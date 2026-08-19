Osumnjičenom za podmetanje požara država godinama isplaćivala potpore: Dobio više od 220 tisuća eura

Danielu Stegnjaiću, jednom od osumnjičenih za podmetanje požara, od 2017. godine do sredine kolovoza 2026. isplaćeno je ukupno 220.974,42 eura poljoprivrednih potpora, pokazuju podaci Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, prenosi Večernji.

Podatke je prvi objavio 24sata, kojemu ih je dostavila Agencija, a prema kojima je Daniel Stegnjaić potpore počeo primati iste godine kada je osnovao svoje poljoprivredno gospodarstvo. Prve godine, odnosno 2017., isplaćeno mu je 18.668,80 eura. Potpore su se odnosile na više različitih mjera, među kojima su osnovna plaćanja, poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš, proizvodno vezane potpore te potpore za područja s prirodnim ograničenjima.

Već sljedeće godine iznos je bio znatno manji. U 2018. Stegnjaiću je isplaćeno 7544,07 eura, što je ujedno najmanji godišnji iznos zabilježen u promatranom razdoblju od 2017. do 2025. godine. U 2019. godini isplaćeno mu je 24.188,83 eura, a godinu poslije još 30.037,82 eura. Prema podacima Agencije, tijekom 2020. godine, osim osnovnih i drugih izravnih plaćanja, primao je i potpore povezane s mladim poljoprivrednicima, stočarstvom i kozarstvom te dobrobiti životinja.

U 2021. godini isplaćeno mu je 33.557,32 eura. Među mjerama za koje je ostvario potpore bile su one povezane s osnovnim i preraspodijeljenim plaćanjima, mladim poljoprivrednicima, klimatskim i okolišnim praksama, dobrobiti životinja te područjima s prirodnim ograničenjima. Godinu poslije iznos je pao na 19.640,64 eura. U toj su godini među isplatama bile i potpore povezane s pandemijom COVID-19 za sektor ovčarstva i kozarstva. Najveći godišnji iznos Stegnjaiću je, prema podacima Agencije, isplaćen 2023. godine – 37.227,59 eura. Tada su među potporama bile one za ovčarstvo i kozarstvo, mlade poljoprivrednike, održivost, očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, dobrobit životinja te područja s posebnim ograničenjima.

U 2024. godini isplaćeno mu je još 23.705,63 eura, a tijekom 2025. godine 18.938,28 eura. Potpore su se, među ostalim, odnosile na održivost, očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti, ovce i koze te područja s posebnim ograničenjima. Isplate su nastavljene i ove godine.

Zaključno s 18. kolovoza 2026., prema podacima Agencije, Stegnjaiću je isplaćeno još 7465,44 eura, među ostalim za ovce i koze, održivost, očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti i područja s posebnim ograničenjima. Time ukupni iznos isplaćenih poljoprivrednih potpora od 2017. do 18. kolovoza 2026. doseže 220.974,42 eura.