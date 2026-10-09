"Otac me tukao do besvijesti, a majka je šutjela": Potresna ispovijest žene koja je odrasla u paklu vlastitog doma. "Ni danas im nisam oprostila"

BIOGRAFIJA ŽENE ROĐENE U DISFUNKCIONALNOJ OBITELJI

Znate kad neku prijateljicu pitate kako je i ona vam uvijek kaže da je dobro? A znate da nije, da je posao tereti, da ima nezahvalnu djecu, muža koji samo pije i tuče je? Ovo je sličan, ali detaljan primjer. Gospođa Vesna (podaci poznati autorici) ispričala nam je sve o odrastanju uz agresivnog oca alkoholičara, koji je na poslu bio direktor u kravati, a doma monstrum koji je na strašne načine zlostavljao djecu. I majku koja je samo šutjela da i ona ne završi u Draškovićevoj. Vesna je u sedmom razredu potražila pomoć socijalne službe, ali kako je njezina obitelj slovila za jednu od poznatijih u gradu, grubo su je odbili rekavši joj da "ne zna što ima".

Početak

Ja sam Vesna, imam 65 godina i rodila sam se 13. kolovoza 1960. godine u disfunkcionalnoj obitelji. Moja majka je 1958. godine rodila blizance koji su umrli na porodu, a moj otac je ranije već bio oženjen i imao je jedno dijete za koje nismo znali do 1969. godine. Znači, sam taj brak počeo je s lažima, s alkoholom, općenito nije bilo dobro. I sada, prema priči, onome što su mi pričali baka i djed, rodila sam se kao blizanka, sa sestrom koja je umrla nakon tri mjeseca. Često sam u životu razmišljala nedostaje li mi dio mene. Sudjelovala sam u jednom istraživanju o blizancima, gdje su mi to i objasnili – da jedan velik dio mene nedostaje. Uglavnom, bila sam prvorođena u obitelji, majka je radila, s tri mjeseca se onda išlo raditi i čuvala me dadilja. Tatin tata mi je u nekoj ranoj tinejdžerskoj dobi pričao da je moj otac jako loš čovjek, makar sam bila malo dijete, ali mi je pričao jer sam ga ja već pamtila kao lošeg oca.

1963. godine rodio se brat. Problemi su se povećali. Godine 1964. rodili su se blizanci, znači četvero djece, jedna dadilja i pomoć bake i djeda. Tata je izbivao zbog alkohola, često nas je i tako male maltretirao. Spremio bi nas u jednu sobu gdje bismo se sve četvero derali dok je on s mamom imao fizički obračun. Ljubav nikad nisam osjetila ni od oca ni od majke, kao ni od sestre i braće. Prvo moje sjećanje bilo je kad je tata išao na put i ujutro je trebao dočekati dadilju. I onda je češljao moju dugu kosu, poludio je i odrezao je skroz škarama. U jedno doba dana došao je djed, vidio me i pitao me: "Roza" (krštena sam Rozalija), "što si učinila s kosom?" Ja sam rekla: "Tata me ošišao." Nekoliko godina djed nije razgovarao s mojim ocem. Dolazio bi, ali sa svojim sinom ne bi progovorio ni riječi. Djed me odveo frizeru da mi kosu barem malo oblikuju.

