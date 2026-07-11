Osumnjičen da je policajku nožem ubo u prsa, određen mu istražni zatvor

Muškarcu rođenom 1948. godine određen je istražni zatvor nakon što ga je Županijsko državno odvjetništvo u Zadru ispitalo zbog sumnje na pokušaj teškog ubojstva policijske službenice, nasilje u obitelji i prijetnje.

Prema navodima tužiteljstva, policijski službenici 9. srpnja postupali su na području otoka Ugljana nakon prijave obiteljskog nasilja. Dok su razgovarali s osumnjičenikom, on je, sumnja se, u namjeri da je usmrti, policajku nožem ubo u prsište.

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Policijska službenica zadobila je teške tjelesne ozljede te joj je pružena hitna medicinska pomoć.

Osumnjičenika se tereti i da je tijekom policijskog postupanja i privođenja u službene prostorije prijetio policajcima da će ih ubiti.

Državno odvjetništvo sumnja i da je od 2020. godine do 9. srpnja ove godine učestalo zlostavljao blisku žensku osobu te nad njom provodio psihičko nasilje.

Nakon ispitivanja Županijsko državno odvjetništvo predložilo je određivanje istražnog zatvora. Sudac istrage Županijskog suda u Zadru prihvatio je prijedlog te osumnjičeniku odredio pritvor zbog opasnosti da bi mogao ponoviti kazneno djelo i utjecati na svjedoke.