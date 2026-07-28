[OSVRT] Ladies in red pravi je koncertni spektakl koji je donio sjajnu umjetničku tehniku, karakter i emocije

Nije prvi put da Galerija umjetnina dobiva neke od najljepših koncerata koje je Split vidio, a u programu 72. Splitskog ljeta jedan će takav ostati upisan zlatnim slovima. Tri majstorice klasike, sopranistica Nela Šarić, mezzosopranistica Nera Gojanović i pijanistica Gordana Pavić, počastile su publiku glazbenim iskustvom zbog kojeg je bilo lako zamisliti da smo u Schönbrunnu ili u Parizu. Njihov zanimljiv program pod nazivom „Ladies in red“ predstavio je atraktivne operne arije, duete, solo pjesme i klavirsku skladbu.

U glazbenu večer za pamćenje autorice su publiku uvele izvedbom lirskog romantičnog dueta iz Čajkovskijeve Pikove dame, uz prekrasnu ujednačenost glasova. Uslijedio je vedar i nježan Rossinijev dvopjev La pesca za sopran i mezzosopran. Ariju „Quando me'n vo'“, poznata kao Musettin valcer iz drugog čina Puccinijeve opere La bohème, Nela Šarić izvela je s mnogo samopouzdanja, koketno i ponosno, kako i priliči liku. Nastupnu ariju Isabelle iz Rossinijeve opere L'Italiana in Algeri Nera Gojanović iznijela je sa stilom, spajajući zaraznu energiju i upečatljive melodije junakinje koja pjeva u okrutnoj sudbini, ali i o ženskoj snalažljivosti.

Rossinijeva La regata Veneziana izvođačicama je poslužila kao dokaz koliko se vedrine i venecijanskog šarma, u ritmu koji oponaša veslanje, može pronaći u jednoj salonskoj pjesmi. Pijanistica Gordana Pavić očarala je slušatelje je izvedbom F. Liszta – Liebesträume br. 3, fino nijansirajući romantičnu umirujuću melodiju sa strastvenim prijelazima. El desdichado C. Saint-Saënsa odisao je profinjenošću u virtuoznom duetu. Arija Rosine „Una voce poco fa“ pokazala je prekrasne vokalne akrobacije i kolorature Nele Šarić, a Nera Gojanović s mnogo je karaktera i senzualnosti izvela kultnu Bizetovu Habaneru iz opere Carmen.

Habanera Pauline Viardot slična je ugođaja kao i Bizetova istoimena uspješnica, ali nešto je intimnija i salonskija, što je sjajno odgovaralo prostoru Galerije umjetnina. U Delibesovu Duetu cvijeća glasovi Nele Šarić i Nele Gojanović milozvučno su se isprepleli oponašajući sanjiv ugođaj, što je uz bis, Offenbachovu „Belle nuit“ u ritmu barkarole, bio čaroban završetak bogate koncertne večeri.

Od bel canta preko talijanskog verizma i romantizma, od francuske opere preko ruskog romantizma, Ladies in red publiku su suvereno vodile kroz zahtjevan i osvježavajuće zanimljiv program. Kombinirajući popularni repertaor i rijetke bisere gotovo edukativna karaktera, Nela Šarić, Nera Gojanović i Gordana Pavić oplemenile su koncertni program 72. Splitskog ljeta nastupom koji odiše sjajnom tehnikom, snažnim karakterom i paletom emocija.