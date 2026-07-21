[OSVRT] Opera gala – koncert koji je opravdao svoj naziv, solisti za antologije

Kad maestro bira maestralne – tako bi se mogla sažeti Opera gala, održana pod noćnim peristilskim nebom na 72. Splitskom ljetu. Koncert koji već tradicionalno oplemenjuje publiku najpoznatijim opernim arijama ove je godine bio posebno atraktivan zbog sjajnog spoja maestra Ivana Repušića, renomiranih europskih solista (sopranistica Adela Zaharia, tenor Tomislav Mužek i bariton George Petean) te Zbora i Simfonijskog orkestra HRT-a, uz Zbor Opere Hrvatskog narodnog kazališta Split.

Maestro Repušić nakon 18 godina vratio se na najljepšu splitsku pozornicu, a program kojim je ravnao uključivao je djela Verdija, Bellinija, Leoncavalla, Giordana, Puccinija, Bizeta, Gounoda i drugih, uz mudar bis koji je odao počast domaćim glazbenim genijima – Tijardoviću i Gotovcu. Orkestar je svečano otvorio koncert uvertirom operi „Moć sudbine“ Giuseppea Verdija, a sopranistica Adela Zaharia publiku ostavila zapanjenom nakon svoje izvedbe Casta diva iz Bellinijeve „Norme“. Zaharia je savršeno izvela dragulj sopranskog repertoara, pokazavši nevjerojatan raspon glasa, bogatstvo minucioznih koloratura i kristalno čiste visine.

Niz izvrsnosti nastavio je i Tomislav Mužek prelijepom izvedbom Quando le sere al placido, uz odmjereno fraziranje i bogatu dinamiku kojom je oslikao spektar emocija očajnog Rodolfa iz opere Luisa Miller. Izvrstan je izbor i Eri tu iz „Krabuljnog plesa“, gdje je George Petean dokazao zašto je jedan od najtraženijih verdijanskih baritona današnjice. Sjajna tehnika, oduševljavajuća snaga i efektna boja glasa stopile su se u jedan od najljepših nastupa večeri.

Odlični su bili i zborovi u tugaljivoj i nostalgičnoj Va, pensiero iz opere „Nabucco“, u dostojanstvenom largu i nježnom početnom sotto voce maniru, da bi se na vrhuncu rasplamsala i harmonija i naboj pri pomisli na domovinu. Uslijedio je još jedan niz solističkih bravura, među kojima posebno vrijedi istaknuti Peteanovu veličanstvenu izvedbu Nemico della Patria i Mužekovu tužnu, strastvenu i intenzivnu interpretaciju E lucevan le stelle.

Publika je s razlogom pokazala osobito oduševljenje sopranisticom Adelom Zaharia, čiji je glas vrijedan divljenja. Istodobno moćan i dramatičan, ali i toliko podatan i virtuozan da može odgovoriti i najvećim tehničkim izazovima, ali i dramatičnim postulatima tematike o kojoj pjeva. Fascinantno je sigurna u vrlo visokim registrima, a i spretna u zahtjevnim pasažima. U njoj se jasno vidi radost muziciranja, željno iščekivanje osobito zahtjevnih mjesta, nošenje s izazovima, prekrasna komunikacija s publikom.

Bisu su se svi nadali, ali nitko nije očekivao duet Marice i Tončija iz Tijardovićeva „Spli'skog akvarela“ koji su simpatično interpretirali Zaharia i Mužek, a još su veće iznenađenje bila „dva Era“ uoči završnog kola Gotovčeve opere, gdje je Petean junački parirao Mužeku u zahtjevnoj tenorskoj dionici, na što su se srčano nadovezali orkestar i zborovi.

Opera gala 72. Splitskog ljeta u potpunosti je opravdala svoj naziv, a maestro Repušić počastio nas je programom i solistima kakve je privilegij slušati.