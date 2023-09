OSVOJITE JEDAN OD TABLETA ILI BROJNE DRUGE POKLONE Kupci, nikad više poklona i nagrada u City Centeru one. Evo detalja

Pripremite se za baš sve izazove koje nosi jesen i preuzmite vrijedne nagrade.

Godišnji odmori su iza nas, stoga je pravo vrijeme da se pripremite za nove početke. Povratak na posao, u školske klupe ili vrtić uvijek je lakši nakon kvalitetnog shoppinga, zato svratite u City Center one i kupite sve što vam treba za nove izazove. A osim odlične ponude, očekuju vas i brojni pokloni.

Naime, do 3. rujna, dnevno će osam sretnika s računima u iznosu od 300 eura tijekom Happy Houra imati priliku na Mjestu za informacije preuzeti tablet Lenovo Tab M10. A kada je na rasporedu Happy Hour, bit će objavljeno svako jutro do 3. rujna, točno u 9 sati u tekstu na webu te na dvije lokacije u samom City Centeru one.

No, to nije sve! Baš svaka kupnja iznad 20 eura će u periodu od 30. kolovoza do 9. rujna biti nagrađena pa će tako posjetitelji City Centera one uživati u raznolikim poklonima:

za potrošenih 20 eura, na poklon se dobiva Citylada

za potrošenih 40 eura, na poklon se dobiva City platnena torba

za potrošenih 70 eura, na poklon se dobivaju City čarape

za potrošenih 150 eura, na poklon se dobiva voucher za Cineplexx kinoulaznicu i kokice

Kako bi pripreme za nove izazove bile što jednostavnije, vaš City Center one radi ove nedjelje. Dođite, kupite sve što vam treba i ne zaboravite preuzeti svoj poklon. Vidimo se!

Više o uvjetima sudjelovanja provjerite na citycenterone.hr