Kad sam krenula u školu, moj otac nije dao da nosim plavu kutu kao sva ostala djeca jer bi rekao kako mi nismo Kinezi i nismo komunisti. Kod krojačice mi je dao šivati satensku kutu, otraga s bijelim gumbićima, naprijed naboranu i s kragnicama koje su se mijenjale svaki dan. I tako sam bila različita od druge djece, što nije bilo prihvaćeno ni među djecom ni među učiteljima. Razgovarali su puno puta s njime, ali ništa nije urodilo plodom. I jednog dana smo se cijepili i imali knjižice. Kako smo stajali u redu u razredu, ja sam knjižicu stavila u džep. Poslije toga otišla sam na WC, čučavac, i knjižica mi je ispala. Ja nisam mogla do nje. Kako je otac bio perfekcionist, kad je došao doma, prvo mi je tražio knjižicu. Ja sam mu rekla da mi je pala u WC i da nisam mogla do nje. Njemu je počela pjena izlaziti na usta, uzeo me objema rukama, onako malu, neuhranjenu, sitnu, dignuo me za vrat, stavio na stolac i šamarao do besvijesti. Bila sam sva natečena sa svojih sedam godina. Nitko ga nije prijavio, ni majka. Ona je cijeli život bila inertna. Od nje se ne sjećam jednog zagrljaja, jednog poljupca, podrške, neke majčinske ljubavi, ničega. Više pažnje poklanjali su mi susjedi jer su nas žalili.

Drugo čega se sjećam jest kad je došla njegova bivša punica, kad je njegova prva kći imala 15 ili 16 godina. Došla je s njom i malim djetetom, kćeri njegove maloljetne kćeri. Tu moram spomenuti da je njegova prva žena počinila samoubojstvo. I one su ostavile to malo dijete kod nas i otišle. Mama se ponašala kao da je to naše peto dijete. Sve je ona to bedinala, šuteći i trpeći. Mi smo bili potpuno odgojno zapušteni, otac nas je redovito tukao, barem jednom tjedno, za svaku sitnicu. Nogom, kuhačom, bilo čime što je dohvatio. Uglavnom, živjeli smo u teškom strahu.

Sjećam se i nečeg lijepog, ali iz zajedničkog dvorišta zgrade. Ja sam uvijek bila vođa susjedskoj djeci. Kako sam si puno godina kasnije objasnila, ja sam se borila za neku dobru socijalnu poziciju u svojoj okolini. Organizirala sam igre za djecu, i mlađu i stariju, i djeca su me prihvatila, voljela su me, ali moja braća i sestre nisu. Do petnaeste godine imam veliku rupu. Što da kažem, imam 65 godina, a u tih 65 godina nisam imala tortu za rođendan jer mi je mama nikad nije ispekla. To sve ostavlja tragove i posljedice.

Borba za osamostaljenje

Sjećam se da sam u šestom ili sedmom razredu otišla u Centar za socijalni rad i molila socijalnu radnicu da me stavi u dom za djecu o kojoj nitko ne brine, na što je ona rekla da sam ja, jer je moja cijela obitelj slovila za jednu od obitelji na višoj razini u gradu, nezahvalna, bezobrazna, da ne znam što imam, a što imaju druga djeca, i da idem doma i primim se knjige, a ne da idem okolo i širim laži o roditeljima. Dakle, socijalna služba me odbacila od prve. Onda sam saznala da u tatinom poduzeću postoji socijalna služba jer je tamo radilo jako puno alkoholičara, a nitko nije bio liječen. Otišla sam i tamo. Kada sam došla, socijalna radnica me gledala. Bila sam lijepo obučena jer sam, naravno, iz "fine" familije. Rekla sam joj da trebam nešto ispričati, ali ne znam kome, i ona me saslušala. Rekla sam joj da sam bila u Centru za socijalni rad i tražila da me stave u dom za djecu o kojoj nitko ne brine. Nisam znala kakav je to dom, ali čula sam za popravni dom jer nam je otac često govorio: "Stavit ću te u popravni dom." I ona mi je rekla isto: da je njezina kolegica imala pravo, da je moj otac u toj tvornici direktor, da njega radnici obožavaju, da on pomaže radnicima, da je organizirao da svi radnici koji rade teške poslove dobiju litru mlijeka dnevno, da dobiju sve, milijun stvari koje dijete ne razumije, i poslala me kući.

