Osvojio motor na lutriji pa ga odlučio pokloniti žrtvi požara u Omišu

Održana je lutrija na kojoj je glavna nagrada bila Yamaha Fazer 600. Sreća je ovaj put bila na strani Anđelka Grmana, koji je izvukao dobitni listić i osvojio motor, objavljeno je na Facebook stranici Moto kluba Korčula.

No, ono što je uslijedilo nakon toga pretvorilo je običan dobitak u puno veću i ljepšu priču.

Anđelko je odlučio da motor neće zadržati za sebe. Prisjetio se Omiša i ljudi koji su ovog ljeta u velikom požaru ostali bez imovine, domova i svega što su godinama stvarali.

Zato je odlučio svoju nagradu pokloniti nekome iz Omiša kome bi motor mogao biti od stvarne pomoći.

U potragu za osobom kojoj je ova gesta najpotrebnija uključio se Petar Đonlić iz Omiških Gusara. Njegov je zadatak pronaći nekoga kome ovaj poklon neće biti samo vrijedna nagrada, već pomoć i prilika za novi početak.

Tako je jedan izvučeni listić pokrenuo priču puno veću od same nagrade.

Anđelko je osvojio motor, ali je odlučio učiniti nešto još vrjednije – svoju sreću podijeliti s nekim kome je pomoć potrebna.

Ova Yamaha Fazer 600 tako neće biti samo prijevozno sredstvo. Postat će simbol dobrote, solidarnosti i ljudskosti te će, nadamo se, uskoro pronaći vlasnika kojem će njezin dolazak značiti puno više od samog dobitka.