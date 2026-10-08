Otac bivšeg Vatrenog na meti USKOK-a

USKOK i policija jutros provode pretrage na više lokacija na području Čepina kod Osijeka. Kako neslužbeno doznaje Index, među osobama obuhvaćenima akcijom su načelnik Čepina Dražen Tonkovac te poduzetnici Dragan Baković, Stipe Barišić i Damir Ivić, koje se ranije povezivalo s tzv. Čepinskom skupinom.

Istražuje se sumnja da je Općina Čepin oštećena za gotovo pola milijuna eura prilikom zamjene zemljišta s Albatros grupom 2025. godine. Tonkovca se sumnjiči za zlouporabu položaja, a poduzetnike za poticanje na zlouporabu položaja. Istražitelji provjeravaju i moguće pranje novca.

Nekoliko osoba koje su se našle na meti današnje akcije već se pojavljivalo u velikim policijskim i USKOK-ovim istragama.

Stipe Barišić zvani Moljac otac je hrvatskog reprezentativca

Stipe Barišić, poznat pod nadimkom Moljac, otac je bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Borne Barišića, koji je za Hrvatsku odigrao 35 utakmica.

Barišić se ranije spominjao u istragama povezanima s tzv. Čepinskom skupinom. Bio je među optuženicima u velikom slučaju trgovanja povjerljivim informacijama iz policijskih istraga.

U tom se predmetu nagodio s USKOK-om i dobio uvjetnu kaznu od deset mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine.

Dragan Baković zvani Bambur bio je osuđen zbog paljenja vikendice Ortynskog

Dragan Baković, poznat kao Bambur, godinama se u medijima spominjao kao jedan od istaknutih ljudi tzv. Čepinske skupine.

U siječnju 2022. nepravomoćno je osuđen na tri i pol godine zatvora zbog sudjelovanja u paljenju vikendice bivšeg glavnog državnog odvjetnika Radovana Ortynskog na Braču. Presuda je donesena na temelju sporazuma s USKOK-om.

Riječ je o slučaju iz travnja 2017., kada je zapaljena vikendica u Postirama. Tijekom podmetanja požara došlo je do eksplozije u kojoj je jedan od sudionika teško ozlijeđen.

Baković je ranije odslužio i zatvorsku kaznu zbog nanošenja teških tjelesnih ozljeda vlasniku jednog osječkog kluba.

Damir Ivić bio je optužen u aferi Osijek-Koteks

Damir Ivić osječki je građevinski poduzetnik i bivši direktor sektora marketinga i trgovine građevinske tvrtke Osijek-Koteks. Bio je i suvlasnik tvrtke PGM Ragusa, koja je sudjelovala u gradnji Pelješkog mosta.

Ivić je 2011. uhićen u istrazi povezanoj s nabavom šljunka za gradnju slavonske autoceste. USKOK je protiv njega, tadašnjeg čelnika Osijek-Koteksa Drage Tadića i poduzetnika Ramiza Pandžića 2012. podignuo optužnicu zbog primanja mita u gospodarskom poslovanju i zlouporabe položaja i ovlasti.

Prema optužnici, Tadić i Ivić tražili su isplatu tri kune za svaki isporučeni i naplaćeni kubni metar šljunka.

Ivić je bio obuhvaćen i aferom trgovanja povjerljivim policijskim informacijama, u kojoj se pojavio i Stipe Barišić. Obojica su se 2022. nagodila s USKOK-om te dobila uvjetne zatvorske kazne od deset mjeseci uz rok kušnje od tri godine.

Dražen Tonkovac načelnik je Čepina već 13 godina

Dražen Tonkovac na čelu je Općine Čepin od 2013. godine. Na lokalnim izborima 2025. osvojio je četvrti mandat.

Prije ulaska u lokalnu politiku bavio se poljoprivrednim poduzetništvom, a na izborima je nastupao kao nezavisni kandidat.

Prema neslužbenim informacijama Indexa, upravo je njegova uloga u zamjeni općinskog zemljišta s Albatros grupom u središtu današnje istrage.

USKOK i policija zasad nisu službeno objavili detalje akcije ni potvrdili sve osobe koje su njome obuhvaćene.