Završavala sam osmi razred – morala sam biti odlična učenica, inače ne bih sad sjedila ovdje – i otac je rekao da ću se upisati u medicinsku školu jer ja trebam biti doktorica kao njegova sestra, moja teta koju sam ja u životu vidjela dva puta. Ja sam rekla da to ne želim, da se želim baviti djecom, učiti djecu i pomagati im, igrati se i da im bude lijepo dok sam ja s njima. Odnijela sam dokumentaciju u Medvedgradsku, za medicinsku sestru i odgojiteljsku školu, gdje se trebao polagati prijemni ispit. A budući da sam kao dijete iz "fine" familije išla u nižu glazbenu školu, pa sam plesala balet, pa sam bila u zboru od sedme godine, likovni mi je išao, mislila sam – proći ću za odgojitelja. I svjesno sam lagala – dok su oni bili na poslu, išla sam na prijemni ispit i položila. Prošla sam i u medicinskoj. I na putu sam smislila laž, za mene bijelu laž, da sam pala u medicinskoj. Kad je otac došao doma, pitao me za prijemni. Kad je čuo da nisam prošla u medicinskoj, dobila sam jedne od težih batina u životu, uz urlanje da sam lijenčina, ovakva, onakva... Možda sam imala tri četvorke, sve ostalo bile su petice. Voljela sam puno čitati, ali zbog obveza nisam imala vremena, pa sam čitala s baterijskom svjetiljkom koju mi je deda dao da ispod pokrivača čitam knjige koje mi je on nosio, a da mama i tata ne znaju, i skrivala sam ih pod madrac. I dobila sam te batine, ali sam išla u odgojiteljsku školu.

U srednjoj školi moja profesorica pedagogije shvatila je da sa mnom nešto nije u redu, da se izdvajam, te me tri ili četiri puta pozvala na razgovor. Tamo sam sve negirala jer sam tako naučila od mame. Svaki put kad bih zbog oca završila na Hitnoj u Draškovićevoj, ili netko od nas, bile su priče kako smo padali sa stuba, klizali se po gelenderu i slično. Sve dok se jednog dana profesorici nije pridružio i ravnatelj pa su mi rekli: "Slobodno, Vesna, sve nam možeš reći, to ne ide nigdje dalje." Bila sam bez knjiga jer je moj tata završio višu školu i fakultet bez knjige – on je sve zapisivao i njemu knjige nisu bile potrebne. I onda su me poslali u Centar za socijalni rad u Remetinec, kojem ne pripadam, ali su mi kupili knjige za prvi razred. Dolazila sam tamo svaki mjesec po određenu svotu novca, kao džeparac, i morala sam to skrivati, ne govoriti roditeljima ni nikome jer je to bilo zakonski kažnjivo. Je li to bio novac od Centra ili su skupljali za mene, ne znam. Ne možeš o tome s petnaest godina razmišljati. Ja sam s knjigama i bilježnicama bila druga osoba. I pitala me profesorica: "Jesu li ti, Vesna, roditelji kupili knjige?" Ja sam se ukočila, nisam znala što da kažem, neću ih pohvaliti za nešto što nisu učinili, i rekla sam: "Centar za socijalni rad Remetinec mi je kupio knjige." Žena se prekrižila. Uglavnom, ja sam u školi procvjetala, slikala sam, svirala, nisu se mogli načuditi mojoj maštovitosti, sve ono što mi je nedostajalo kao djetetu.

A doma sam bila Pepeljuga. Moja braća i sestre nisu morali naš peterosobni stan ni usisavati, ni brisati prašinu, ni peglati, sve je to bilo na meni. A kuhala sam od vrlo malih nogu. Pekla sam kolače od sedme godine, poslagala si stolce da mogu dohvatiti namirnice i radila po "crvenoj kuharici" (Mira Vučetić, Suvremena prehrana i kuhanje iz 1961., op. a.). Kuhala sam ručak, a ako nije bio na vrijeme, nastala bi panika, a krenula sam već u školu. Morala sam i učiti i ići na praksu. Ne, ja sam morala naći vrijeme da skuham ručak. Zašto je to mama dozvolila, nemam pojma.

