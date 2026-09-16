Osumnjičenog za ubojstvo u Šibeniku na sud doveli specijalci: Evo zašto je bio u bijelom kombinezonu

Duje E. (24), osumnjičen za ubojstvo 28-godišnjeg muškarca i pokušaj ubojstva 22-godišnje djevojke u Šibeniku, doveden je na Županijski sud pod jakim policijskim osiguranjem. Posebnu pozornost privuklo je to što je bio odjeven u bijeli jednokratni kombinezon. Osumnjičenog 24-godišnjaka na sud su doveli pripadnici interventne policije naoružani dugim cijevima. Ruke su mu bile vezane na leđima, dok je na sebi imao bijeli zaštitni kombinezon kakav se koristi i tijekom forenzičkih postupaka, piše 24sata.

Zašto je bio u bijelom kombinezonu?

Takva se odjeća osumnjičeniku može dati nakon što mu se izuzme odjeća koju je nosio u vrijeme kaznenog djela. Odjeća se potom može vještačiti radi pronalaska bioloških, tekstilnih i drugih mikrotragova koji bi mogli biti važni za istragu. Zaštitni kombinezon služi kao privremena odjeća dok se ne osigura druga civilna odjeća.

Duje E. osumnjičen je da je u noći s 14. na 15. rujna, tijekom druženja u apartmanu u Ulici Ante Starčevića u Šibeniku, nožem napao 28-godišnjaka. Muškarac je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja. Policija sumnja da je potom napao i 22-godišnjakinju kojoj je nanio ozljede opasne po život.

Policija ga pronašla ubrzo nakon napada

Policija je dojavu zaprimila oko 2.30 sati, a osumnjičenog je pronašla dvadesetak minuta poslije, u blizini njegove kućne adrese. Zbog stanja u kojem se nalazio pružena mu je liječnička pomoć u Općoj bolnici Šibenik.

Kako navodi 24sata, zbog njegova zdravstvenog stanja policija u utorak nije mogla odmah započeti službeno ispitivanje. U apartmanu su istražitelji zatekli razbacane i oštećene stvari, a Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku provelo je očevid i naložilo obdukciju preminulog muškarca.

I ranije imao problema sa zakonom

Prema ranijim informacijama PU šibensko-kninske, policija je protiv 24-godišnjaka prethodnih godina postupala u više navrata zbog sumnji na kaznena djela povezana s drogama i imovinskim kriminalitetom. Prošle godine bio je i u istražnom zatvoru zbog slučaja povezanog s nabavom droge putem darkneta. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv njega su podnesene kaznene prijave zbog ubojstva i pokušaja ubojstva. Na Županijski sud u Šibeniku doveden je radi odluke o određivanju istražnog zatvora.