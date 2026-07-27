[OSVRT] Klape na Klisu – fešta pjesme, prijateljstva i tradicije koja odgaja generacije

U jeku klapske sezone, kad najljepši akordi čuvara tradicije odjekuju sa svih strana, teško je reći gdje je najbolje i najdirljivije, ali sa sigurnošću se može reći da ni klape ni slušatelji neće zaboraviti 34. Klape na Klisu. Iako je vremenska prognoza uvjetovala susret u Domu kulture umjesto na Tvrđavi, nije bilo mjesta za razočaranje – organizacija je zaslužila čistu desetku, Dom je bio ispunjen do posljednjeg mjesta, a pjevači su svojim prekrasnim angažmanom oplemenili večer za pamćenje.

Smotra klapa na Klisu dugogodišnja je tradicija koja obogaćuje povijesni prostor klapskom pjesmom, a iza njezina održavanja stoji more vrijednih ljudi – Općina Klis kao generalni pokrovitelj, Stella Mediteranea d.o.o kao generalni sponzor, respektabilan broj zlatnih sponzora, sponzora i donatora. Klape posebno ističu prekrasno preveden dan s njihovim domaćinima, koji su ih velika srca ugostili u svojim domovima i konobama. Pohvale idu i besprijekornoj organizaciji, na čelu s Hrvatskim društvom Trpimir Klis i predsjednikom Ivicom Meštrovićem, dopredsjednicima, članovima organizacijskog odbora, tehničkom podrškom, umjetničkim voditeljem, autoricama scenografije i pozornice te brojnim volonterima.

Voditelj Trpimir Glavina prekrasno je vodio program uz vrlo šarmantne crtice iz života i djelovanja svih devet klapa, a malo je reći da su generacijski i iskustvom vrlo šarolike – od ovacijama pozdravljenje dječje Muške klape Glazbene škole Josipa Hatzea do pravih klapskih veterana s desetljećima iskustva i pregršt nagrada, poput muške klape Filip Dević i laureata Omiša, klape Omiš.

Klapa Glazbene škole Josipa Hatzea s voditeljicom prof. Ivanom Šutić sa stilom je otvorila program izvedbom „Murtilica, lipo cviće“ i „Bukovica“. Ženska klapa Zvizdan iz Posušja sanjivim je zvukom i izborom repertoara, pod vodstvom Jure Šabana-Stanića, razveselila publiku pjesmama „Spavaš li, zlato moje“ i „Sanjaj me“. Mješovita klapa Filip Dević-Ferata (voditelj Maro Rica) odabrala je atraktivan repertoar – „U subotu navečer“ i „Moj tovar“, a muška klapa Batuda s voditeljem Ivanom Banovićem odlučila se za emotivne „Grlice moja mila“ i „O pasiko moja“.

Muška klapa Filip Dević s voditeljem Jakšom Gilićem oduševila je slušatelje izvedbom „Ti si nestala tiho“ i „Serenada Maričići“, a od ženske klape Orca pod vodstvom Srećka Damjanovića tražio se bis nakon srčane izvedbe „Izliči me“ i „Oj Ivane, rode moj“. Lijep i svjež zvuk donijela je mješovita klapa Dežgracija (voditeljica Anđela Bodrožić) pjesmama „Sa izvora ladna voda“ i „Ostavi se mora“. Solinska klapa Delmati i voditelj Jasminko Šetka odlučili su se za prave dragulje od pjesama – „Bila golubice i tija bi te taknit“, a nimalo nije zaostajao ni šećer za kraj, klapa Omiš (voditelj Jure Šaban Stanić) s antologijskim pjesmama „Loza u škripu“ i „Zvona mog grada“.

Za kraj su sve klape razgalile prepun Dom kulture zajedničkom pjesmom „U boj, u boj“, a uslijedilo je i druženje s domaćinima, koje je prekrasnu klišku večer zaključilo uz mnogo novih uspomena i prijateljstava.