Otac me i dalje mlatio, a ja sam počela i njega. Uzimala sam sve što mi je došlo pod ruku, tukla sam ga do besvijesti, rasjekla mu glavu nekoliko puta. Kada je jednom krenuo na sestru i počeo je daviti, uzela sam "štokrl" (mali stolac, op. a.) i tim štokrlom ga udarila. Vrisnuo je tako da ga je valjda čula cijela Draškovićeva. Nije mi bilo žao što sam ga tukla, i on je mene, ali mi je danas žao što je dozvolio to. Nije u redu da dijete tuče roditelja, kao što nije u redu da otac tuče djecu. Ili majka, uopće fizičko zlostavljanje nije normalno. Uništavaš čovjeka iznutra i izvana. On je mami propovijedao do jutra, nisu spavali cijelu noć. On je držao predavanje od pet do šest sati nakon što bi nas sve izmaltretirao i poslao u svoje sobe, a ona je i dalje slušala o Titu, partiji, Kinezima, Rusima, svemu što on nije volio jer je bio zapadno orijentiran. I onda sam znala čuti: "Ovo troje nisu moja djeca, Vesna je moje dijete." Zato što sam bila verbalno i fizički agresivna prema njemu, ali i jako dobra. To je bio i on, isto.

Sjećam se kad smo bili u Esplanadi na svadbi. Išli smo kući, a on nas je tukao nekakvim željeznim lancem koji je istrgnuo ispred hotela. Imao je toliku snagu da ga je istrgnuo, a mi smo trčali da nas ne dosegne. Jer, ako me dosegne, moje tanke noge će popucati. A onda smo doma dobili klasične batine. Da je mama gledala ovog, da je gledala onog, da je mama kurva – a mama to nikad nije bila, a on je bio promiskuitetan na kub. On je svoju ljubavnicu doveo kod nas doma. Kakva je to bila žena koja je mogla doći ljubavniku u kuću? Ne znam. I došao je moj osamnaesti rođendan, ljeto, bili smo na moru jer mi smo iz "fine" obitelji, mi svi skupa ljetujemo zajedno. Imala sam lijepu crvenu haljinu, isplela sam si pletenicu i baš sam se dobro osjećala. Znala sam da mi nitko neće čestitati, ali svejedno. I skuhala sam ručak, postavila tanjure, oprala suđe, nije bilo kapi u sudoperu, štednjak bez ijedne fleke, usisala sam pod, a krpu sam stavila na radijator da se posuši. Međutim, ta krpa pala je zbog propuha iza radijatora. A otac, kad je došao, prvo što je vidio nije bila njegova kći kojoj bi rekao sretan rođendan, nego je viknuo: "Što je ono ispod radijatora?!" Ja sam se odmah sagnula, istresla je i vratila. Za to vrijeme on je otišao u kupaonicu, uzeo remen na kojem se brusila britva, kožni, debeo jedno pola centimetra, dugačak 70 centimetara, koji je s obje strane bio metalan, s jedne strane da se zakači za nešto, a s druge strane da ga primiš kako bi mogao brusiti britvu. Time me istukao da ne mogu opisati. To pamtim, pamtit ću, neću oprostiti i to me boli dan-danas. I neka trune tamo gdje trune. Bedinala sam ga, mijenjala sam mu pelene, prala ga, sve sam napravila kao čovjek, ali ne opraštam ništa. Mislila sam da jesam, ali ne. Poslije sprovoda, sad je već peta godina, sve sam sigurnija da nisam oprostila mami njezinu inertnost, a tati sve ostalo što je učinio.

