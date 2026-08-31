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Osvojio motor na lutriji pa ga odlučio pokloniti žrtvi požara u Omišu

Lijepa gesta
motor korcula lutrija

Održana je lutrija na kojoj je glavna nagrada bila Yamaha Fazer 600. Sreća je ovaj put bila na strani Anđelka Grmana, koji je izvukao dobitni listić i osvojio motor, objavljeno je na Facebook stranici Moto kluba Korčula.

No, ono što je uslijedilo nakon toga pretvorilo je običan dobitak u puno veću i ljepšu priču.

Anđelko je odlučio da motor neće zadržati za sebe. Prisjetio se Omiša i ljudi koji su ovog ljeta u velikom požaru ostali bez imovine, domova i svega što su godinama stvarali.

Zato je odlučio svoju nagradu pokloniti nekome iz Omiša kome bi motor mogao biti od stvarne pomoći.

U potragu za osobom kojoj je ova gesta najpotrebnija uključio se Petar Đonlić iz Omiških Gusara. Njegov je zadatak pronaći nekoga kome ovaj poklon neće biti samo vrijedna nagrada, već pomoć i prilika za novi početak.

Tako je jedan izvučeni listić pokrenuo priču puno veću od same nagrade.

Anđelko je osvojio motor, ali je odlučio učiniti nešto još vrjednije – svoju sreću podijeliti s nekim kome je pomoć potrebna.

Ova Yamaha Fazer 600 tako neće biti samo prijevozno sredstvo. Postat će simbol dobrote, solidarnosti i ljudskosti te će, nadamo se, uskoro pronaći vlasnika kojem će njezin dolazak značiti puno više od samog dobitka.

 

 

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