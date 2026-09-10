Otac 15-godišnjakinji zabranio spavanje kod prijateljica: Njegovo objašnjenje podijelilo je roditelje

Video jednog oca koji svojoj 15-godišnjoj kćeri ne dopušta prespavati kod prijateljica prikupio je više od pola milijuna pregleda na TikToku i otvorio veliku raspravu među roditeljima. Njegovo pravilo pritom vrijedi u oba smjera – ni prijateljice njegove kćeri ne mogu prespavati u njihovoj kući.

Mando Arevalo kaže kako razlog nije nepovjerenje prema kćeri, nego sigurnost i činjenica da ne može znati sve što se događa u tuđem domu.

Kada ga je 15-godišnjakinja nedavno pitala može li prespavati kod prijateljice, odgovor je odmah bio negativan.

„Moj odgovor je bio apsolutno ne. To je jedno veliko ne“, ispričao je u videu, prenosi SheKnows.

Brine ga tko sve može ući u kuću

Arevalo objašnjava kako ne može bezrezervno vjerovati okruženju u kojem bi njegova kći trebala provesti noć. Pritom ga ne zanimaju samo roditelji njezinih prijateljica.

Pita se tko sve ima pristup kući – od braće i rođaka do ujaka i susjeda. Zanimalo bi ga i postoji li u domu vatreno oružje te je li zaključano, ima li alkohola i jesu li roditelji tijekom noći prisutni te nadziru li djecu.

„Ne vjerujem bezrezervno okruženju u koje ona ulazi“, objasnio je.

Zbog svega toga ne želi, kaže, riskirati sigurnost svoje kćeri samo zato što se prespavljivanje kod prijatelja smatra uobičajenim dijelom odrastanja.

Ni prijateljice ne mogu prespavati kod njih

No njegovo pravilo nije jednostrano. Arevalo ne želi ni da druga djeca noće u njegovoj kući jer smatra da bi time preuzeo odgovornost za njihovu sigurnost.

„Ne želim preuzeti odgovornost za tuđe dijete preko noći. Ako se bilo što dogodi u mojoj kući, to je moja odgovornost, a taj rizik ne želim prihvatiti“, rekao je.

Pravilo je zato jednostavno: njegova se kći može družiti s prijateljima tijekom cijelog dana, ali kada dođe večer, svatko odlazi svojoj kući.

Svjestan je da će dio ljudi njegov roditeljski pristup smatrati pretjerano strogim ili kontrolirajućim, no on na to gleda drugačije.

„Možete to zvati strogošću ili kontrolom, ja to zovem zaštitom obitelji i postavljanjem jasnih granica“, poručio je.

Roditelji se podijelili

Video je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama. Velik broj komentatora složio se s njegovim razmišljanjem, a neki smatraju da bi roditelji u potpunosti trebali odustati od prakse prespavljivanja.

„Svi bi roditelji trebali ukinuti tu praksu. Mogu se družiti cijeli dan, ali navečer svatko ide kući“, napisao je jedan korisnik.

„Apsolutno ste u pravu. Veliko ne“, složio se drugi.

Ipak, nisu svi uvjereni da je potpuna zabrana potrebna. Dio roditelja smatra da nema razloga zabranjivati prespavljivanje ako roditelji dobro poznaju obitelj kod koje njihovo dijete ostaje.

„Spavanje kod prijatelja je normalno ako poznajete drugu obitelj i imate povjerenja“, napisao je jedan komentator.

Drugi je zauzeo srednji put. Kaže da djetetu ne bi dopustio prespavati kod nekoga samo zato što se s tim djetetom druži, nego bi prije toga morao poznavati cijelu obitelj i s njom biti u dobrim odnosima.