S 18 godina pokušala sam se ubiti. Tata me istukao tako da sam jedva hodala, obukla sam si duge rukave, a vani vruće, i otišla baki i djedu koji su bili na moru. Uzela sam ključ i ukrala baki tablete za spavanje koje je povremeno znala uzimati. I sve sam popila i legla u kadu, ali nisam zaključala vrata jer se u našoj kući nije smjelo zaključavati. Mama me zvala: "Roza, Roza", a Roza šuti. I ušla je u kupaonicu i vidjela me u hlačicama i potkošulji u nesvijesti. Zvala je Hitnu, pitali su je što sam jela, što sam pila – nije znala jer je radila. I pregledi. Ja sam sve gore i gore, otkucaji srca sve slabiji i slabiji, neke injekcije za razbuđivanje su mi davali, ali nisu pomagale. I onda su pretragom krvi shvatili da sam otrovana lijekovima. Ispituju me, a ja nisam u stanju odgovarati. Spasili su me. Onda sam trebala ići u Vinogradsku na psihijatriju i biti na dvotjednom promatranju, ali tata nije dao, rekao je: "Ima doma baku i dedu, budu je pazili." Uglavnom, pazili su da ne ostanem sama.

Nasilje rađa nasilje

Kad je moj brat krenuo u vojsku, čuli smo da su svi sretni kad djeca idu u vojsku, da ih se veselo ispraća na vlak. Moj otac je došao, vikao, galamio: "Ubit ću te", potukli su se. Brat je isto dignuo ruku na njega, dečko koji je bio u devetnaestoj godini, i nije ga, naravno, udario kao što je tata izudarao njega. I brat je s tom torbom otišao plačući. A ja sam ocu rekla: "Govno si" i vikala to jedno pet minuta. I otišla za bratom, iako nismo bili vezani, i rekla: "Nemoj plakati. Bolje ti je da ideš, nećeš biti 12 mjeseci doma s njim." Kad je otišao, ispratila sam ga, i ja se vraćam u svom "fićeku" i razmišljam kako idem ubiti oca jer je on đubre. Svi su pjevali na kolodvoru, s harmonikama, s gitarama, ispraćali svoju djecu, a moji su ga istjerali iz kuće. Jako smo se svađali, tražila sam nož po ladicama, on me vukao za kosu, bacao po podu. Uspjela sam ga udariti nogom u bradu i raskrvariti mu vilicu i nos. To je bilo prvi put.

Drugi put, nakon nekoliko godina, već sam bila u braku, mama me opet zvala da ju je opet istukao, da je sva plava i da joj se na poslu smiju. Ja sam joj rekla: "Nek' ti se smiju kad si to dozvoliš. Bila si kod mene, rekla si da se rastaješ, treći dan si otišla uz riječi: 'Idem sad, moram tati skuhati ručak.'" Bila sam joj rekla: "Nikad mi više nemoj doći na vrata da ostaješ. Možeš doći u posjet. I nemoj me zvati kad te prebije, imaš i drugu kćer, nju maltretiraj s time. Ili se rastani kao čovjek." Međutim, ja taj dan na poslu nisam dobro funkcionirala, nije mi dalo mira.

Ja sam odlazila kod doktora Hudolina (najpoznatijeg liječnika za ovisnost o alkoholu, op. a.) ne bih li pomogla svom ocu da ode na liječenje. Naučila sam o alkoholu sve što se dalo naučiti. To mi je isto pomoglo da ne pijem ništa u životu osim vode, ali oca nikad nisam privoljela ni primorala da se ode liječiti, da bude normalna osoba. Jer mi ga je bilo žao. Bio je visoko inteligentan i na poslu jako dobar čovjek. Svi su ga hvalili, a on je nama navečer dovodio šestoricu svojih prijatelja alkoholičara koji su lokali vinjake i navijali gramofon, a mi ujutro trebamo ići u školu. No, on je ujutro bio u kravati, svježe obrijan, s frizurom kao da u životu nije popio ni kapi.

