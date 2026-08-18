Otac je kupio pištolj, odveo sina s autizmom na more i ubio njega pa sebe: Defektologinja nakon 43 godine rada otkriva užase o kojima Hrvatska šuti

Iako se o autizmu i drugim teškoćama danas govori više nego prije, stigma, nerazumijevanje i nedostatak sustavne podrške i dalje su itekako prisutni. Vesna Mardžetko, defektolog i odgojitelj ranog i predškolskog doba, s više od četiri desetljeća iskustva rada s djecom i mladima s teškoćama, govori o teškim sudbinama, obiteljskim lomovima i društvu koje, kako kaže, strašno zaostaje.

Imate djecu? Lijepu, pametnu, pristojnu, s puno prijatelja, koja su uvijek na vrijeme doma? To se zove "dijete redovnog razvoja" i s njima je naša umirovljena sugovornica također radila. No, njezin život su autisti i ostali "nepripadajući", za koje se ne brinu ni roditelji, a bogme ni država. Kako bolest djeteta djeluje na obitelj? Ukratko: razarajuće.

- Sada sam u mirovini, ali bavila sam se autističnom djecom i mladima i zaista se svega nagledala, pritom mislim na roditelje - počinje svoju priču šezdesetšestogodišnja gospođa Mardžetko, sa čak četrdeset i tri godine staža koje je provela u Centru za autizam, Ustanovi za potporu djeci s teškoćama i posebnim potrebama, Udruzi za pomoć odraslima s mentalnim poteškoćama, Udruzi za Downov sindrom, Udruzi za ADHD te pomažući djeci s posebnim potrebama koja nisu obuhvaćena sustavom. I sad, u mirovini, volontira u Centru za autizam i pomaže starijim, potrebitim osobama.

- Od izgovora "on je pao s garaže kao mali" pa je drukčiji, do sličnih – sve kako bi opravdali dijagnozu autizma kojeg se mama i tata srame. Dolazila su u početku djeca s otoka, to su uglavnom bili slučajevi kad bi se bratići i sestrične vjenčali i dobivali djecu. Roditelji bi mislili da ćemo mi dijete izliječiti, a to je nemoguće. Bilo je i roditelja narkomana, alkoholičara, pa čak onih koji su snifali ljepilo, to bi potpuno poremetilo dječja krvna zrnca. Treba proći sedam godina da se sve stanice u tijelu promijene.

I sad se kaže - autista je duplo više. To nije točna informacija, uvijek je bilo autista, samo su se oni zaključavali u kući da ih nitko ne vidi. Od sramote da drugi ne vide da oni nemaju "normalno" dijete, dijete su skrivali. Tako i u mom ulazu, kao djevojčica, otkrila sam da ima jedan mladić koji je bio stariji od mene, ali ga nikad nisam vidjela. Slučajno sam ga primijetila na prozoru kako se ljulja lijevo-desno i imala sam milijun pitanja za roditelje koji su rekli: "Kaj te briga, to je bolestan dečko." On nikad nije bio na ulici. Onda sam ja znala dolaziti, bacala mu kamenčiće na prozor, nekad bi došao, nekad ne.

U današnje vrijeme, rekla bih, situacija nije ništa bolja jer me bake i djedovi znaju pitati: "Znate, od moje kćeri sin se ovak' ili onak' ponaša, mi ne smijemo ništa reći, je li on/ona psihički bolestan/bolesna? Pa kako da mi njih nagovorimo na nešto?" Kao prvo, ja ne mogu odgovoriti na takva pitanja na osnovu par rečenica. Drugo, pedijatar nije primijetio ponašanje, a to je vrlo često – jer, kad dijete dođe u neku nepoznatu okolinu, ono se ponaša drugačije, s jednom dozom straha i dozom nemira jer ne zna što će se tamo dogoditi - pa pedijatar to ne vidi. Ako se netko ljulja naprijed-nazad, što to znači – nekad se i ja ljuljam naprijed-nazad ako mi je sugovornik dosadan.

Ako pedijatar pita to dijete nešto, ono okrene glavu i šuti, što i djeca redovnog razvoja isto čine. Sram ih je, ne znaju hoće li dobiti injekciju, pa šute.

To zna roditelj. A roditelja ne možeš nagovoriti niti mu sugerirati da posjeti psihologa. Ružno reagiraju, sa zadnjom rečenicom "moje dijete je zdravo". No, kad pedijatar prije škole vidi da dijete ne zna kako mu se zovu mama i tata ili spojiti dvije točke, kreću uputnice. Roditelj to sve zna, ali ima stigmu prema mentalnim bolestima. Mi se još uvijek sramimo mentalnih bolesti, koliko god se radilo s tim roditeljima, oni još uvijek ne prihvaćaju. Oni kreću, primjerice, u Centar za autizam, puno djece ostaje i u kući s dnevnim tretmanima. To traži 110 posto od čovjeka koji radi s djetetom, moraš paziti hoće li pojesti bojicu, hoće li pojesti zid, udariti glavom petnaest puta o zid.

