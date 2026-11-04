Osvanuo "oštar" transparent na kultnom mjestu u Šibeniku: "Umjesto da počivaš u miru..."

Dok su se Šibenčani u utorak navečer opraštali od svojeg legendarnog sugrađanina Mate Miše Kovača, na ogradi košarkaškog igrališta na Baldekinu, pokraj spomenika Draženu Petroviću, osvanuo je transparent s porukom upućenom organizatorima njegova posljednjeg ispraćaja.

"Umjesto da počivaš u miru, Hajduk i Torcida svoju priču širu", napisano je na transparentu koji je privukao pozornost u večeri kada je pogrebna povorka s Mišinim lijesom prošla njegovim rodnim gradom, piše ŠibenikIN.

Natpis je postavljen upravo na mjestu na kojem šibenska navijačka skupina Funcuti tradicionalno ostavlja svoje poruke. I rukopis transparenta podsjeća na njihove ranije poruke.

Poruka očito izražava nezadovoljstvo nepoznate skupine organizacijom oproštaja od legendarnog pjevača. Pritom valja podsjetiti da je Mišo Kovač tijekom života otvoreno isticao svoju ljubav prema splitskom klubu, s čijim je navijačima bio posebno povezan.

Torcida je na sjevernoj tribini razvila veliki transparent s porukom 'Sada kad ti duša među zvizde kreće, čuvamo ti pismu i pivamo za tebe', a tijekom ispraćaja zapaljene su i baklje.

Nakon svečanosti lijes s Mišinim tijelom krenuo je obalnom cestom kroz Dalmaciju, preko Kaštela, Trogira, Rogoznice i Primoštena prema Šibeniku.

Pogrebna povorka večeras je prošla rodnim gradom legendarnog pjevača te se nakratko zaustavila na cesti uz Poljanu, gdje su je dočekali Šibenčani koji su mu došli uputiti posljednji pozdrav.

Građani su se okupili uz svijeće i lampione, a oproštaj je organiziran na inicijativu šibenske podružnice Hrvatske glazbene unije i Radija Ritam.