Osuđeni kradljivci Livajine bicikle: 'Nismo ništa loše mislili, ponelo nas... Poslao sam mu pismo da se izvinjavam!'

Munjevito je završeno suđenje trojici mladića iz Novog Sada optuženih za krađu skupocjene električne bicikle Marka Livaje: nakon dva mjeseca na Bilicama, pušteni su na slobodu, a osuđeni na godinu dana zatvora uvjetno s rokom kušnje od tri godine!

Nije im to bio jedini krimen, osuđeni su zbog ukupno osam krađa električnih prometala ovog ljeta po Splitu. U prilog su im išle brojne olakotne okolnosti, čulo se na Općinskom sudu u Splitu, od priznanja, kajanja, mladosti, neosuđivanosti... Čini se i da će ta dva mjeseca iza rešetaka biti dobra pouka, makar im je obrana bila u skladu s godinama, dakle prilično infantilna.

- Nismo imali lošu namjeru, žao mi je zbog svega, iskreno se kajem. Nepromišljeno smo to radili, nismo imali namjeru ukrasti, samo se voziti pa smo tako uzimali, vozili se i ostavljali usput... Cijelo vrijeme smo bili zajedno. - kazao je Oliver Ekmešić (21).

Nije baš sve prošlo tek tako, zanimalo je sutkinju Boni Frleta Gamulin par detalja.

- Jeste imali kakav alat?

- Imali smo kliješta, ali ih nismo koristili.

- Jel' možda nešto bilo zaključano lancem?

- Ne, sve što smo vozili je bilo otključano, nije bilo vezano lancem.

- Koliko ste dugo bili u Splitu?

- Oko pet dana, došli smo na more, a nismo imali smještaj, spavali smo na plaži. - odgovarao je pokunjeno prvookrivljeni.

Dejan Živković (21) je bio nešto rječitiji pojašnjavajući pozadinu 'slučaja'.

- Nismo ništa loše namjeravali, ponelo nas je... Htio sam da vidim more prvi put u životu, mnogo mi je krivo zbog svega što se desilo, kajem se. - kazao je Živković, dodajući kako je u Split stigao s Ekmešićem, a treći iz ekipe je već bio u gradu s 'jednim našim drugarom'.

- Nismo mi hteli da zadržimo te bicikle, samo da se provozamo, znate, s jednog dijela plaže na drugi... - pojašnjavati je Živković sutkinji, a onda je kazao i da nije imao pojma da su ukrali biciklu Marka Livaje, to su tek doznali u zatvoru.

- Rekli su mi tko je čovek, poslao sam mu pismo da se izvinjavam, ne znam jel' ga dobio...

Slično je kazao i Dejan Moldovan (26), koji je i naglas 'otkrio' sudbinu električnih vozila.

- Stvarno je bilo glupo, nije lepo uzimati bez pitanja tuđe, kajem se, samo smo se provozali iz čiste zabave, glupe zabave... Ostavljali smo ih na različitim lokacijama, odmah smo policiji rekli gdje smo ostavili i to je sve pronađeno...

Doista, pronađeno je šest vrijednih električnih bicikli - različiti modeli Trekk, Cube, Ghost, Giant, vrijedni nekoliko tisuća eura - a pronađena je i vraćena najskuplja među ukradenima, Livajin model Rimac Greyp vrijedan oko osam tisuća eura! Njegovu biciklu su uzeli 18. kolovoza ove godine ispred bazena Jadrana, u popodnevnim satima, a sve ostale su također uzimali u tih par dana prije i kasnije, sve mahom uz more ili na Žnjanu, kako bi 'išli od plaže do plaže'.

Električni romobili Xiaomi i Segway nisu pronađeni, no njihova vrijednost je obeštećena vlasnicima pa je i to bila olakotna okolnost, činjenica da nije došlo do štetnih posljedica.