I ja na poslu disfunkcionalna, i sjetim se – ma znaš što, ako treba, kao svinju ću te raskomadati nožem, ja ću tebe ubiti. Ubit ću te. Ja sam radila od 11 do 4. Otišla sam u željezariju i kupila nož, da ne tražim opet nož po kuhinji jer ga opet neću ubiti. Imala sam pravokutnu torbu, baš mi je nož lijepo stao da se ne vidi, a oštrica je imala trideset centimetara, najveći koji je bio u trgovini. "Što će vam tako veliki nož?", pitali su me. Rekoh: "Trebam svinju trančirati." I ja otključam vrata, uđem... Mama mu je ujutro pripremila nadstolnjak, tanjur, žlicu, vilicu i nož da si samo poriluk podgrije i donese za stol. On je varivo točio do vrha, to mu je bila porcija. I ja dođem izbezumljena, kažem: "Dobar dan", i on kaže: "Što ti je?" A ja mirno, hladno izvadim iz torbe nož, odmotam papir i kažem: "Došla sam te ubiti. Dosta si radio piz...ije. Previše ljudi si uništio." On kaže: "Što je tebi, što si se najela ludih gljiva?" To mu je bila česta poštapalica. "Što izvodiš? Luda si kao i ona djeca s kojom radiš. Mogla si biti doktorica danas!" Kad je to rekao, ja sam prišla tom velikom stolu za dvanaest osoba i tim punim tanjurom polila njega i trosjed te ga zavitlala u zid. Taj tanjur kao da je imao 16 litara. I velim: "Sad si gotov." On kaže: "Ako sam ja gotov, i ti si." "Dođi", rekla sam, "dođi mi na korak, ustani s tog stolca!" I onda je vidio da ja valjda izgledam nenormalno i krenuo me smirivati. "Smiri se, hoćeš vode?" Rekoh: "Hoću Jamničku." Jer nije dao bratu piti Jamničku. Brat dan-danas kupuje kašete Jamničke da mu ne bi nestalo. Bilježio je kemijskom dokle je on popio. I ja sjednem na suprotnu stranu, kao da sam se umirila. Ustvari, bila sam jako umorna i sve me jako boljelo. Kao da ću iscuriti kroz stolac. Onemoćala sam. I on donese flašu i čašu i natoči mi. Ja sam samo laganim pokretima srušila punu čašu, a zatim i bocu. "Što sad hoćeš?" A ja sam ustala i rekla: "Hoću da uzmeš krpu, kantu, vodu i deterdžent i da počneš prati." "To bu mama." "Molim?! To ćeš ti oprati. Ja sjedim ovdje, a ti pereš." Ja sjedim s nožem, a on pere, nosi vodu u WC, nosi drugu toplu u WC, pere, stavlja prašak za pranje, pere. Ja sjedim, ne znam, oko sat i pol, i tuckam nožem po stolu. Nisam glasa pustila. I zidove je prao, sve. Kad je oprao, rekao je: "Niti jesti mi ne daš." Rekla sam mu: "Znaš kaj? Koliko puta ja nisam ručala zbog tebe? Mi svi. Bila sam neuhranjena kao da sam iz Biafre. Nisu me htjeli primiti u školu zbog fizičkog izgleda, nego su me primili zbog inteligencije. Imala sam 16 kila, a trebala sam 18. Nije te sram? Nećeš ni jesti." I uzmem rajnglu i sipam sve u WC, ostavim rajnglu u WC-u, uzmem torbicu, nož unutra, kažem: "Doviđenja" i odem. Bogu hvala što ga nisam ubila, vjerojatno mi ipak nešto vjera znači, ali sam mogla verbalizirati, ako se to tako može nazvati. Nakon par dana nazvala me mama i rekla da joj je tata ispričao kakav sam cirkus napravila. "Molim? Kakav cirkus?" "Rekao mi je tata da si ga došla ubiti, razbacala poriluk i bacila ga u WC, i zaštopala si ga." Rekla sam: "Da, i kaj sad? Budite sretni što ste oboje živi, mogla sam vas oboje ubiti s petnaest godina na spavanju. Jednog i drugog. Ti nisi ništa bolja od njega. Ja sam majka sad i napravila sam više za tu bebu nego što si ti napravila za nas četvero zajedno za cijeli život. Ja sam mama, a ti ne znam tko si. I žao mi te, i primila sam te, i htjela sam da se riješiš gov..., ali ti nisi htjela."

