Otac Rokasa Pukštasa emotivnom porukom ispratio sina nakon gola za Hajdukovu Europu

Velika europska večer Hajduka u Poljskoj dobila je i posebno emotivan nastavak. Nakon što su Bijeli poslije produžetaka svladali Raków Częstochowu s 3:2 i izborili plasman u ligašku fazu Konferencijske lige, oglasio se otac jednog od najvećih junaka susreta – Rokasa Pukštasa. Hajduk je tako nakon čak 16 godina ponovno izborio europsku jesen. Prva utakmica na Poljudu završila je 2:2, a Splićani su u uzvratu u Częstochowi slavili s 3:2 nakon produžetaka te ukupnim rezultatom 5:4 prošli dalje.

Pukštas zabio gol vrijedan Europe

Bijeli su poveli praktički iz prvog napada. Već u prvoj minuti Ron Raci glavom je nakon kornera zatresao mrežu Rakówa. Domaćini su izjednačili u 61. minuti, kada je Lamine Diaby-Fadiga realizirao jedanaesterac, no samo pet minuta poslije Michele Šego pogodio je za novo vodstvo Hajduka. Kada se činilo da je europska jesen nadohvat ruke, Mahir Emreli u 88. minuti zabio je za 2:2 i odveo utakmicu u produžetke. A onda je u 94. minuti na scenu stupio Rokas Pukštas. Američki veznjak pogodio je za 3:2 i postigao posljednji, odlučujući pogodak kojim je Hajduk izborio prolazak.

Bio je to gotovo filmski završetak Pukštasove priče u bijelom dresu.

"Hell yeah"

Njegov otac još je nakon pogotka na Facebooku kratko i jasno reagirao riječima: "Hell yeah"

Nakon posljednjeg sučeva zvižduka, kada je postalo jasno da Hajduk ide dalje, objavio je znatno emotivniju poruku.

"Hvala Dalmacija!

Hvala HNK Hajduk Split!

Hvala Torcida Split!

Došao je kao dječak, odlazi kao ratnik.

Manje Priče, Više Rada, Bro"

Uz obje objave ostavio je i oznaku HŽV, dobro poznatu kraticu klupskog slogana "Hajduk živi vječno".

Došao kao dječak, odlazi nakon gola za povijest

Posebnu težinu očevim riječima daje činjenica da je utakmica u Poljskoj, prema svemu dogovorenom oko njegova transfera, bila posljednji Pukštasov nastup za Hajduk. Na Poljud je stigao još 2020. godine kao mladić iz Sjedinjenih Američkih Država te je prošao Hajdukovu Akademiju prije nego što se probio do prve momčadi.

Karijeru bi sada trebao nastaviti u engleskom Middlesbroughu, članu Championshipa. Prema dostupnim informacijama, klubovi su dogovorili transfer vrijedan oko pet milijuna eura, a nakon europskog uzvrata trebao bi biti formaliziran njegov odlazak u Englesku.