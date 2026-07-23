[OSVRT] Balet3 – tri oprečna autorska rukopisa za odmak u neobično, s komornim trijumfom Zuschlaga i Rahmanjinovljeve glazbe

Marjansko nebo, zvuk ljeta, Gerswinovo kaotično putovanje, emocionalna napetost i duboka intima Rahmanjinovljeva Drugoga klavirskog koncerta, kultni Ravelov eksperiment s Bolerom – Balet3 dobio je prikladnu scenu i umotao se u čvrst plašt kultnih glazbenih brojeva. Troje koreografa s tri različita koreografska potpisa jedna je od točnijih najava ove baletne premijere – njihove različitosti toliko su očite da je djelo teško promatrati kao triptih koji ipak sugerira cjelinu, a pojedinačno pričaju vrlo različite priče – jednu o nesputanoj zaigranosti, jednu o emocionalnoj pukotini između prošlosti i budućnosti i jednu o zaraznom ritmu glazbe koji postaje ritam srca.

„Rapsodija u plavom“ na glazbu Georgea Gershwina i koreografiju Mirne Sporiš Miani počela je krasnim glissandom koji je odsvirao klarinetist Baldo Šale – ne kao izolirani glazbenik, nego kao dio šire slike jedne salonske plesne večeri u kojoj se miješaju novi ritmovi 1920-ih i labav mig plesnoj klasici. U takvoj rapsodiji struktura je pala u drugi plan, igra je postala razuzdana, a pokret je više reakcija na druge nego unutarnji poriv. Ansambl se giba stihijski, po glazbenom osjećaju, atmosfera je na rubu eskalacije iz plesa u anarhiju.

U „Rapsodiji u plavom“ plesači su vrlo doslovno shvatili slobodu, gurajući svatko svoj ritam, dvije solistice svoj su duet plesale svaka za sebe, u kolektivnoj nepredvidivosti nije se mogla uspostaviti čista linija – globalno, sva je „Rapsodija“ bila teški jazz. Tko je fan slobode improvizacije, prepustit će se tom ritmu New Yorka i neuhvatljive mladenačke energije, a tko žudi za jasnoćom, morat će je tražiti drugdje. Solistički par bio je jedan od ljepših bljeskova u prvome dijelu baletnog triptiha, i Irina Čaban Bilandžić i Danil Podhruško kradu poglede pokretom i emocijom koja podsjeća na „Velikog Gatsbyja“ – a i on je bio nedovoljno davno da ova usporedba ne našteti interpretaciji Gershwina.

Središnji dio, „My heart asked“, u koreografiji Lukasa Zuschlaga bio je apsolutni vrhunac večeri. Odabrati drugi stavak Rahmanjinovljeva Drugog klavirskog koncerta značilo je kopati po unutarnjem svijetu triju solista, ali i genijalnog glazbenika koji je uoči skladanja djela prolazio dramatičnu krizu i krah samopouzdanja. Ta se ranjivost ogleda u svakoj sekundi „My heart asked“, gdje troje plesača u komornoj atmosferi (uz odličnu scenografiju i oblikovanje svjetla) pokušava uhvatiti trenutak u vremenu u kojemu neće biti žaljenja za prošlošću, a ni blokade pred koracima budućnosti.

Magična solistica Mirabelle Tošković kroz koreografiju u kojoj tijelo imitira dušu dokazala je koliko publika vapi za modernim, drugačijim, ranjivijim. Ona se u jednom trenutku prepušta svojim sjajnim partnerima Patriku Knauszu i Olehu Bondaru, a u drugome im se opire, kao da sluša Jekylla i Hydea, a ne zna komu se prikloniti, što je testira, lomi i izgrađuje. Njezin izlazak iz kostima-kukuljice trenutak je istinske čarolije. Ako se možemo odmaknuti u usporedbu s pop-kulturom, takav je glazbeno-scenski trenutak „slomljene čarolije“ Maddie Ziegler napravila 2014. u spotu „Chandelier“. Koreografija za deset, solisti besprijekorni, nadamo se da ćemo ih u ovome sastavu gledati još mnogo puta.

Šećer za kraj izvrsna izbora solista, koji su jednako intenzivni glumci kao i plesači te vidno razumiju i kombiniraju te dvije umjetnosti bila je Ania Bartkowski kao predvodnica u Ravelovu „Boleru“ koreografa Takuye Sumitoma. Ravel je briljantnom idejom zadržavanja tonaliteta i ritma glavne melodije, uz promjenu dinamike i orkestralne boje, ušao u kolektivno pamćenje i mainstream kulturu. O ovom je „Boleru“ Bartkowski ta glavna melodija, čvrsta kao ritam srca, a iz njezina inicijalnog pokreta, koji se baš usprkos glazbi radikalno mijenja, izlaze sve ostale silnice, kao žile koje je održavaju živom. Ansambl je izgledao prelijepo u vatrenim kostimima Thomasa Josefa Mike, u svakoj sljedećoj frazi proizvodeći gradaciju, jači pokret, snažniji zajednički impuls, žešću grupnu energiju – baš kao ritam tvorničkih strojeva koji je neshvatljivo inspirirao Ravela.

Balet3 mogao se zvati i tri baleta – njihove su razlike tolike da se svako djelo može promatrati kao cjelina za sebe. Prvi je djelovao kao (pre)opušteno zagrijavanje, drugi je pomeo valom emocija, a treći je zakucao kolektivnom energijom. Izbor glazbe i individualne koreografske sposobnosti itekako su došle do izražaja, ansambl je odgovorio zadatku kakvima ih treba izlagati – jer splitski plesači golem su potencijal za odmak u suvremeno – a najveće pohvale zaslužuju solistice.

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