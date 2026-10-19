Osveta zbog preljuba? Prizor iz Rijeke širi se internetom, svi postavljaju isto pitanje

Fotografija automobila snimljenog u Rijeci postala je tema rasprave na Redditu nakon što je na vozilu osvanula poruka koja sugerira ljubavni trokut i bračnu nevjeru.

Na automobilu je velikim slovima ispisano: „Ku*vo, ostavi mi muža”, a fotografija je na Redditu objavljena uz sarkastičan komentar: „A mislim, jadan muž…”

Objava je brzo privukla pozornost korisnika, no umjesto da raspravljaju isključivo o osobi kojoj je poruka upućena, mnogi su se zapitali zašto je bijes usmjeren prema navodnoj ljubavnici, a ne prema suprugu.

„A da mužu kažeš da nju ostavi?”

U komentarima se razvila rasprava o tome tko snosi odgovornost za nevjeru u vezi ili braku.

„Ne razumijem kakva je fora napadati ljubavnicu ili ljubavnika kad saznaš za njih. Nisu oni krivi što je supružnik nevjeran”, napisao je jedan korisnik.

Drugi je kratko upitao: „A da mužu kažeš da nju ostavi?”

Neki su komentatori istaknuli kako osoba koja je u braku ili vezi ima odgovornost prema partneru te da se ljutnja zbog preljuba ne bi trebala usmjeravati isključivo prema trećoj osobi.

„Ne kaže se bez razloga da je žena ženi vuk. Eto, jadan muž jer ljubavnica je kriva…”, stoji u jednom od komentara.

„Svi su krivi osim muža”

Dio korisnika cijelu je situaciju dočekao s dozom ironije.

„Jadan muž, ne zna kako da se obrani”, našalio se jedan komentator, dok je drugi zaključio: „Svi su krivi osim muža.”

Bilo je i onih koji nisu mogli razumjeti zašto bi netko želio nastaviti odnos s partnerom nakon otkrivene nevjere.

„Ne razumijem na više razina, ali posebno mi nije jasno zašto želi da ostavi muža? Hoće li ga uzeti natrag nakon što ju je varao? Boriti se za nevjernog muža mi je stvarno nevjerojatno”, napisao je jedan korisnik.

Dok su jedni raspravljali o ljubavnim odnosima i odgovornosti za preljub, drugi su se usredotočili na samu fotografiju.

„I još k tome krivo parkirala…”, glasio je jedan od komentara koji je dodatno nasmijao korisnike.