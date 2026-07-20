[OSVRT] Ansambl LADO sjajnim nastupom na Splitskom ljetu obilježio 77 godina djelovanja

Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO jedini je profesionalni nacionalni folklorni ansambl u Hrvatskoj koji na jedinstven način njeguje, čuva i širi hrvatsku nacionalnu baštinu. U sklopu Splitskog ljeta na igralištu Turističko-ugostiteljske škole članovi ansambla održali su sjajan koncert i potvrdili da su miljenici dalmatinske publike, pritom proslavivši 77 godina svojega umjetničkog djelovanja.

LADO je oduševio hitovima kao što su „Ivajnske ladarke“, „Cviće moje, ja bi tebe brala“, „Linđo“ i mnogi drugi, a publika je imala priliku svjedočiti i pjesmama i plesovima koji se vežu za svatovske običaje. Orkestar Lada, sastavljen od multiinstrumentalista koji sviraju gotovo sva tradicijska glazbala koja postoje na ovim prostorima, ispunio je Marjan bogatim zvukom i potaknuo publiku na živo sudjelovanje u njihovoj nadahnutoj izvedbi.

Plesne točke, često kombinirane s glazbenima, opet su dokazale nevjerojatnu umjetničku i tjelesnu formu članova ansambla, čije je grleno pjevanje ostalo jednako moćno i upečatljivo čak i tijekom najtežih plesnih figura. Nije zanemarivo što su pritom u prvome planu bogate narodne nošnje koje pričaju priču o identitetu mjesta koja predstavljaju, a doprinose i zvuku (ogrlice-cekini, mamuze) i slikovitom vizualnom dojmu (šarene boje, široke suknje čiji kroj dolazi do izražaja u pokretu).

LADO je na najljepši mogući način proslavio veliku obljetnicu i Splitu poklonio nastup za pamćenje, nastavljajući svoju umjetničku misiju očuvanja kulturnog identiteta.