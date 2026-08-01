Otac počinio nezamisliv zločin? Prije požara se čula - pucnjava

Stravična tragedija u Zagorju. Nakon dojave o požaru policija i vatrogasci u kući su pronašli tri mrtve osobe, od kojih je dvoje maloljetne djece.

Jedno je završavalo osnovnu, a drugo srednju školu, a majka u vrijeme tragedije nije bila u kući.

Mještani kažu da je požaru prethodila eksplozija i pucnjava.

Neslužbeno - otac počinio nezamisliv zločin

Očevid još uvijek nije gotov. Prostor kuće u kojoj je došlo do tragedije i dalje je ograđen policijskom trakom i pristup je blokiran. Očevid traje od jutra, istražitelji i forenzičari traže dokaze koji bi pomogli rasvijetliti situaciju što se točno dogodilo.

Sama činjenica što očevid toliko dugo traje ukazuje koliko je situacija specifična. Službene informacije jako su šture, ali prema neslužbenim informacijama, čini se da je otac bio taj koji je ubio dvoje djece, potom zapalio kuću i presudio sebi. Još uvijek moramo čekati službenu potvrdu Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu koje je preuzelo očevid.

Obitelj nije bila pod tretmanom Zavoda za socijalni rad, što su RTL-u Danas potvrdili iz Ministarstva socijalne politike. Kažu da Zavod nije u ovom slučaju poduzimao nikakve mjere obiteljsko-pravne zaštite. Isto tako, iz policije su dobili informaciju da ni policija nije imala nikakva postupanja. Iz Zavoda su kazali da će majci stradale djece pružiti svu pomoć - psihološku i materijalnu.

Ako se utvrdi da je otac bio taj koji je ubio svoju djecu kako bi se osvetio supruzi, bit će ovo drugi takav stravičan slučaj u Hrvatskoj. Podsjetimo, prije pet godina austrijskih državljanin u Zagrebu je ubio svoje troje maloljetne djece iz osvete prema bivšoj partnerici i zbog financijskih razloga. Dobio je tada maksimalnu kaznu od 50 godina zatvora, a u kaznionici počinio je samoubojstvo.