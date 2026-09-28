Osvojila je deset nagrada, a sada stiže u Split: Predstava koja otkriva ono što obično skrivamo

Ove subote, 03. listopada u 20:00 sati u Gradskom kazalištu mladih u Splitu izvedba gostujuće predstave uz razgovor s publikom MASKE –Dražena Šivka, Kazališta Grupa iz Zagreba. Masku najčešće povezujemo sa skrivanjem. S licem koje više nije naše, identitetom koji možemo privremeno napustiti, mogućnošću da budemo netko drugi. No kazalište poznaje jedan zanimljiv paradoks: maska ne mora skrivati – ona može otkrivati. Upravo iz tog paradoksa polaze Maske Dražena Šivaka, danas najnagrađivanija predstava Kazališta Grupa. Od premijere u koprodukciji s Dubrovačkim ljetnim igrama 2023. godine predstava je osvojila deset festivalskih nagrada u Hrvatskoj i regiji – od Marula za dramaturgiju i nagrade publike na Marulićevim danima, preko četiri priznanja na ArtTremaFestu i dviju nagrada Zadarskog festivala monodrame do Grand Prixa Be:femona i nagrade publike TKT Festa u Tuzli.

Ali možda je zanimljivije pitanje zašto predstava o nečemu naizgled tako specifičnom kao što je kazališna maska tako lako pronalazi put do publike. Jer Maske zapravo govore o mnogočemu većem od maske kao kazališnog predmeta. O tijelu, identitetu i društvenim ulogama. O onome što pokazujemo i onome što skrivamo. O našoj potrebi da budemo viđeni i istodobnom strahu od toga da budemo do kraja razotkriveni.

Od neutralne maske, životinjskih transformacija i commedije dell’arte do Pometa, Petrice Kerempuha, dvorske lude i klauna, pred publikom se otvara povijest jednog od najstarijih kazališnih principa. Ali Šivak tu povijest ne izlaže kao muzejski eksponat. On je provjerava na vlastitom tijelu.

Predstava Maske na kraju možda nisu predstava o tome kako postati netko drugi. One su predstava o tome koliko različitih mogućnosti sebe nosimo u jednom tijelu – i o neobičnoj mogućnosti da ponekad tek iza maske postanemo dovoljno slobodni da nešto svoje pokažemo.

Ulaznice možete rezervirati/kupiti na www.gkm.hr ili telefonom na 021/344-979 i 099/360-9009.