Kako je tek onda roditeljima koji psihički bolesno dijete ne puštaju van četiri zida?

Strašno. Koliko god mi javno pričali o tome. Na televiziji se obilježava Dan autizma, Otvorena vrata, šetamo s njima po kvartovima... Neki su malo življi, neki su malo inertniji. Djeca kod nas imaju glazbenu terapiju, nekad radnu... Nekad je nemoguće napraviti terapiju i onda im se pusti ozbiljna glazba i oni se u kutu ljuljaju.

Roditelji dođu s djetetom i ostavljaju ga u instituciji, na neki način su i sretni što je ono tamo. I onda se najčešće događa da očevi odu iz obitelji. Otac ne dolazi posjetiti dijete, nakon nekog vremena formira svoju drugu obitelj. Često se događa da majka dolazi mjesečno, pa svaka tri mjeseca, pa za Božić i Uskrs, i onda prestane dolaziti. I onda su to naša djeca. Vrlo mladi umiru, ali ne od autizma nego od narkotika koje primaju. Ima i roditelja koji imaju djecu iz spektra autizma (mentalno retardiranih) i koji sami daju dijagnozu ADHD-a, a to su najčešće pedagoški odgojno zapuštena djeca.

Koji je najekstremniji primjer odnosa roditelj/bolesno dijete?

Prije par mjeseci jedna naizgled funkcionalna obitelj ustvari je bila disfunkcionalna otkad se rodio sin autist. Jednog dana tata je tog mladića poveo u apartman na more, mama je ostala kod kuće, da on malo promijeni zrak, da malo šetaju uz more. Ali planirao je otac, kupio je pištolj i u apartmanu ubio sina pa sebe. Dakle, koliki to mora biti pritisak u toj osobi, u tom ocu koji se bavio djetetom više od majke. Šetali su po Zagrebu i Sljemenu, ali u njemu se događala jedna druga priča koju nije mogao nikome drugome reći i planirao je, vjerojatno jako dugo, dok se nije usudio podići ruku te ubiti njega i sebe. Bila sam na sprovodu, zajedno su pokopani, mogu samo reći – teška tragedija. To je ekstrem.

Ali ima i jedan dječak kojeg obilazim, stanari tog ulaza tjeraju njega i majku iz stana jer on vrišti. Oni tu ženu uništavaju i tko kaže da ona neće jednog dana napraviti što je napravio taj otac? Ali netko je urgirao i dijete će od rujna biti u stacionaru. Hoće li ga majka ostaviti, vidjet ćemo. A susjedi, oni imaju djecu redovnog razvoja i sve što je drugačije ne treba ni živjeti.

Na plaži čujem – zašto ga nisu abortirali, što je glupost. Autizam se ne vidi na ultrazvuku, dijete ima ruke, noge i izgleda kao svako drugo dijete. Imali smo slučaj i jedne malo poznate osobe koja je za "žute" časopise pričala kako ima sestru autistu, kako je posjećuje... Sve je pričao iz koristi, a nitko od nas ga nije vidio. Prvi put smo ga vidjeli na njezinom sprovodu. A majka nije dolazila par godina i samo smo joj javili da joj je kćer umrla i molili je da nam kaže kad će biti sprovod, jer mi se jako vežemo za tu djecu da ih jednostavno ne možemo ne ispratiti. Mama je bila s večernjom šminkom, frizurom, suzu nije pustila - ne mora, Bože, ali osjetilo se jedno olakšanje s njezine strane.

Roditelji ni ne zovu da pitaju je li dijete jede ili spava, je li mu što bolje? Puno, ako ne sva bolesna mentalna stanja, u Hrvatskoj su marginalizirana. Za sve se moramo boriti. Nema adekvatne skrbi, liječi se na vrlo čudne načine. Uglavnom su to jaki medikamenti, pa onda samo spavaju i jedu, nema radne terapije, nema povezanosti s liječnikom, s psihijatrom... Pa nemaju odjeću, ja sa šivaćom mašinom krpam, hodam po Caritasima, tražim obleku za djecu jer roditelji zaborave na svoju djecu koja rastu i koja moraju nešto odjenuti. Nemaju hrabrost pogledati to dijete čiji su roditelji.

