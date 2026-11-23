Dok se čekaju dodatni toksikološki i histološki nalazi obdukcije Kristiana Josipa Periša, koji je ubijen 21. listopada u zagrebačkoj Klinici Sveti Ivan, Jutarnji list doznaje da je Noa H., jedan od osumnjičenih djelatnika sa snimke videonadzora, te iste večeri potražio liječničku pomoć, i to na drugoj lokaciji.

Naime, prema dokumentaciji koju je Jutarnji list dobio na uvid, najmlađi osumnjičeni medicinski tehničar ozlijedio se prilikom sputavanja Periša.

"Nakon provedenih svih postupaka po protokolu, tijekom intervencije humanog sputavanja heteroagresivnog, agitiranog i prijetećeg pacijenta, oko 20 sati 21. listopada tehničar IV. Odjela PB Sveti Ivan Noa H. sam je zadobio ozljedu luksacije desnog ramena nakon koje je bila potrebna obrada na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu Sv. Duh", piše u jednom izvješću.

U sobu prvi put ušao oko 19.40

Riječ je o iščašenju ramenog zgloba za čiji povrat u početni položaj je potrebna medicinska intervencija. Noa H. je, prema istom izvješću, s još petero osoba u sobu kod Periša ušao oko 19.40 sati tijekom večernje vizite. Tada su pokušavali pritegnuti remenje na njegovu krevetu te postaviti dodatni poprečni remen jer je Periš, prema navodima osoblja, "djelovao psihotično, vikao, pljuvao, vrijeđao te šakama stiskao ruke tehničara". U izvješću stoji i da je počeo hvatati jednog od njih za majicu.

Nakon kraće pauze, ponovno su u 20 sati nastavili s večernjom vizitom kada se vezani Periš pokušavao dići s kreveta, a remenje kojim je bio vezan je, prema izvješću, popustilo.

Ravnateljica tvrdi da je bila "užasnuta"

U sobu je nakon toga ušlo još osoba koje se vide na osmominutnoj snimci koja je užasnula cijelu zemlju. A kako smo jučer ekskluzivno objavili, bivšu ravnateljica Klinike Majda Grah rekla je u iskazu istražiteljima da ju je postupanje Noe H. i njegovog kolege Mladena L. "užasnulo". Ona je za Periševu smrt doznala istu večer, no snimku je, kako tvrdi, pogledala tek nakon što su djelatnici otišli na bolovanje bez poslanih očitovanja o postupanju.

- Bila sam užasnuta postupanjem tehničara, pogotovo Noe i Mladena koji su šakama i laktom udarali pacijenta te mu je Noa držao koljenom jastuk na glavi - ispričala je Grah istražiteljima.

Prema analizi videosnimke, Noa H. je s kolegama potiskivao Periša prema krevetu, nakon čega je na njegovo lice stavio i jastuk. Nakon toga su on i još jedan kolega koljenom Perišu pritisnuli i vrat.