava i kulture, a nije govorio ni jezik. Ta će momčad nekoliko godina kasnije igrati finale UEFA Youth League.

Imao je avionsku kartu za povratak u Oklahomu već sljedećeg dana.

Ali trener kadeta, U-17 momčadi, čijeg se imena sada ne mogu sjetiti, vidio je nešto u njemu i uvjerio ljude u klubu da mu daju još jednu priliku.

Još jednu pripremnu utakmicu, i to na poziciji lijevog beka. Rokas nikada prije nije igrao lijevog beka.

Te je noći satima gledao snimke najboljih lijevih bekova na svijetu i proučavao tu poziciju. Bio sam uvjeren da će sve zeznuti.

Ali nije…

Sljedećeg dana rekli su mi da je bio najbolji igrač na terenu, a već na poluvremenu dobili smo ponudu.

Volio bih da imam snimku te prijateljske utakmice.

Mjesec dana poslije nosio je broj 10 protiv Dinama Zagreba.

Ostalo je povijest.”