Poznavala sam jednu finu gospođu koja je trenirala plivače mlađeg uzrasta. Imala je neke probleme u adolescenciji, koje je svladala, samo se žarko željela zaljubiti. I upoznala je jednog profesora, oženjenog s troje djece, i zaljubila se. I ona zavede tog oca, on se preseli u njezin stan, ostavi svoju obitelj. Ona zatrudni, trudnoća u redu, sve pet. Trideset godina, nije mu prvo dijete pa je to veliki plus, i ona zatrudni s blizancima. I za par mjeseci se pokaže da jedno dijete ne čuje. Išla je napraviti preglede te se ispostavilo da je dječak gluh. Počelo se s rehabilitacijom. Drugo dijete: teški psihotični napadaji u malenoj dobi, ne dječji tantrumi, nego baš bolesno. Rekla sam joj da mora psihijatru i dobila je ne baš zavidnu dijagnozu. Otac je, dok je ona bila na poslu, a djeca u Suvagu i Malom Domu, spakirao kofere i otišao. Promijenio je broj telefona i nema ga dan-danas. Ona im je jako dobru rutinu usadila, nisu za ustanovu, braća se vole, primjerice ovaj gluhonijemi pomaže bratu kad ima napadaje.

A kakva su iskustva s roditeljima djece redovnog razvoja?

Dakle, otac ostavlja dijete u 7 ujutro i dolazi po njega u 17 sati, to je najduže što dijete može biti u vrtiću i vrlo je deprimiran i ljut, bez pozdrava. Dijete mu se veseli, pa se poslije događaju jako ružne stvari. Otac je primio dijete, stavio ga na garderobni ormarić da ga obuje, opalio mu dvije šamarčine. Mali je počeo vrištati, izašla sam u garderobu i rekla mu da to ne može činiti nigdje, da se djeca fizički ne kažnjavaju, na što je on rekao: "On mene ne sluša, Vi ne znate kakav je on."

Objasnila sam mu da sam s njegovim sinom više vremena nego on, da ga poznajem i da ne trebam završiti fakultet da bih znala kako se obratiti djetetu. Za odgoj djeteta treba biti roditelj. Rekao mi je da mi samo ispijamo kave i niz drugih uvreda, na što sam pitala mogu li utješiti dijete. "Ne možete Vi ništa", odbrusio je, uzeo cipele, jaknu, dijete pod ruku i van. Poslije toga sam otišla u Centar za socijalnu skrb i prijavila ga. To je nama strogo zabranjeno, to nije naš posao; nas se to ne tiče. Mi možemo poslati dijete psihologu, ali roditelji ne daju: "Moje dijete nije ludo", citiram. Idući dan po sina je došla majka, visokoobrazovana žena, i objasnila terorizam od strane oca. Glava obitelji, on određuje kad se ide spavati, on ide u trgovinu i određuje što će žena kuhati, žena nema ni svoj novac koji zaradi, nema intelektualnih prava, i ja sam to isto javila socijalnoj radnici, da doma postoji intelektualno, fizičko maltretiranje, da nemaju pravo na svoje mišljenje ni djeca ni supruga. I uskoro mi se javila socijalna radnica da su susjedi reagirali i ta obitelj je ušla u sustav socijalne skrbi. Bilo bi jako dobro da mi nemamo tu zabranu javljanja socijalnoj skrbi kad vidimo problem.

Drugi, još jedan primjer, dvoje djece, mama na porodiljnom, dječak je bio u starijoj grupi, znači predškoli, i dječak dolazi u vrtić s visokom temperaturom i proljevom. Rekla sam ocu da ne znam u čemu je problem i da mi je problem paziti samo na njega i da mi sutra ujutro donese potvrdu da je bolestan. I donese je, da je dijete zdravo. To prijepodne dijete je imalo nekoliko vodenastih stolica i ležao je u krevetu, ja sam mu davala sirup. I sad ja opet nisam imala mira, otišla sam kod liječnice i porazgovarala. Ako je jedno dijete bolesno, drugih 20 će se razboljeti jer je riječ o virusu. Nisam liječnik, ali znam da postoji opasnost da se ta bolest dogodi odgajateljima i drugoj djeci. Da nije primarno da dijete mora biti u vrtiću ako je majka kod kuće. I liječnica me pita: "Hoćete li Vi to dalje prijavljivati?" Rekla sam joj da ovisi o njoj. "Glavna sestra će ga opet poslati Vama pa ćete nešto napraviti", rekla sam. Međutim, ta liječnica nije bila sutradan jer je bila slobodna i tata je rekao da je dijete imalo poteškoće, a da je sad dobro, i treći dan od druge liječnice imam potvrdu da je zdrav, a majka je kod kuće. Dakle, i to je jedan oblik zapostavljanja djeteta. Roditelji su mu oduzeli pravo na liječenje, to je za socijalnu skrb, to treba prijaviti odmah. U svim zakonima piše, i u Zakonu o pravima djece, da ima pravo na liječenje, a kad netko to želi, nailazi na zid.

A otoci? Oni nemaju ništa. Nemamo mi ni bojice pa kupimo, a roditelji moraju u Split. To su djeca na ulici – navečer ih loviš lasom i vučeš u kuću. Riječ je o disfunkcionalnim obiteljima, ali i o našem disfunkcionalnom društvu.

Članak je objavljen uz financijsku potporu Agencije za medije iz Programa poticanja novinarske izvrsnosti