23. lipnja sam maturirala, moja profesorica pedagogije našla mi je posao i ja sam počela raditi. Prvog kolovoza, kad sam dobila plaću, profesorica mi je našla stan i ja sam se odselila. Baka i djed nisu smjeli znati gdje sam, da ne kažu mami i tati. Upisala sam defektologiju i u tih pet godina procvjetala. Nitko živ nije bio na mojoj diplomi osim profesorice pedagogije i njezina muža. Nisam ni zvala roditelje. Za što, za zajedničku sliku? Kako mi je otac bio teški alkoholičar, ja u životu nisam probala alkohol. Kušala sam jezikom jer su me zezali da sam asocijalna, da nisam za društvo jer svi piju i puše, samo ja ne. Ali zbog oca nisam htjela. On je popio za tri Zagreba do 3000. godine, za sve stanovnike, a živio je 89 i pol godina.

Posljedice

Govorit ću na svom primjeru, takvih primjera ima puno, neke sam ljude iz sličnih obitelji upoznala. Svatko je otišao u svom smjeru, neki u pravom, neki u krivom, nakon života u takvoj obitelji. Od svog rođenja do danas, kada mi je punih 65 godina, ja sam još uvijek, i bit ću dok god živim, osoba s velikim traumama iz djetinjstva, iz mladosti. Roditelji su mi umrli prije pet godina. Dakle, htjela, ne htjela, trebala sam se uključivati u tu obitelj jer je otac bio vrlo agresivan, vrlo destruktivan, uvijek alkoholiziran, pogotovo kad je otišao u mirovinu. Pio je 24 sata na dan, pušio isto tako.

Dakle, s 39 godina preboljela sam karcinom, s 51 godinom imala sam tumor na mozgu, sa 60 godina imala sam težak oblik korone, čije komplikacije nosim i danas. Uz sve te tri dijagnoze, koje su smrtonosne, nisam imala pomoć, ali, eto, živa sam i funkcioniram. Pomoć mi je trebala, emotivna podrška, prijatelja, neprijatelja, roditelja, sestre, brata – nikoga nije bilo, sama sam se borila. Ja kao osoba koja sam živjela u takvoj disfunkcionalnoj obitelji nisam imala pravo gledati televiziju, čitati, čitala sam potajno, nisam imala pravo na svoje mišljenje, nisam kao mlada smjela izlaziti, nisam imala pravo na prijateljice. A dan-danas, kad sam otišla u mirovinu i imam ta prava i vremena, ja ne mogu gledati filmove u kojima djeca i mladi stradavaju jer mislim da bih mogla imati neke psihološke posljedice danima, koje mi nisu potrebne. Kad su u pitanju neki ljubavni filmovi ili filmovi koji se prikazuju za Božić, ne budem ljubomorna na pune stolove i kićenje bora – ja mislim da to ne postoji, da toga nema, takve stvari postoje samo na filmu.

Promatram roditelje i djecu na ulici, u parku, po trgovačkim centrima... Ne znam je li to mana, preopterećenost djecom, želja da djeca imaju pravo na normalan život u kojem postoji i pohvala i kazna. I tako gledam jednog oca, zajapurenog, kako se dere na svog malog sina zato što neće voziti novi bicikl. Vrlo se ružno odnosio prema djetetu dok se dijete nije počelo bacati po podu i vrištati. Normalno, nisam to mogla gledati. Prišla sam tom ocu, lijepo sam mu objasnila da je to lijepo što mu je kupio bicikl, ali prvo dijete treba imati želju, pa se kupi bicikl, stoji u sobi, neka ga dijete promatra dok ne izrazi želju da će se voziti. A ne iz dućana donijeti bicikl u park i gurati dijete da okreće pedale. Ne biste li se vi borili kad bih ja vas sad smjestila u svemirski brod i poslala u svemir? Pa borili biste se! On meni kaže: "Što se miješate, imate svoje idiote tamo pa njima solite pamet" (bila sam u šetnji s grupom autistične djece). Ja nikad ne ulazim u konfliktne situacije jer se bojim. Znam da je nakon takvih stvari u mojoj obitelji bilo šamaranja, da je bilo bacanja po podu, da se s kuhačom trčalo po cijelom stanu, i bježim od svih vrsta konfliktnih situacija, kako poslovnih tako i privatnih. Bježim. Ne želim ulaziti u konflikt jer se sve može objasniti na fin, miran način, polutihim govorom.

Kad sam se udavala, on je meni pričao o svom djetinjstvu, o svojoj mladosti koja je bila potpuno disfunkcionalna, kao i moja. I kad smo se odlučili vjenčati – sada, dvadeset godina nakon razvoda, ja ne znam jesam li se udala iz ljubavi ili sam željela pomoći tom čovjeku koji je tako teško živio, po domovima, kod bake. Koji nije vidio svoju majku do dvadeset i pete godine, do razgovora sa mnom, jer sam mu rekla da bi mu ipak bilo dobro da potraži majku, što sam kasnije i požalila jer to nikad nije funkcioniralo. Uvijek je bilo nekih natezanja, svađa, strašno. Rodila sam dvoje djece, on je u braku bio inertan, ja sam bila samac u braku. Od krečenja, odgajanja djece, vođenja u vrtić, ni na jednom roditeljskom sastanku nije bio, nikad ih nije odveo na treninge, slikanje, a obje djevojčice bile su zahtjevne. Kad smo se rastali, on je samo rekao da ja imam stan i da mi odemo tamo, a da će on ostati u kući. Otišle smo samo s osnovnim stvarima, odjećom i knjigama. Pitala sam se zašto nisam pustila suzu jer razvod je neuspjeh. Otišla sam psihijatrici koja mi je objasnila: "Vi ste svoj brak oplakali u braku, svoju mladost u životu, vi nemate potrebe plakati. Ostavili ste sve što ne valja." On nikad nije pokazao interes za djevojčice, ja sam ga do osamnaestog rođendana mlađe kćeri o svemu obavještavala. Pričali su mi ljudi da je, kad je vidio svoje dijete na televiziji, bio ponosan i svima se hvalio kako je to njegova kći. Nisam ga tužila za alimentaciju jer mi je prijateljica odvjetnica objasnila da će završiti u zatvoru, a nisam htjela da djevojčice imaju tatu u zatvoru. I mlađa kći otišla je van na koledž i prekinuo se svaki kontakt na nekoliko godina, da bi se sad, unatrag zadnje tri godine, popravio. Dakle, i ja sam stvorila disfunkcionalnu obitelj, moje kćeri nisu imale muškarca za uzor. I jedna i druga kći suvereno vladaju svojim muževima. Ne žele ponoviti moj brak. Kako sam ja sve činila u svom braku, od financija pa nadalje, tako i one. Njihovi muževi takoreći nemaju pravo glasa i slažu se s time.

Ja ću, kao i svatko tko potječe iz disfunkcionalne obitelji, biti pod tim utjecajem do kraja života. Recimo, kad me otac, imala sam 57 godina, gađao teškom pepeljarom i polomio mi rebra. Ali sam dolazila obitelji, oboje sam roditelja pripremala za zadnje dane, bili su kod mene, sve sam napravila za njih. Ali da mi je žao što ih više nema, nije mi žao. Živim sama, dobro mi je, ali mi srce krvari i krvarit će vjerojatno uvijek. Živim za ljude i djecu kojima je potrebna pomoć. Živim za svakoga tko nešto treba, ja ne trebam imati, ali taj drugi netko treba imati. Volontiram na sve moguće načine. Zadovoljna sam time, usrećuju me ljudi, učim od njih i želim da se tako nastavi dok god mogu. I prijavila sam se za dom za starije osobe jer ne vjerujem svojim kćerima. Dom si mogu sama plaćati. I kad mene ne bude, nestat će sa mnom i moji problemi.

Članak je objavljen uz financijsku potporu Agencije za medije iz Programa poticanja novinarske izvrsnosti